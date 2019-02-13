Норвегия обвинила ВКС РФ в «имитации нападения» на радар
Директор разведслужбы Норвегии Мортен Хага Лунде в ходе выступления перед военнослужащими в Осло сообщил о «драматической» имитации нападения российских самолетов на военный радар, расположенный на севере страны близ города Вардё.
По словам Лунде, инцидент произошел 14 февраля прошлого года.
Он сообщил, что в операции российских ВКС приняли участие 11 бомбардировщиков Су-24, которые вылетели с военного аэродрома в Кольской области. Самолеты пролетели над Баренцевым морем и «имитировали атаку» на РЛС, расположенную близ города Вардё. Затем, не пересекая норвежской границы, они вернулись на базу.
По мнению директора разведслужбы, таким образом Россия выразила свое недовольство политическими событиями, происходящими в Норвегии.
Он добавил, что с подобной «агрессией» сталкивались и другие страны, такие как Финляндия, Швеция, Дания, Польша, Украина, а также страны Балтии. Кое-где даже были зафиксированы случаи нарушения государственной границы, добавил Лунде.
Ранее Москва неоднократно высказывала тревогу по поводу радара, расположенного у самой границы Кольского полуострова, поскольку он может стать частью системы американской ПРО.
По словам Лунде, инцидент произошел 14 февраля прошлого года.
Риторика России против Норвегии стала более резкой. Ее военная активность сигнализирует об ухудшении ситуации в регионе, и нет никаких признаков, что отношения между двумя странами улучшатся в 2019 году,сказал он.
Он сообщил, что в операции российских ВКС приняли участие 11 бомбардировщиков Су-24, которые вылетели с военного аэродрома в Кольской области. Самолеты пролетели над Баренцевым морем и «имитировали атаку» на РЛС, расположенную близ города Вардё. Затем, не пересекая норвежской границы, они вернулись на базу.
По мнению директора разведслужбы, таким образом Россия выразила свое недовольство политическими событиями, происходящими в Норвегии.
Он добавил, что с подобной «агрессией» сталкивались и другие страны, такие как Финляндия, Швеция, Дания, Польша, Украина, а также страны Балтии. Кое-где даже были зафиксированы случаи нарушения государственной границы, добавил Лунде.
Это может потенциально повысить риск опасных эпизодов и привести к дальнейшему ухудшению и без того трудных отношений России с Западом и НАТО,заключил он.
Ранее Москва неоднократно высказывала тревогу по поводу радара, расположенного у самой границы Кольского полуострова, поскольку он может стать частью системы американской ПРО.
- Использованы фотографии:
- https://ru.wikipedia.org
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