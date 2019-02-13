Пентагон потратит миллионы на киберподготовку военных

В настоящее время ведется активная подготовка военных специалистов в среде кибербезопасности, так как современная война - это сочетание традиционных боевых действий и использования продвинутых компьютерных технологий, искусственного интеллекта. Их работоспособность может быть нарушена кибератаками, что может привести к частичной или полной дезориентации военных подразделений в условиях боевых действий и выходу из строя многих систем, которые сейчас активно применяются в вооруженных конфликтах.С тех пор как американские военные дали обязательство в проведении большего количества кибератак, Пентагон стал инвестировать десятки миллионов долларов в новые центры по кибер-подготовке.Некоторые эксперты по нацбезопасности США обеспокоены рудиментарными методами обучения специалистов по кибербезопасности, а количество инвестиций в расширение среды по киберподготовке военных, по их мнению, недостаточно.За последнее время были анонсированы лишь три заявления о расширении центров подготовки специалистов по кибербезопасности.5 февраля ВВС США попросили финансовой поддержки для расширения проекта. Предполагается, что первым этапом расширения проекта будет строительство новых учебных объектов на территории академии ВВС в Колорадо общей стоимостью 30 млн. долларов.Центр передовой киберподготовки американской армии публично заявил о том, что нуждается в новых инструкторах и разработчиках курса по подготовке специалистов.8 февраля было заявлено, что американская армия планирует построить новые «киберполигоны», на которых будут проводиться тренировочные кибератаки, в штатах Флорида, Южная Каролина и Мэриленд.После заявления Трампа о необходимости более агрессивного поведения в киберпространстве и подготовке большего количества «хакеров», количество запросов на финансирование подготовки специалистов по кибербезопасности значительно возросло.