Госдолг США поставил новый рекорд
Государственный долг Соединенных Штатов впервые в истории превысил отметку в $22 трлн, передает РИА Новости со ссылкой на Минфин США.
На сегодняшний день госдолг равен $ 22,012 триллиона.
Причем, по данным ведомства, с начала февраля этот показатель вырос на $90 млрд. А за последние 11 месяцев госдолг вырос на $1 трлн.
Согласно информации в американской прессе, при нынешнем президенте госдолг США увеличивается самыми большими темпами. Как отмечают аналитики, это связано во многом с прошлогодней реформой Трампа в сфере налогообложения, обошедшейся бюджету в полтора триллионов долларов, а также с возросшими расходами на военные нужды.
Ранее Минфин США сообщал, что за прошлый финансовый год дефицит бюджета вырос на 17%, достигнув отметки в $779 млрд. Ожидается, что в 2020 году он превысит отметку в $1 трлн.
Государственный долг при этом сохранит тенденцию к увеличению, поскольку расходы американского правительства никак не контролируются, отмечают эксперты.
В обзоре Счетной палаты США отмечается, что рост государственного долга может сократить объем национального дохода и сбережений в долгосрочной перспективе; увеличить размер процентных расходов администрации, таким образом увеличив нагрузку на остальную часть федерального бюджета; ограничить возможность Конгресса реагировать на непредвиденные (чрезвычайные) обстоятельства; увеличить вероятность бюджетного кризиса.
На сегодняшний день госдолг равен $ 22,012 триллиона.
Причем, по данным ведомства, с начала февраля этот показатель вырос на $90 млрд. А за последние 11 месяцев госдолг вырос на $1 трлн.
Согласно информации в американской прессе, при нынешнем президенте госдолг США увеличивается самыми большими темпами. Как отмечают аналитики, это связано во многом с прошлогодней реформой Трампа в сфере налогообложения, обошедшейся бюджету в полтора триллионов долларов, а также с возросшими расходами на военные нужды.
Ранее Минфин США сообщал, что за прошлый финансовый год дефицит бюджета вырос на 17%, достигнув отметки в $779 млрд. Ожидается, что в 2020 году он превысит отметку в $1 трлн.
Государственный долг при этом сохранит тенденцию к увеличению, поскольку расходы американского правительства никак не контролируются, отмечают эксперты.
В обзоре Счетной палаты США отмечается, что рост государственного долга может сократить объем национального дохода и сбережений в долгосрочной перспективе; увеличить размер процентных расходов администрации, таким образом увеличив нагрузку на остальную часть федерального бюджета; ограничить возможность Конгресса реагировать на непредвиденные (чрезвычайные) обстоятельства; увеличить вероятность бюджетного кризиса.
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