В Пентагоне заявили о необходимости обновления ядерных боеголовок

«Если раньше B-2 мог летать и сбрасывать гравитационную бомбу, эта бомба не обязательно должна быть "умной"

Один из высокопоставленных чиновников министерства обороны США заявил, что будущее ядерного арсенала страны должно быть связано с инновациями в боеголовках, а не с традиционной ориентацией Пентагона на модернизацию систем доставки.Питер Фанта, заместитель помощника министра обороны по ядерным вопросам, сказал, что пора министерствам обороны и энергетики совместно работать над развитием производственных и инженерных знаний для создания обновленных ядерных боеголовок - с новыми динамическими (в том числе) характеристиками. По его словам, в ином случае к 2040-м годам США рискуют отстать от технологических достижений потенциальных противников., - отметил чиновник Пентагона.По утверждению Фанта, объектом постоянного обновления нужно рассматривать именно боеголовки, а не системы доставки оружия , так как просто невозможно постоянно модернизировать пусковые шахты или размеры отсеков на бомбардировщиках., - сказал Фанта на саммите по ядерному сдерживанию.Но современные сети противовоздушной и противоракетной обороны заставляют пересмотреть сами бомбы и то, как они доставляются.Это фундаментальное изменение по сравнению с тем, как традиционно работал ядерный арсенал США, когда обновлениям бомбардировщиков или силовых установок уделялось больше внимания, чем обновлениям боеголовок. И для достижения этой цели потребуются серьезные изменения в технологиях по разработке и хранения ядерных боеголовок Америки.И по заявлению Фанта, у Пентагона уже есть план по модернизации существующих боеголовок.Помимо этого США уже в текущем году планируют поставить на вооружение новую ядерную боеголовку— американская термоядерная боеголовка малой мощности. Производство начато в 2019 году на предприятии «Pantax» в штате Техас.