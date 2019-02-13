Норвегия обвинила ВКС РФ в «имитации нападения» на радар

Риторика России против Норвегии стала более резкой. Ее военная активность сигнализирует об ухудшении ситуации в регионе, и нет никаких признаков, что отношения между двумя странами улучшатся в 2019 году,

Это может потенциально повысить риск опасных эпизодов и привести к дальнейшему ухудшению и без того трудных отношений России с Западом и НАТО,

Директор разведслужбы Норвегии Мортен Хага Лунде в ходе выступления перед военнослужащими в Осло сообщил о «драматической» имитации нападения российских самолетов на военный радар, расположенный на севере страны близ города Вардё.По словам Лунде, инцидент произошел 14 февраля прошлого года.сказал он.Он сообщил, что в операции российских ВКС приняли участие 11 бомбардировщиков Су-24, которые вылетели с военного аэродрома в Кольской области. Самолеты пролетели над Баренцевым морем и «имитировали атаку» на РЛС, расположенную близ города Вардё. Затем, не пересекая норвежской границы, они вернулись на базу.По мнению директора разведслужбы, таким образом Россия выразила свое недовольство политическими событиями, происходящими в Норвегии.Он добавил, что с подобной «агрессией» сталкивались и другие страны, такие как Финляндия, Швеция, Дания, Польша, Украина, а также страны Балтии. Кое-где даже были зафиксированы случаи нарушения государственной границы, добавил Лунде.заключил он.Ранее Москва неоднократно высказывала тревогу по поводу радара, расположенного у самой границы Кольского полуострова, поскольку он может стать частью системы американской ПРО.