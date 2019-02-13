США усилят европейские силы бронемашинами Stryker
Пентагон планирует разместить в Европе многофункциональные бронемашины Stryker, сообщает Fox News.
По данным телеканала, в настоящее время в США проводится модернизация машин, которые оснащаются ракетами малой дальности Hellfire и Stinger, комплексами Javelin, беспилотными аппаратами с вертикальным взлетом и посадкой, а также лазерными установками мощностью 5 киловатт, способными сбить вражеский БЛА.
При этом издание, ссылаясь на доклад центра RAND, сообщает о «росте агрессивных настроений в России». В докладе утверждается, что в 2016 году 82% граждан РФ считали, что национальные интересы их государства распространяются за пределы национальной территории. В 2012 году об этом заявляло лишь 43% населения. По мнению исследователей, подобные настроения указывают на «паранойю» россиян, считающих, что расширение НАТО на восток представляет опасность для России.
Между тем стало известно о киберуязвимости броневиков Stryker Dragoon. Как признал Пентагон, «кибератаки продемонстрировали способность ухудшить некоторые характеристики машины».
Речь идет о нарушениях в процессах обмена данными, навигации и цифровых коммуникаций бронетранспортера. Всё это может затруднить проведение операций и увеличить риски для военнослужащих, добавили в ведомстве.
Stryker – колесная боевая бронированная машина. Ее задача – транспортировка пехотинцев и огневая поддержка. Первая партия XM1296, оснащенных необитаемым боевым модулем с 30-мм автоматической пушкой, прибыла в соединение, дислоцированное в ФРГ, в декабре 2017 года.
По данным телеканала, в настоящее время в США проводится модернизация машин, которые оснащаются ракетами малой дальности Hellfire и Stinger, комплексами Javelin, беспилотными аппаратами с вертикальным взлетом и посадкой, а также лазерными установками мощностью 5 киловатт, способными сбить вражеский БЛА.
При этом издание, ссылаясь на доклад центра RAND, сообщает о «росте агрессивных настроений в России». В докладе утверждается, что в 2016 году 82% граждан РФ считали, что национальные интересы их государства распространяются за пределы национальной территории. В 2012 году об этом заявляло лишь 43% населения. По мнению исследователей, подобные настроения указывают на «паранойю» россиян, считающих, что расширение НАТО на восток представляет опасность для России.
Между тем стало известно о киберуязвимости броневиков Stryker Dragoon. Как признал Пентагон, «кибератаки продемонстрировали способность ухудшить некоторые характеристики машины».
Речь идет о нарушениях в процессах обмена данными, навигации и цифровых коммуникаций бронетранспортера. Всё это может затруднить проведение операций и увеличить риски для военнослужащих, добавили в ведомстве.
Stryker – колесная боевая бронированная машина. Ее задача – транспортировка пехотинцев и огневая поддержка. Первая партия XM1296, оснащенных необитаемым боевым модулем с 30-мм автоматической пушкой, прибыла в соединение, дислоцированное в ФРГ, в декабре 2017 года.
- Использованы фотографии:
- https://ru.wikipedia.org
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