В ОБСЕ опровергли обвинения Украины в адрес России по Донбассу

Чтобы избежать недопонимания, я хочу сказать, что в этих отчетах не говорится о российских военнослужащих, там нет никаких личных суждений, там только конкретные факты, о которых мы отчитывались перед государствами

Я каждый раз призываю вас: прочитайте этот документ внимательно. Не повторяйте заученную фразу: "Россия должна выполнить минские соглашения". В них о России нет ни слова