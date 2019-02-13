В РФ начнётся разработка оружия на новых физических принципах
Инженеры технополиса «ЭРА» начнут работу созданию оружия на новых физических принципах, малых космических аппаратов и систем обнаружения объектов под водой, передает РИА Новости сообщение аппарата вице-премьера Юрия Борисова.
В аппарате вице-премьера уточнили, что в сферу деятельности технопарка будут добавлены в общей сложности 6 перспективных направлений, в том числе разработка оружия на новых физических принципах, малых космических аппаратов, геоинформационных платформ, гидроакустических систем обнаружения, технологий искусственного интеллекта, а также решение задач гидрометеорологического и геофизического обеспечения.
В настоящее время наиболее перспективными исследованиями, ведущимися в технополисе, считаются создание нового отечественного микропроцессора, доработка установок для очистки (опреснения) воды из любых источников, разработка «новых подходов к выращиванию с помощью клеточных технологий человеческих органов» и др.
К сегодняшнему дню руководство технопарка заключило 55 соглашений о партнерстве с промышленными предприятиями и научными организациями. Среди них «Калашников», «Сухой», «Кронштадт», МГТУ им Баумана, МФТИ и многие другие.
На территории технополиса уже возведены лабораторный корпус, центр обработки данных, центр инновационного программирования, жилой и административные корпуса, физкультурный комплекс. Запланирована постройка еще 15 объектов.
В настоящее время в технополисе «Эра» проходят службу 27 офицеров, 160 военнослужащих по призыву, 126 гражданских специалистов. В рамках предприятия сформированы 4 научных роты.
В аппарате вице-премьера уточнили, что в сферу деятельности технопарка будут добавлены в общей сложности 6 перспективных направлений, в том числе разработка оружия на новых физических принципах, малых космических аппаратов, геоинформационных платформ, гидроакустических систем обнаружения, технологий искусственного интеллекта, а также решение задач гидрометеорологического и геофизического обеспечения.
В настоящее время наиболее перспективными исследованиями, ведущимися в технополисе, считаются создание нового отечественного микропроцессора, доработка установок для очистки (опреснения) воды из любых источников, разработка «новых подходов к выращиванию с помощью клеточных технологий человеческих органов» и др.
К сегодняшнему дню руководство технопарка заключило 55 соглашений о партнерстве с промышленными предприятиями и научными организациями. Среди них «Калашников», «Сухой», «Кронштадт», МГТУ им Баумана, МФТИ и многие другие.
На территории технополиса уже возведены лабораторный корпус, центр обработки данных, центр инновационного программирования, жилой и административные корпуса, физкультурный комплекс. Запланирована постройка еще 15 объектов.
В настоящее время в технополисе «Эра» проходят службу 27 офицеров, 160 военнослужащих по призыву, 126 гражданских специалистов. В рамках предприятия сформированы 4 научных роты.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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