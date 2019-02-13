Евросоюз и США подготовили новые антироссийские санкции
Евросоюз и Соединенные Штаты намерены ввести новые санкции против России из-за инцидента в Черном море близ Керченского пролива, в результате которого в ноябре прошлого года российскими пограничниками были задержаны три украинских судна вместе с экипажами, передает РИА Новости.
Ожидается, что в следующий понедельник новые меры будут обсуждены на встрече министров иностранных дел стран ЕС. Сами санкции могут быть введены в течение последующих двух месяцев. Они будут направлены на физические лица и компании, имеющие непосредственное отношение к инциденту.
О подготовке санкций Соединенными Штатами стало известно еще в конце января. Об этот сообщил спецпредставитель Госдепа Курт Волкер. По его словам новые ограничения будут введены, если Россия не вернет украинских моряков, задержанных в ходе инцидента, и продолжит настаивать на контроле Керченского пролива.
Комментируя это сообщение, постпред РФ при РФ Василий Небензя отметил, что в Москве уже привыкли к постоянным угрозам Запада ввести новые санкции.
Между тем заместитель постпреда США при ООН Джонатан Коэн заявил, что Вашингтон намерен сохранять антироссийские санкции до тех пор, пока Киев не получит под свой контроль Крым и Донбасс.
Ожидается, что в следующий понедельник новые меры будут обсуждены на встрече министров иностранных дел стран ЕС. Сами санкции могут быть введены в течение последующих двух месяцев. Они будут направлены на физические лица и компании, имеющие непосредственное отношение к инциденту.
О подготовке санкций Соединенными Штатами стало известно еще в конце января. Об этот сообщил спецпредставитель Госдепа Курт Волкер. По его словам новые ограничения будут введены, если Россия не вернет украинских моряков, задержанных в ходе инцидента, и продолжит настаивать на контроле Керченского пролива.
Комментируя это сообщение, постпред РФ при РФ Василий Небензя отметил, что в Москве уже привыкли к постоянным угрозам Запада ввести новые санкции.
Они говорят об этом все время. Мы, правда, уже не следим за этим, потому что это стало уже постоянной проблемой, мы просто не обращаем внимания. Россия уже 4 года проходит через это,сказал постпред.
Между тем заместитель постпреда США при ООН Джонатан Коэн заявил, что Вашингтон намерен сохранять антироссийские санкции до тех пор, пока Киев не получит под свой контроль Крым и Донбасс.
Наши санкции, введенные в связи с ситуацией в Донбассе и Крыму, будут действовать вплоть до полного выполнения Россией минских договоренностей, а также передачи полуострова под украинский контроль,заявил Коэн.
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