СМИ Японии рассказали об эксперименте на АЭС "Фукусима-1"

Японские СМИ сегодня сообщили о первом после аварии на атомной станции «Фукусима-1» эксперименте. Японские энергетики решили осуществить рискованную попытку по извлечению расплавившегося в ходе аварии ядерного топлива, которое до сих пор находится на самом дне второго реактора. Это топливо создаёт огромный радиационный фон на объекте.В чём же заключается японская затея? Энергокомпания ТЕРСО, как пишет японская пресса, запускает в недра реактора роботизированную «руку» длиной около 15 метров. На конце этой «руки» расположены специальные щупы («пальцы»), которыми постараются буквально «сгребать» топливо и затем извлекать его на поверхность. При этом отмечается, что пока о вывозе этого топлива речи не идёт.Результаты эксперимента японцы планируют опубликовать сегодня вечером.Для справки: