США требуют от Сеула увеличения расходов на содержание своего контингента
Содержание американского военного контингента в Южной Корее возрастает с каждым годом и все дороже обходится южнокорейскому правительству. Как пишет "Warspot" со ссылкой на информационное агентство Yonhap, в 2019 году Сеулу придется выделить 890 млн. долларов на обеспечение американских военных.
Сеул и Вашингтон наконец то согласовали расходы каждой из сторон на содержание американского воинского контингента (U.S. Forces Korea, USFK) в Южной Корее. Американцам удалось добиться повышения южнокорейского взноса на 8,2% по сравнению с прошлым годом и выделить на содержание военного контингента США 1,03 млрд. вон (890 млн. долларов). При этом США настаивало на выделении Сеулом 1,04 трл. вон. В прошлом году Сеул оплатил 40% общей суммы от общей стоимости содержания американского контингента, что составило 830 млн. долларов.
Между тем, президент США Дональд Трамп, на состоявшейся 12 февраля встрече с кабинетом министров в Белом доме заявил, что Южная Корея согласилась платить на 500 миллионов долларов больше за содержание более 28 тысяч американских военнослужащих на юге Корейского полуострова. По его словам, траты Сеула на содержание американских военных будут возрастать с каждым годом, поскольку США "не может в одиночку оплачивать содержание контингента в Южной Корее стоимостью 5 млрд. долларов".
В ответ на заявление Трампа, в администрации президента Южной Кореи заявили, что отрицают возможность резкого повышения доли Сеула в расходах на содержание американских военных.
Американские войска находятся на Корейском полуострове со времён Корейской войны. Всего в Южной Корее находится около 28500 американских военных, несущих службу на военной базе Camp Humphreys — крупнейшей за пределами США.
Сеул и Вашингтон наконец то согласовали расходы каждой из сторон на содержание американского воинского контингента (U.S. Forces Korea, USFK) в Южной Корее. Американцам удалось добиться повышения южнокорейского взноса на 8,2% по сравнению с прошлым годом и выделить на содержание военного контингента США 1,03 млрд. вон (890 млн. долларов). При этом США настаивало на выделении Сеулом 1,04 трл. вон. В прошлом году Сеул оплатил 40% общей суммы от общей стоимости содержания американского контингента, что составило 830 млн. долларов.
Между тем, президент США Дональд Трамп, на состоявшейся 12 февраля встрече с кабинетом министров в Белом доме заявил, что Южная Корея согласилась платить на 500 миллионов долларов больше за содержание более 28 тысяч американских военнослужащих на юге Корейского полуострова. По его словам, траты Сеула на содержание американских военных будут возрастать с каждым годом, поскольку США "не может в одиночку оплачивать содержание контингента в Южной Корее стоимостью 5 млрд. долларов".
В ответ на заявление Трампа, в администрации президента Южной Кореи заявили, что отрицают возможность резкого повышения доли Сеула в расходах на содержание американских военных.
Американские войска находятся на Корейском полуострове со времён Корейской войны. Всего в Южной Корее находится около 28500 американских военных, несущих службу на военной базе Camp Humphreys — крупнейшей за пределами США.
- Использованы фотографии:
- https://ru.wikipedia.org
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter