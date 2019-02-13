В ВСУ опять подбирают новые шевроны

Генеральный штаб ВСУ планирует уменьшить количество сержантских должностей в воинских частях, одновременно с этим увеличивая денежное обеспечение для сержантов.В первую очередь под «сокращение» (понижение до солдатской категории) попадут те сержантские и старшинские должности, которые не предусматривают наличия подчинённого личного состава.В генеральном штабе сообщили, что рассматривают введение дополнительной доплаты сержантам за прохождение курсов подготовки сержантского состава.В частности, подготовлен приказ начальника генерального штаба, которым будет определен порядок назначения дополнительных надбавок при наличии у военнослужащего сертификатов о получении соответствующего уровня подготовки. Размеры надбавок пока не определены, прорабатывается механизм их назначения.Также планируется назначение единовременного денежного вознаграждения за подписание второго и третьего длительного (от 5 лет) контракта. Это вознаграждение может составлять - для второго контракта - 22-27 тыс. грн., для третьего - 29-37 тыс. грн. Это - на бумаге.Реформа продолжается и в воинской атрибутике. И снова - поиск новых шевронов как "важнейшая" часть реформирования и подведения под стандарты НАТО.Десантно-штурмовые войска кардинально обновляют нарукавные эмблемы в соответствии с новой концепцией. На этот раз речь идёт об отдельном артиллерийском дивизионе.Обсуждение проекта для штурмовых артиллеристов как всегда активно проходит в соцсети Facebook.Это эскизы возможных вариантов комбинаций шевронов, которые должны "красоваться" на рукавах артиллерийских подразделений ДШВ ВСУ. В комментариях к публикациям эскизов в соцсетях уже обратили внимание на вариант с молниями, отметив, что символика плавно подходит к той, которая использовалась в частях СС нацистской Германии.