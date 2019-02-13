Евросоюз и США подготовили новые антироссийские санкции

Они говорят об этом все время. Мы, правда, уже не следим за этим, потому что это стало уже постоянной проблемой, мы просто не обращаем внимания. Россия уже 4 года проходит через это,

Наши санкции, введенные в связи с ситуацией в Донбассе и Крыму, будут действовать вплоть до полного выполнения Россией минских договоренностей, а также передачи полуострова под украинский контроль,