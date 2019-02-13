В Китае похвалили Ил-78М-90А: Отличный заправщик, но KC-135 лучше

Модульность самолёта – его большое преимущество. Топливный бак в грузовом отсеке может быть разобран и установлен в соответствии с требованиями миссии, что позволяет самолёту осуществлять транспортировку грузов и, например, тушение пожара с воздуха из емкостей с водой. Самолёт имеет высокую эффективность.

Китайские СМИ представили для своих читателей российскую новинку в области топливозаправочной авиации – летающий танкер Ил-78М-90А. В материалах СМИ КНР рассказывается о том, что это серьёзный модернизационный шаг, который ВКС России позволяет получить новую авиационную машину с повышенными возможностями.В частности, рассказывается о том, что Ил-78М-90А, совершивший первый полёт чуть больше года назад (25 января 2018), получил новые двигатели – ПС-90А-76. Это позволяет топливозаправщику повысить дальность полёта, сократив удельный расход топлива примерно на 14% в сравнении с двигателями Д-30КП. Тяга при этом увеличена почти на треть. Также у нового двигателя срок службы (до капитального ремонта) составляет до 5 тысяч часов налёта, что на 2 тысячи выше, чем у предшественника.Отмечено, что новый российский топливозаправщик способен поднимать в воздух существенно больше топлива, что Ил-78М.Китайские эксперты, высказывающее своё мнение о новом российском самолёте, обращают внимание на то, что самолёт может осуществлять одновременную заправку двух самолётов, относящихся к фронтовой (истребительной, штурмовой, бомбардировочной) авиации. При этом с хвостового агрегата Ил-78М-90А можно осуществлять дозаправку в воздухе более крупных самолётов, включая дальние ракетоносцы. В Китае впечатлены возможностью Ил-78М-90А по наземной заправке сразу четырёх самолётов различных типов, что может быть использовано на аэродроме оперативного развёртывания для экономии времени в условиях, предшествующих боевому применению.Из материала в китайской прессе:Но в то же время китайские эксперты уверены, что новейший российский летающий танкер уступает последней модификации американского KC-135 Stratotanker. В качестве аргумента в китайских СМИ указано то, что заправка топливом американским самолётом осуществляется «быстрее».