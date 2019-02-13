СМИ Украины рассказали, как Киев покупает уголь у РФ под видом "африканского"

Судно с флагом иностранного государства (Панама, - прим. «ВО») заходит в российский порт, его загружают углем (по некоторым данным, уголь с Донбасса), оно отплывает в нейтральные воды, где перегружает уголь на другое судно. На нём уголь доплывает до Одессы, где продается уже втридорога, но как «африканский» уголь.

Идём на погрузку угля. Берём в России, вывозим в нейтральные воды Чёрного моря, перегружаем на большой пароход, который везёт вам уголь, чтобы вы не мёрзли, а оформляют его африканским. Система…