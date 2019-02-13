СМИ Украины рассказали, как Киев покупает уголь у РФ под видом "африканского"
В украинской прессе появились свидетельства того, как Украина закупает уголь в Российской Федерации под видом южноафриканского. Материал опубликован главным редактором информационного портала Харькова 057.ua Олегом Скрипником. В статье приводится переписка украинских моряков с грузового судна, затонувшего примерно в 140 км от побережья Турции 7 января этого года, с моряками других судов. Тогда четверо украинских граждан из состава команды судна погибли.
В переписке, которую вели моряки, говорится о том, что судно «Волго-Балт214» загрузилось углем в Ростовской области и вышло в Чёрное море через Керченский пролив. Подойдя к другому балкеру – севернее турецкого порта Самсун – начало производить выгрузку угля на это судно. Такая операция проделывалась с той целью, чтобы уголь был доставлен в Одессу под видом энергоносителя из Южной Африки – документы были готовы соответствующие.
7 января и произошла трагедия с командой.
Из описания схемы, по которой Украина приобретает российский уголь фактически по тройной цене:
А это сообщение в мессенджере украинского моряка:
Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что ему известно о "попытках смешивать уголь" и вывозить его с Донбасса и из России. При этом Климкин добавил, что "работает с партнёрами, чтобы провести расследование". Не уточнил только, с какими партнёрами он работает?
В переписке, которую вели моряки, говорится о том, что судно «Волго-Балт214» загрузилось углем в Ростовской области и вышло в Чёрное море через Керченский пролив. Подойдя к другому балкеру – севернее турецкого порта Самсун – начало производить выгрузку угля на это судно. Такая операция проделывалась с той целью, чтобы уголь был доставлен в Одессу под видом энергоносителя из Южной Африки – документы были готовы соответствующие.
7 января и произошла трагедия с командой.
Из описания схемы, по которой Украина приобретает российский уголь фактически по тройной цене:
Судно с флагом иностранного государства (Панама, - прим. «ВО») заходит в российский порт, его загружают углем (по некоторым данным, уголь с Донбасса), оно отплывает в нейтральные воды, где перегружает уголь на другое судно. На нём уголь доплывает до Одессы, где продается уже втридорога, но как «африканский» уголь.
А это сообщение в мессенджере украинского моряка:
Идём на погрузку угля. Берём в России, вывозим в нейтральные воды Чёрного моря, перегружаем на большой пароход, который везёт вам уголь, чтобы вы не мёрзли, а оформляют его африканским. Система…
Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что ему известно о "попытках смешивать уголь" и вывозить его с Донбасса и из России. При этом Климкин добавил, что "работает с партнёрами, чтобы провести расследование". Не уточнил только, с какими партнёрами он работает?
- Использованы фотографии:
- fleetphoto.ru
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