В ОБСЕ опровергли обвинения Украины в адрес России по Донбассу
Очередная попытка Украины во время заседания Совбеза ООН обвинить Россию в разжигании конфликта на территории Донбасса провалилась. Утверждение представителя Киева о том, что на территории Донецкой и Луганской республик расположены российские войска, было опровергнуто представителем ОБСЕ, передает ТАСС
На состоявшемся во вторник заседании Совета Безопасности постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко попытался в очередной раз обвинить Россию в ведении боевых действий на территории Донбасса, утверждая, что "количество российского оружия и военных в Донбассе и вокруг него не свидетельствуют о стремлении России урегулировать конфликт".
Российский представитель при ООН Василий Небензя, выслушав обвинения украинского постпреда, обратился к представителям ОБСЕ с просьбой прокомментировать выдвинутые обвинения и назвать цифры якобы находящихся в Донбассе российских войск. Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Эртурул Апакан напомнил постпреду Украины Ельченко, что за все время работы миссии в данном районе, ни одного упоминания о нахождении российских военнослужащих на территории Донбасса в отчетах СММ нет.
Между тем, постпред России при ООН Василий Небензя, комментируя обвинения в адрес России в том, что она не соблюдает Минские соглашения, в очередной раз напомнил, что в соглашениях нет никаких требований к России. Он раздал членам Совбеза копии резолюции, в которой разъясняется смысл минских договоренностей.
Небензя отметил, что фраза "Россия не выполняет минские соглашения" в Киеве произносится по любому поводу с целью переложить ответственность за конфликт на Донбассе с Киева на Москву.
На состоявшемся во вторник заседании Совета Безопасности постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко попытался в очередной раз обвинить Россию в ведении боевых действий на территории Донбасса, утверждая, что "количество российского оружия и военных в Донбассе и вокруг него не свидетельствуют о стремлении России урегулировать конфликт".
Российский представитель при ООН Василий Небензя, выслушав обвинения украинского постпреда, обратился к представителям ОБСЕ с просьбой прокомментировать выдвинутые обвинения и назвать цифры якобы находящихся в Донбассе российских войск. Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Эртурул Апакан напомнил постпреду Украины Ельченко, что за все время работы миссии в данном районе, ни одного упоминания о нахождении российских военнослужащих на территории Донбасса в отчетах СММ нет.
Чтобы избежать недопонимания, я хочу сказать, что в этих отчетах не говорится о российских военнослужащих, там нет никаких личных суждений, там только конкретные факты, о которых мы отчитывались перед государствами- опроверг он слова украинского дипломата.
Между тем, постпред России при ООН Василий Небензя, комментируя обвинения в адрес России в том, что она не соблюдает Минские соглашения, в очередной раз напомнил, что в соглашениях нет никаких требований к России. Он раздал членам Совбеза копии резолюции, в которой разъясняется смысл минских договоренностей.
Небензя отметил, что фраза "Россия не выполняет минские соглашения" в Киеве произносится по любому поводу с целью переложить ответственность за конфликт на Донбассе с Киева на Москву.
Я каждый раз призываю вас: прочитайте этот документ внимательно. Не повторяйте заученную фразу: "Россия должна выполнить минские соглашения". В них о России нет ни слова- заявил он, добавив, что Россия предостерегает Киев и его западных покровителей от военного решения конфликта.
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