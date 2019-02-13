Под Калининградом найден истребитель времён ВОВ «Аэрокобра»
В болотах под Калининградом поисковики обнаружили истребитель Bell P-39 Airacobra времен Великой Отечественной войны, сообщает телеканал Звезда.
Самолет 75 лет пролежал на глубине более 3 метров и неплохо сохранился. Поднимать боевую машину на поверхность поисковикам помогают инженеры Балтийского флота.
Истребитель нашли случайно, и теперь члены поискового отряда вместе с военными надеются установить обстоятельства гибели советского летчика.
Сообщается, что в годы война СССР получил от США более 4,5 тыс. истребителей Airacobra. На этих, хорошо вооруженных, но сложных в управлении машинах летали только опытные летчики.
Самым известным пилотом P-39 был Александр Покрышкин – именно на нем он одержал большинство своих побед.
В ближайшее время военные специалисты изучат найденные фрагменты и с помощью сотрудников архива Минобороны по номерам механизмов и вооружения попытаются идентифицировать самолет и узнать имя его пилота.
Через несколько дней поисковики планируют извлечь из грунта остальные части разбившейся машины.
Bell P-39 Airacobra впервые поднялся в воздух в 1939 году. Половина всех собранных истребителей были отправлены в Советский Союз по ленд-лизу. На них летали самые результативные асы, в том числе Александр Покрышкин, Александр Клубов, Григорий Речкалов, братья Дмитрий и Борис Глинки, Николай Гулаев.
Самолет 75 лет пролежал на глубине более 3 метров и неплохо сохранился. Поднимать боевую машину на поверхность поисковикам помогают инженеры Балтийского флота.
Истребитель нашли случайно, и теперь члены поискового отряда вместе с военными надеются установить обстоятельства гибели советского летчика.
Сообщается, что в годы война СССР получил от США более 4,5 тыс. истребителей Airacobra. На этих, хорошо вооруженных, но сложных в управлении машинах летали только опытные летчики.
Самым известным пилотом P-39 был Александр Покрышкин – именно на нем он одержал большинство своих побед.
В ближайшее время военные специалисты изучат найденные фрагменты и с помощью сотрудников архива Минобороны по номерам механизмов и вооружения попытаются идентифицировать самолет и узнать имя его пилота.
Через несколько дней поисковики планируют извлечь из грунта остальные части разбившейся машины.
Bell P-39 Airacobra впервые поднялся в воздух в 1939 году. Половина всех собранных истребителей были отправлены в Советский Союз по ленд-лизу. На них летали самые результативные асы, в том числе Александр Покрышкин, Александр Клубов, Григорий Речкалов, братья Дмитрий и Борис Глинки, Николай Гулаев.
- Использованы фотографии:
- https://ru.wikipedia.org
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