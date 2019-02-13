В ВСУ опять подбирают новые шевроны
Генеральный штаб ВСУ планирует уменьшить количество сержантских должностей в воинских частях, одновременно с этим увеличивая денежное обеспечение для сержантов.
В первую очередь под «сокращение» (понижение до солдатской категории) попадут те сержантские и старшинские должности, которые не предусматривают наличия подчинённого личного состава.
В генеральном штабе сообщили, что рассматривают введение дополнительной доплаты сержантам за прохождение курсов подготовки сержантского состава.
В частности, подготовлен приказ начальника генерального штаба, которым будет определен порядок назначения дополнительных надбавок при наличии у военнослужащего сертификатов о получении соответствующего уровня подготовки. Размеры надбавок пока не определены, прорабатывается механизм их назначения.
Также планируется назначение единовременного денежного вознаграждения за подписание второго и третьего длительного (от 5 лет) контракта. Это вознаграждение может составлять - для второго контракта - 22-27 тыс. грн., для третьего - 29-37 тыс. грн. Это - на бумаге.
Реформа продолжается и в воинской атрибутике. И снова - поиск новых шевронов как "важнейшая" часть реформирования и подведения под стандарты НАТО.
Десантно-штурмовые войска кардинально обновляют нарукавные эмблемы в соответствии с новой концепцией. На этот раз речь идёт об отдельном артиллерийском дивизионе.
Обсуждение проекта для штурмовых артиллеристов как всегда активно проходит в соцсети Facebook.
Это эскизы возможных вариантов комбинаций шевронов, которые должны "красоваться" на рукавах артиллерийских подразделений ДШВ ВСУ. В комментариях к публикациям эскизов в соцсетях уже обратили внимание на вариант с молниями, отметив, что символика плавно подходит к той, которая использовалась в частях СС нацистской Германии.
В первую очередь под «сокращение» (понижение до солдатской категории) попадут те сержантские и старшинские должности, которые не предусматривают наличия подчинённого личного состава.
В генеральном штабе сообщили, что рассматривают введение дополнительной доплаты сержантам за прохождение курсов подготовки сержантского состава.
В частности, подготовлен приказ начальника генерального штаба, которым будет определен порядок назначения дополнительных надбавок при наличии у военнослужащего сертификатов о получении соответствующего уровня подготовки. Размеры надбавок пока не определены, прорабатывается механизм их назначения.
Также планируется назначение единовременного денежного вознаграждения за подписание второго и третьего длительного (от 5 лет) контракта. Это вознаграждение может составлять - для второго контракта - 22-27 тыс. грн., для третьего - 29-37 тыс. грн. Это - на бумаге.
Реформа продолжается и в воинской атрибутике. И снова - поиск новых шевронов как "важнейшая" часть реформирования и подведения под стандарты НАТО.
Десантно-штурмовые войска кардинально обновляют нарукавные эмблемы в соответствии с новой концепцией. На этот раз речь идёт об отдельном артиллерийском дивизионе.
Обсуждение проекта для штурмовых артиллеристов как всегда активно проходит в соцсети Facebook.
Это эскизы возможных вариантов комбинаций шевронов, которые должны "красоваться" на рукавах артиллерийских подразделений ДШВ ВСУ. В комментариях к публикациям эскизов в соцсетях уже обратили внимание на вариант с молниями, отметив, что символика плавно подходит к той, которая использовалась в частях СС нацистской Германии.
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