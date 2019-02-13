Соросу руководство ЕС напомнило позднее советское Политбюро
Крупный американский спекулянт Джордж Сорос, который сам себя называет инвестором и финансистом, высказался по поводу ситуации, складывающейся в Европейском союзе. По словам Сороса, «Европе пора проснуться».
Из заявления финансиста:
Джордж Сорос заявил, что для ЕС в текущем году наступает переломный период. Связан он с майскими выборами в Европейский парламент.
По мнению Сороса, европейские лидеры и граждане большинства стран ЕС «не понимают всей значимости этого момента».
Ранее отмечалось, что консерваторы и проамериканские силы в Европарламенте могут утратить своё преимущество в ЕП после грядущих выборов. Больше мест в ходе голосования могут получить как левые, так и правые, что сделает Европарламент местом для открытого политического противостояния.
По мнению Сороса, это противостояние способно расколоть Евросоюз. Одним из «тревожных звонков» можно назвать конфликт между Парижем и Римом, когда итальянские представители встретились с «жёлтыми жилетами», на что Париж отозвал посла из итальянской столицы – впервые с 1940 года. Другой пример: готовность Брюсселя ввести санкции против Венгрии и Польши за отказ принимать у себя беженцев по квотам.
Сорос:
Из заявления финансиста:
Если Евросоюз этого не сделает сегодня, то повторит путь, по которому СССР пошёл в 1991 году.
Джордж Сорос заявил, что для ЕС в текущем году наступает переломный период. Связан он с майскими выборами в Европейский парламент.
По мнению Сороса, европейские лидеры и граждане большинства стран ЕС «не понимают всей значимости этого момента».
Ранее отмечалось, что консерваторы и проамериканские силы в Европарламенте могут утратить своё преимущество в ЕП после грядущих выборов. Больше мест в ходе голосования могут получить как левые, так и правые, что сделает Европарламент местом для открытого политического противостояния.
По мнению Сороса, это противостояние способно расколоть Евросоюз. Одним из «тревожных звонков» можно назвать конфликт между Парижем и Римом, когда итальянские представители встретились с «жёлтыми жилетами», на что Париж отозвал посла из итальянской столицы – впервые с 1940 года. Другой пример: готовность Брюсселя ввести санкции против Венгрии и Польши за отказ принимать у себя беженцев по квотам.
Сорос:
Мне нынешнее руководство ЕС во многом напоминает советское Политбюро. Когда СССР уже фактически развалился, они всё ещё издавали какие-то указы, как будто они были актуальны.
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