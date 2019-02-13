Нетаньяху подтвердил нанесение удара по территории Сирии

Если Иран подвергнется внешней агрессии, то будут уничтожены крупные израильские города, включая Хайфу и Тель-Авив.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху признался в том, что в минувший понедельник Израиль действительно нанёс удары по "иранским военным объектам" в Сирии.Подобные действия израильская сторона объяснила своим намерением продолжать борьбу против Ирана и против его попыток закрепиться в этом регионе. По словам Нетаньяху, не имеет значение, "на чьей территории находятся боевики - они будут уничтожены, так как представляют опасность для Израиля".Ранее СМИ Сирии сообщали, что израильским танками были нанесены несколько ударов по наблюдательным пунктам "Хизбаллы", в том числе и по зданию разрушенной больницы, находящейся рядом с израильской границей. В ходе одной из атак по цели в районе Тель Ад-Дария был нанесён значительный материальный ущерб.Некоторыми сирийскими источниками сообщалось, что Израиль производил атаки высокоточными ракетами «Тамуз» ().По данным СМИ Израиля, удары по зданию больницы были нанесены, поскольку там, согласно данным израильской военной разведки ЦАХАЛ, располагались представители именно «Хизбаллы».Об израильских атаках по объектам в Сирии в районе провинции Кунейтра сообщали также и СМИ Турции."Хизбалла" через мессенджеры тем временем разослала израильским политикам и высокопоставленным военным сообщения с угрозами.Стоит напомнить, что ранее в Иране замкомандующего Корпусом стражей исламской революции заявил следующее: