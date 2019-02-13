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СМИ Японии рассказали об эксперименте на АЭС "Фукусима-1"

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Японские СМИ сегодня сообщили о первом после аварии на атомной станции «Фукусима-1» эксперименте. Японские энергетики решили осуществить рискованную попытку по извлечению расплавившегося в ходе аварии ядерного топлива, которое до сих пор находится на самом дне второго реактора. Это топливо создаёт огромный радиационный фон на объекте.





В чём же заключается японская затея? Энергокомпания ТЕРСО, как пишет японская пресса, запускает в недра реактора роботизированную «руку» длиной около 15 метров. На конце этой «руки» расположены специальные щупы («пальцы»), которыми постараются буквально «сгребать» топливо и затем извлекать его на поверхность. При этом отмечается, что пока о вывозе этого топлива речи не идёт.

Результаты эксперимента японцы планируют опубликовать сегодня вечером.

Для справки:
Авария на АЭС «Фукусима-1», относящаяся к максимальному (7-му) уровню ядерной опасности, произошла в марте 2011 года. Тогда Токио в течение длительного времени скрывал характер аварии и масштабы заражения. На сегодняшний день тот ущерб, который авария на «Фукусиме-1» нанесла экономике, оценивается в 200 млрд долларов. Если говорить об экологическом ущербе, то, как пишут специалисты в самой Японии, более или менее чёткая картина может быть сформирована не ранее чем через 15 лет после аварии. Ясно одно - вести промысел в районе "Фукусимы" невозможно в силу сильнейшего заражения.
Использованы фотографии:
Фейсбук/Misaki Ageishi
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