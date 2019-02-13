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Небензя напомнил Германии, что Россия брала Берлин, а не Минск

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Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя в ходе обсуждения вопроса Минских соглашений в Совбезе ООН, на заявление немецкого представителя о том, что "Россия брала Минск", поправил его, напомнив, что Россия брала Берлин, а Минск освобождала. Об этом сообщают РИА Новости.

Небензя напомнил Германии, что Россия брала Берлин, а не Минск



При обсуждении в Совбезе ООН ситуации на Украине в свете минских соглашений, немецкий постпред Кристоф Хойсген заявил, что в Донбассе "несомненно было российское вторжение", также как российские солдаты были вовлечены "в оккупацию Минска в 2015 году". В ответ на это высказывание Василий Небензя поправил немецкого коллегу, заявив, что Россия "брала" Берлин, а Минск освобождала.

Мой друг Кристоф, видимо, оговорившись по Фрейду, сказал, что Россия в 2015 году "взяла Минск". Берлин Россия брала, это я помню, это было раньше, до этого освобождали Минск
- подчеркнул он, добавив, что вмешательство в дела чужой страны - это "ваш метод, который мы сегодня хорошо видим на примере одной латиноамериканской страны".

Ранее Небензя, комментируя обвинения в адрес России в том, что она не соблюдает Минские соглашения, в очередной раз напомнил, что в соглашениях нет никаких требований к России. Он раздал членам Совбеза копии резолюции, в которой разъясняется смысл минских договоренностей и попросил их сначала прочитать документ, а только потом выдвигать обвинения.
Использованы фотографии:
Kremlin.ru
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