Новейший ударный беспилотник С-70 "Охотник" оказался сверхзвуковым
Во Франции вышла статья, посвященная новейшему российскому ударному беспилотнику С-70 "Охотник". Материал, написанный французским журналистом в соавторстве с авиационным экспертом Петром Бутовским, вышел в журнале Air & Cosmos.
Издание пишет, что продемонстрированный на опубликованных снимках российский ударный беспилотный аппарат выполнен по схеме "летающее крыло" с применением стелс-технологий. Размеры дрона очень впечатляют. Согласно опубликованных журналом данных, размах крыла "Охотника" составляет 19 метров, что почти в полтора раза больше, чем у бомбардировщика Су-34. При длине в 14 метров взлетная масса аппарата составляет порядка 25 тонн, из которых 2,8 тонны приходится на вооружение. Дальность полета указана в 5 тысяч километров. Согласно публикации, скорость полета дрона на малой высоте должна составлять не менее 1400 км/час.
Опубликованные французским журналом ТТХ российского дрона отличаются от тех, что были озвучены раньше. Ранее в СМИ мелькала информация, что взлетная масса дрона не превысит 20 тонн, а скорость будет не более 1000 км/час.
Как сообщалось ранее, согласно контракту между Министерством обороны РФ и компанией "Сухой" от 2011 года, беспилотный летательный аппарат нового поколения должен обладать высокой автономностью, большой дальностью полета, а также иметь возможность применять широкий спектр высокоточных вооружений. Часть его систем унифицированы с системами истребителя Су-57. В части искусственного интеллекта и автономности "Охотник" является прототипом истребителя шестого поколения, однако не получит функцию принятия решения на применение оружия, которая пока остается за человеком.
Испытательные полеты нового ударного дрона должны начаться в ближайшее время.
Издание пишет, что продемонстрированный на опубликованных снимках российский ударный беспилотный аппарат выполнен по схеме "летающее крыло" с применением стелс-технологий. Размеры дрона очень впечатляют. Согласно опубликованных журналом данных, размах крыла "Охотника" составляет 19 метров, что почти в полтора раза больше, чем у бомбардировщика Су-34. При длине в 14 метров взлетная масса аппарата составляет порядка 25 тонн, из которых 2,8 тонны приходится на вооружение. Дальность полета указана в 5 тысяч километров. Согласно публикации, скорость полета дрона на малой высоте должна составлять не менее 1400 км/час.
Опубликованные французским журналом ТТХ российского дрона отличаются от тех, что были озвучены раньше. Ранее в СМИ мелькала информация, что взлетная масса дрона не превысит 20 тонн, а скорость будет не более 1000 км/час.
Как сообщалось ранее, согласно контракту между Министерством обороны РФ и компанией "Сухой" от 2011 года, беспилотный летательный аппарат нового поколения должен обладать высокой автономностью, большой дальностью полета, а также иметь возможность применять широкий спектр высокоточных вооружений. Часть его систем унифицированы с системами истребителя Су-57. В части искусственного интеллекта и автономности "Охотник" является прототипом истребителя шестого поколения, однако не получит функцию принятия решения на применение оружия, которая пока остается за человеком.
Испытательные полеты нового ударного дрона должны начаться в ближайшее время.
- Использованы фотографии:
- https://twitter.com/VladZinen
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