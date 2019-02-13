В Пентагоне заявили о необходимости обновления ядерных боеголовок
Один из высокопоставленных чиновников министерства обороны США заявил, что будущее ядерного арсенала страны должно быть связано с инновациями в боеголовках, а не с традиционной ориентацией Пентагона на модернизацию систем доставки.
Питер Фанта, заместитель помощника министра обороны по ядерным вопросам, сказал, что пора министерствам обороны и энергетики совместно работать над развитием производственных и инженерных знаний для создания обновленных ядерных боеголовок - с новыми динамическими (в том числе) характеристиками. По его словам, в ином случае к 2040-м годам США рискуют отстать от технологических достижений потенциальных противников.
"Текущие планы ядерной модернизации должны покрывать потребности МО США до 2092 года, но для этого требуются постоянные обновления систем, позволяющие интегрировать новые технологии. В конце концов, потенциальные противники обновляют свои защитные возможности с помощью новейших технологий, которые всего десять лет назад казались бы областью научной фантастики", - отметил чиновник Пентагона.
По утверждению Фанта, объектом постоянного обновления нужно рассматривать именно боеголовки, а не системы доставки оружия, так как просто невозможно постоянно модернизировать пусковые шахты или размеры отсеков на бомбардировщиках.
Но современные сети противовоздушной и противоракетной обороны заставляют пересмотреть сами бомбы и то, как они доставляются.
Это фундаментальное изменение по сравнению с тем, как традиционно работал ядерный арсенал США, когда обновлениям бомбардировщиков или силовых установок уделялось больше внимания, чем обновлениям боеголовок. И для достижения этой цели потребуются серьезные изменения в технологиях по разработке и хранения ядерных боеголовок Америки.
И по заявлению Фанта, у Пентагона уже есть план по модернизации существующих боеголовок.
Помимо этого США уже в текущем году планируют поставить на вооружение новую ядерную боеголовку W76-2.
W76-2 — американская термоядерная боеголовка малой мощности. Производство начато в 2019 году на предприятии «Pantax» в штате Техас.
Питер Фанта, заместитель помощника министра обороны по ядерным вопросам, сказал, что пора министерствам обороны и энергетики совместно работать над развитием производственных и инженерных знаний для создания обновленных ядерных боеголовок - с новыми динамическими (в том числе) характеристиками. По его словам, в ином случае к 2040-м годам США рискуют отстать от технологических достижений потенциальных противников.
"Текущие планы ядерной модернизации должны покрывать потребности МО США до 2092 года, но для этого требуются постоянные обновления систем, позволяющие интегрировать новые технологии. В конце концов, потенциальные противники обновляют свои защитные возможности с помощью новейших технологий, которые всего десять лет назад казались бы областью научной фантастики", - отметил чиновник Пентагона.
По утверждению Фанта, объектом постоянного обновления нужно рассматривать именно боеголовки, а не системы доставки оружия, так как просто невозможно постоянно модернизировать пусковые шахты или размеры отсеков на бомбардировщиках.
«Если раньше B-2 мог летать и сбрасывать гравитационную бомбу, эта бомба не обязательно должна быть "умной", - сказал Фанта на саммите по ядерному сдерживанию.
Но современные сети противовоздушной и противоракетной обороны заставляют пересмотреть сами бомбы и то, как они доставляются.
Это фундаментальное изменение по сравнению с тем, как традиционно работал ядерный арсенал США, когда обновлениям бомбардировщиков или силовых установок уделялось больше внимания, чем обновлениям боеголовок. И для достижения этой цели потребуются серьезные изменения в технологиях по разработке и хранения ядерных боеголовок Америки.
И по заявлению Фанта, у Пентагона уже есть план по модернизации существующих боеголовок.
Помимо этого США уже в текущем году планируют поставить на вооружение новую ядерную боеголовку W76-2.
W76-2 — американская термоядерная боеголовка малой мощности. Производство начато в 2019 году на предприятии «Pantax» в штате Техас.
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- https://www.defensenews.com
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