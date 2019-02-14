Гиперзвуковой «Кинжал» на Ту-160. Реальность или вымысел?
Одной из главных новостей оборонной тематики 2018 года стало поступление на вооружение Воздушно-космических сил (ВКС) России гиперзвукового комплекса «Кинжал». Гиперзвуковой авиационный комплекс Х-47М «Кинжал» основан на базе ракеты наземного ракетного комплекса «Искандер». Комплекс включает в себя переработанную для авиационного применения ракету и модернизированный для её применения самолёт МИГ-31 (модификация МИГ-31К).
Появление комплекса «Кинжал» вызвало бурные дебаты. В первую очередь вопросы относились к понятию «гиперзвуковой», относительно ракеты комплекса «Кинжал». Обычно «гиперзвуковыми» принято называть летательные аппараты, которые поддерживают высокую скорость (выше пяти Мах) на большей части траектории полёта. При этом используется гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель. В качестве примера можно привести американская опытную ракету X-51.
Также к классическим гиперзвуковым летательным аппаратам скорее всего можно отнести перспективную российскую противокорабельную ракету «Циркон» (достоверные данные об этой ракете пока отсутствуют).
Исходя из этого, правильнее говорить о том, что ракета «Кинжал» является аэробаллистической, подобно ракетам Х-15, разработки СССР. С другой стороны, отнесение летательного аппарата к гиперзвуковому оружию на основании силовой установки не является догмой, более важно какая часть траектории преодолевается на гиперзвуковой скорости. Если большая часть траектории ракеты комплекса «Кинжал» проходит на скорости свыше 5 Мах, то претензии разработчиков на «гиперзвук» вполне обоснованы.
Второй неизвестной величиной комплекса «Кинжал» является система наведения на конечном участке. Если для поражения стационарных объектов вполне достаточно инерциальной навигационной системы (ИНС) в сочетании с позиционированием по спутникам «ГЛОНАСС», то заявленная возможность поражения подвижных целей типа «корабль» вызывает вопросы. Если ракета комплекса «Кинжал» выходит на цель на гиперзвуковой скорости, то возникает вопрос, как оптическое или радиолокационное наведение работает через плазменный кокон, возникающий вокруг ракеты при движении на высоких скоростях, вследствие температурного нагрева. Если же при выходе на цель, скорость ракеты снижена, для обеспечения работы средств наведения, то возникает вопрос, насколько уязвимой становится ракета комплекса «Кинжал» для ПВО противника.
С другой стороны, если разработчик не слукавил, подразумевая под поражением кораблей неподвижно стоящие у пирса объекты, то возможно какое-то решение проблемы проницаемости плазменного кокона было найдено. Возможно, задача управления и наведения через плазменный кокон была решена в ходе разработки гиперзвуковой ракеты «Циркон», и её решение было использовано при создании ракеты комплекса «Кинжал».
По некоторым данным ракета комплекса «Кинжал» оборудована оптической ГСН наведения на конечном участке с разрешением один метр. В этом случае возникает вопрос, какие каналы используются в оптической ГСН – видимого диапазона, теплового, или их комбинация.
Время полёта ракеты комплекса «Кинжал», при запуске с расстояния 1000 км и средней скорости полёта 5 Мах, составит примерно 10 минут. Если считать, что целеуказание выдано в момент запуска, то за это время корабль может переместиться максимум на 10 км., т.е. зона поиска составит круг диаметром 20 км. Если скорость цели будет меньше, или ракета будет обнаружена не сразу, а на расстоянии, например, 500 км, то зона поиска уменьшится до 8-10 км. Если средняя скорость ракеты комплекса «Кинжал» выше пяти Мах, то зона поиска цели ещё больше сократится.
Вне зависимости от того, является ли ракета комплекса «Кинжал» полностью гиперзвуковой, и способна ли она поражать подвижные цели, можно с уверенностью говорить о том, что комплекс «Кинжал», как и его наземный прототип комплекс «Искандер», является грозным и эффективным оружием, как минимум для поражения стационарных наземных целей. Из преимуществ, относительно существующих крылатых ракет авиационного базирования, можно назвать существенно меньшее время, требующееся на поражение цели, вследствие высокой скорости ракеты комплекса «Кинжал».
Первым носителем ракеты комплекса «Кинжал» стал модернизированный перехватчик МИГ-31К. Для снижения веса с МИГ-31К демонтирована часть оборудования, включая радиолокационную станцию. Самолёт несёт одну ракету комплекса «Кинжал». Из-за демонтажа оборудования, применение модернизированного под «Кинжал» МИГ-31К, в качестве перехватчика, становится невозможным.
Насколько целесообразна такая рокировка при нехватке в России истребителей и перехватчиков – сложный вопрос. Возможно руководство вооружённых сил настолько уверено в эффективности комплекса «Кинжал», что готово пожертвовать на это часть перехватчиков. В настоящий момент на дежурстве в Южном военном округе находятся десять МИГ-31К. Точное количество планирующихся к модернизации перехватчиков неизвестно, назывались цифры вплоть до 100 шт. Если эта цифра будет набрана самолётами с хранения (на хранении находится порядка 250 штук МИГ-31), то это будет хорошим решением, если же будут переоборудованы самолёты МИГ-31, использующиеся в настоящий момент в качестве перехватчиков, то последних вооружённых силах практически не останется.
По моему мнению МИГ-31 интересен в первую очередь именно как перехватчик. В ближайшее время может появиться много высокоскоростных высотных целей, в том числе гиперзвуковых ракет вероятного противника. Модернизировав МИГ-31 РЛС с активной фазированной антенной решёткой (АФАР) и соответствующим вооружением, можно получить комплекс, способный бороться с такими угрозами на дальних подступах.
Другим перспективным носителем ракет комплекса «Кинжал» назван модернизированный сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М.
По данным СМИ на нём планируется размещать до четырех ракет комплекса «Кинжал». Максимальная масса боевой нагрузки Ту-22М3М составляет 24 тонны. Вооружение Ту-22М3 тремя ракетами Х-22 массой примерно шесть тонн каждая, считалось загрузкой «в перегруз», что отражалось на снижении дальности и скорости полёта. Аналогично и подвеска четырёх ракет комплекса «Кинжал» скорее всего отразится на лётных характеристиках Ту-22М3М, и для получения максимального радиуса действия бомбардировщик-ракетоносец будут вооружать двумя ракетами.
Необходимо отметить, что применение в качестве носителя бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М более целесообразно, нежели МИГ-31К, поскольку в этом случае вооружённые силы не лишаются столь необходимых стране перехватчиков, а радиус действия и боевая нагрузка комплекса самолёт + ракета существенно возрастают. До 2020 года в версию Ту-22М3М планируется модернизировать тридцать бомбардировщиков-ракетоносцев.
Может ли комплекс «Кинжал» быть адаптирован для других носителей? Возможно будет рассматриваться вариант оснащения «Кинжалом» самолётов Сухого, например, Су-30, Су-34 или Су-35. Однако вряд ли это можно считать эффективным решением. При всех своих достоинствах истребитель сможет нести максимум одну ракету, при этом полностью потеряв свои маневренные характеристики. Их модернизацию лучше направить в сторону оснащения РЛС с АФАР и современными ракетами воздух-воздух. Ресурс фронтовых бомбардировщиков Су-24 подходит к концу, и вряд ли есть смысл оснащать их столь современным оружием.
Таким образом в качестве кандидатов для модернизации остаются только стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС/МСМ и Ту-160М.
Можно возразить, что эти машины являются составным элементом ядерной триады, и «отвлекать» их на другие задачи нецелесообразно. Нельзя не признать, что роль бомбардировщиков-ракетоносцев в ядерной триаде минимальна. Рассредоточенные на аэродроме самолёты представляют собой прекрасную цель как для ядерного, так и для конвенционального оружия. Единственная возможность сохранить авиационный компонент ядерной триады в случае внезапного удара, это держать самолёты в 10-15 минутной готовности к старту, или ещё лучше на дежурстве в воздухе. Но на это никто не пойдёт из-за огромной стоимости каждого часа полёта и быстрого износа ресурса «стратегов».
При этом даже в ходе локального конфликта в Сирии стратегические бомбардировщики эпизодически привлекались. Конечно, целью была скорее демонстрация оружия, и повышение квалификации пилотов, но факт остаётся фактом. Да и наличие в арсенале Ту-95МС/МСМ и Ту-160М неядерных крылатых ракет большой дальности типа Х-555 и Х-101 однозначно указывает на возможность их применения в неядерных конфликтах. В случае возникновения локального конфликта с технически продвинутым противником, возможности стратегической авиации окажутся очень кстати.
Можно сделать вывод, что применение стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев в локальных конфликтах вполне оправдано. Да и глупо давать простаивать такой огневой мощи, дожидаясь ядерного апокалипсиса, когда локальные войны идут уже сейчас, и потери в них вполне реальны.
Вернёмся непосредственно к самолётам. В настоящее время на вооружении ВКС России находится 46 Ту-95МС и 14 Ту-95МСМ. Снятая с вооружения модификация Ту-95К-22 могла нести три ракеты Х-22, две на внешней подвеске и одну в полуутопленном в фюзеляж состоянии. Как и у Ту-22М3 загрузка трёх ракет превышает массу нормальной боевой загрузки Ту-95 и снижает радиус действия самолёта. При этом масса ракеты Х-22 превышает массу ракеты комплекса «Кинжал», т.е. теоретически получается, что такая модернизация возможна.
С другой стороны, высота и скорость полёта Ту-95МС/МСМ существенно уступают возможностям самолётов МИГ-31К и Ту-22М3М. Если существует некий минимальный порог высоты и скорости носителя, необходимый для запуска ракеты комплекса «Кинжал», и достижения ракетой заявленных характеристик, а лётные данные Ту-95МС/МСМ этим требованиям не удовлетворяют, то размещение ракеты комплекса «Кинжал» на этом самолёте становится невозможным. В противном случае всё упирается в сложность и стоимость подобной модернизации, т.е. критерий стоимость/эффективность. Необходимо учитывать, что с учётом низкой скорости полёта Ту-95МС/МСМ, общее время выполнения боевой задачи комплексом самолёт + ракета заметно возрастёт, при этом огромная ЭПР планера Ту-95МС/МСМ сделает его лёгкой добычей для авиации вероятного противника.
Остаётся только один кандидат – стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М/М2. На вооружении ВКС России находится 17 Ту-160, все самолёты планируется модернизировать до версии Ту-160М. Также к постройке запланировано ещё 50 самолётов модификации Ту-160М2.
Высота и скорость полёта Ту-160М/М2 сравнимы с таковыми у МИГ-31К и Ту-22М3М. При этом радиус действия и боевая нагрузка существенно больше.
Выдержка из лётных характеристик Ту-160:
Прорыв ПВО на скорости:
— большая высота (Hi) — 1,9М;
— на малой высоте (Lo) с автоматическим огибанием рельефа местности — до 1 М.
Потолок практический — 15000 м (18000 м по другим данным).
Дальность полета (без дозаправки):
— режим Hi-Hi-Hi, скорость <1М, масса ПН 9000 кг — 14000-16000 км;
— режим Hi-Lo-Hi (в т.ч. 2000 км на высоте 50-200 м) или при скорости >1М — 12000-13000 км;
— режим Hi-Hi-Hi, масса ПН 22400 кг с максимальной взлетной массой — 12300 км;
— с максимальной полезной нагрузкой — 10500 км.
Радиус действия с одной дозаправкой по режиму Lo-Lo-Lo или Hi-Lo-Hi — 7300 км;
Радиус действия при крейсерской скорости 1,5М, без дозаправки — 2000 км.
Из приведённых выше характеристик видно, что возможности Ту-160М/М2 позволяют реализовать самые разнообразные сценарии его применения при вылете с авиабазы «Энгельс» (Саратовская область).
При максимально быстром выходе на цель с крейсерской скоростью 1,5М суммарный радиус поражения комплекса «Кинжал» составит 3000-3500 км. Данный режим обеспечит минимальное время реакции на угрозу и позволит действовать в интересах трёх флотов. Максимально время, от момента взлёта (без учёта времени подготовки самолёта к вылету), до момента поражения цели на расстоянии 3000-3500 км, в этом режиме составит примерно 2-2,5 часа.
В наиболее экономичном режиме, при полёте на дозвуковой скорости на большой высоте, радиус поражения составит 7000-7500 км. Данный режим позволит задействовать Ту-160М/М2 с комплексом «Кинжал» в интересах всех четырёх флотов.
При использовании дозаправки в воздухе радиус действия связки Ту-160М/М2» + «Кинжал» существенно возрастёт.
Таким образом, применение комплекса «Кинжал» в составе самолёта Ту-160М/М2 позволит создать угрозу флотам и наземным базам вероятного противника на большом удалении от границ РФ. Значительный радиус действия позволяет строить маршрут полёта Ту-160М/М2 в обход зон ПВО и истребительной авиации противника.
Насколько сложна технически интеграция комплекса «Кинжал» с Ту-160М/М2? Применяемое в настоящий момент вооружение Ту-160М/М2 меньше и легче, чем ракеты комплекса «Кинжал». Теоретически размеры отсека вооружений позволяют разместить 3-4 ракеты комплекса «Кинжал», но остаётся вопрос совместимости с барабанной пусковой установкой МКУ-6-5У. Если потребуется демонтаж или существенная модернизация пусковой установки, то целесообразность интеграции комплекса «Кинжал» может оказаться под вопросом.
Другим фактором против интеграции «Кинжала» и Ту-160М/М2» является потенциально скорое принятие на вооружение (надеюсь) гиперзвуковой ракеты «Циркон». Возможно тактико-технические характеристики сделают её более привлекательной для интеграции с Ту-160М/М2, нежели интеграцию комплекса «Кинжал». Если декларируемая возможность запуска ракеты «Циркон» из типовых УВП реальна, то её массогабаритные характеристики должны быть сравнимы с ракетами комплекса «Калибр» (диаметр 533 мм), и Х-101/102 (диаметр 740 мм), что позволит размещать их по шесть единиц в одном отсеке вооружения Ту-160М/М2, полный боекомплект составит двенадцать ракет «Циркон».
С другой стороны, необходимо учитывать и стоимость ракет «Циркон» и «Кинжал». Если ракеты «Циркон» будут «золотыми», то это не позволит иметь их на вооружении в значительном количестве, в то время как ракета комплекса «Кинжал» должна быть сопоставима по стоимости с ракетой комплекса «Искандер», выпускающейся серийно. Боекомплект ракет комплекса «Кинжал» на Ту-160М/М» составит скорее всего не более шести единиц.
По прежнему актуальным остаётся вопрос целеуказания. При отсутствии эффективных средств внешнего целеуказания, разработка любых комплексов вооружения, предназначенных для применения за пределами зоны обнаружения средств разведки носителя, является бессмысленным. Это одинаково справедливо и для ВКС, и для ВМФ, и для сухопутных войск.
Остаётся под вопросом эффективность работы комплекса «Кинжал» по подвижной цели. Для того, чтобы развеять сомнения, вооружённые силы могли бы провести демонстрацию испытаний «Кинжала» по списанному кораблю. Не думаю, что подобная демонстрация может раскрыть какие-то глобальные секреты, а вот сомнения относительно эффективности комплекса «Кинжал» во многом снимет.
Для ВМФ России не впервой задействовать самолёты класса «стратегический бомбардировщик» для решения своих задач. Не считая упомянутого Ту-95К-22, активно использовался, и состоит на вооружении до настоящего времени, дальний противолодочный самолёт Ту-142, созданный на базе Ту-95. В настоящее время на вооружении ВМФ РФ находится 12 Ту-142МК/МЗ (противолодочная версия) и 10 Ту-142МР (самолёт ретранслятор). В то же время все самолёты Ту-22М3 были выведены из состава ВМФ и переданы ВКС РФ.
Возможно, что с учётом строительства большой серии Ту-160М2 (50 единиц) целесообразно часть из них задействовать в интересах ВМФ. Если же интеграция комплекса «Кинжал» не потребует значительных доработок Ту-160М/М2, то для его применения могут быть адаптированы все самолёты: как модернизируемые, так и вновь строящиеся.
Ракета комплекса «Кинжал», размещённая на МИГ-31К
Появление комплекса «Кинжал» вызвало бурные дебаты. В первую очередь вопросы относились к понятию «гиперзвуковой», относительно ракеты комплекса «Кинжал». Обычно «гиперзвуковыми» принято называть летательные аппараты, которые поддерживают высокую скорость (выше пяти Мах) на большей части траектории полёта. При этом используется гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель. В качестве примера можно привести американская опытную ракету X-51.
Опытная гиперзвуковая ракета X-51
Также к классическим гиперзвуковым летательным аппаратам скорее всего можно отнести перспективную российскую противокорабельную ракету «Циркон» (достоверные данные об этой ракете пока отсутствуют).
Анонсированная Индией ракета «BRAHMOS II» демонстрирует наиболее вероятный облик гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Исходя из этого, правильнее говорить о том, что ракета «Кинжал» является аэробаллистической, подобно ракетам Х-15, разработки СССР. С другой стороны, отнесение летательного аппарата к гиперзвуковому оружию на основании силовой установки не является догмой, более важно какая часть траектории преодолевается на гиперзвуковой скорости. Если большая часть траектории ракеты комплекса «Кинжал» проходит на скорости свыше 5 Мах, то претензии разработчиков на «гиперзвук» вполне обоснованы.
Второй неизвестной величиной комплекса «Кинжал» является система наведения на конечном участке. Если для поражения стационарных объектов вполне достаточно инерциальной навигационной системы (ИНС) в сочетании с позиционированием по спутникам «ГЛОНАСС», то заявленная возможность поражения подвижных целей типа «корабль» вызывает вопросы. Если ракета комплекса «Кинжал» выходит на цель на гиперзвуковой скорости, то возникает вопрос, как оптическое или радиолокационное наведение работает через плазменный кокон, возникающий вокруг ракеты при движении на высоких скоростях, вследствие температурного нагрева. Если же при выходе на цель, скорость ракеты снижена, для обеспечения работы средств наведения, то возникает вопрос, насколько уязвимой становится ракета комплекса «Кинжал» для ПВО противника.
С другой стороны, если разработчик не слукавил, подразумевая под поражением кораблей неподвижно стоящие у пирса объекты, то возможно какое-то решение проблемы проницаемости плазменного кокона было найдено. Возможно, задача управления и наведения через плазменный кокон была решена в ходе разработки гиперзвуковой ракеты «Циркон», и её решение было использовано при создании ракеты комплекса «Кинжал».
По некоторым данным ракета комплекса «Кинжал» оборудована оптической ГСН наведения на конечном участке с разрешением один метр. В этом случае возникает вопрос, какие каналы используются в оптической ГСН – видимого диапазона, теплового, или их комбинация.
Время полёта ракеты комплекса «Кинжал», при запуске с расстояния 1000 км и средней скорости полёта 5 Мах, составит примерно 10 минут. Если считать, что целеуказание выдано в момент запуска, то за это время корабль может переместиться максимум на 10 км., т.е. зона поиска составит круг диаметром 20 км. Если скорость цели будет меньше, или ракета будет обнаружена не сразу, а на расстоянии, например, 500 км, то зона поиска уменьшится до 8-10 км. Если средняя скорость ракеты комплекса «Кинжал» выше пяти Мах, то зона поиска цели ещё больше сократится.
Вне зависимости от того, является ли ракета комплекса «Кинжал» полностью гиперзвуковой, и способна ли она поражать подвижные цели, можно с уверенностью говорить о том, что комплекс «Кинжал», как и его наземный прототип комплекс «Искандер», является грозным и эффективным оружием, как минимум для поражения стационарных наземных целей. Из преимуществ, относительно существующих крылатых ракет авиационного базирования, можно назвать существенно меньшее время, требующееся на поражение цели, вследствие высокой скорости ракеты комплекса «Кинжал».
Первым носителем ракеты комплекса «Кинжал» стал модернизированный перехватчик МИГ-31К. Для снижения веса с МИГ-31К демонтирована часть оборудования, включая радиолокационную станцию. Самолёт несёт одну ракету комплекса «Кинжал». Из-за демонтажа оборудования, применение модернизированного под «Кинжал» МИГ-31К, в качестве перехватчика, становится невозможным.
Насколько целесообразна такая рокировка при нехватке в России истребителей и перехватчиков – сложный вопрос. Возможно руководство вооружённых сил настолько уверено в эффективности комплекса «Кинжал», что готово пожертвовать на это часть перехватчиков. В настоящий момент на дежурстве в Южном военном округе находятся десять МИГ-31К. Точное количество планирующихся к модернизации перехватчиков неизвестно, назывались цифры вплоть до 100 шт. Если эта цифра будет набрана самолётами с хранения (на хранении находится порядка 250 штук МИГ-31), то это будет хорошим решением, если же будут переоборудованы самолёты МИГ-31, использующиеся в настоящий момент в качестве перехватчиков, то последних вооружённых силах практически не останется.
По моему мнению МИГ-31 интересен в первую очередь именно как перехватчик. В ближайшее время может появиться много высокоскоростных высотных целей, в том числе гиперзвуковых ракет вероятного противника. Модернизировав МИГ-31 РЛС с активной фазированной антенной решёткой (АФАР) и соответствующим вооружением, можно получить комплекс, способный бороться с такими угрозами на дальних подступах.
Другим перспективным носителем ракет комплекса «Кинжал» назван модернизированный сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М.
Выкатка первого модернизированного бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М
По данным СМИ на нём планируется размещать до четырех ракет комплекса «Кинжал». Максимальная масса боевой нагрузки Ту-22М3М составляет 24 тонны. Вооружение Ту-22М3 тремя ракетами Х-22 массой примерно шесть тонн каждая, считалось загрузкой «в перегруз», что отражалось на снижении дальности и скорости полёта. Аналогично и подвеска четырёх ракет комплекса «Кинжал» скорее всего отразится на лётных характеристиках Ту-22М3М, и для получения максимального радиуса действия бомбардировщик-ракетоносец будут вооружать двумя ракетами.
Необходимо отметить, что применение в качестве носителя бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М более целесообразно, нежели МИГ-31К, поскольку в этом случае вооружённые силы не лишаются столь необходимых стране перехватчиков, а радиус действия и боевая нагрузка комплекса самолёт + ракета существенно возрастают. До 2020 года в версию Ту-22М3М планируется модернизировать тридцать бомбардировщиков-ракетоносцев.
Может ли комплекс «Кинжал» быть адаптирован для других носителей? Возможно будет рассматриваться вариант оснащения «Кинжалом» самолётов Сухого, например, Су-30, Су-34 или Су-35. Однако вряд ли это можно считать эффективным решением. При всех своих достоинствах истребитель сможет нести максимум одну ракету, при этом полностью потеряв свои маневренные характеристики. Их модернизацию лучше направить в сторону оснащения РЛС с АФАР и современными ракетами воздух-воздух. Ресурс фронтовых бомбардировщиков Су-24 подходит к концу, и вряд ли есть смысл оснащать их столь современным оружием.
Таким образом в качестве кандидатов для модернизации остаются только стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС/МСМ и Ту-160М.
Можно возразить, что эти машины являются составным элементом ядерной триады, и «отвлекать» их на другие задачи нецелесообразно. Нельзя не признать, что роль бомбардировщиков-ракетоносцев в ядерной триаде минимальна. Рассредоточенные на аэродроме самолёты представляют собой прекрасную цель как для ядерного, так и для конвенционального оружия. Единственная возможность сохранить авиационный компонент ядерной триады в случае внезапного удара, это держать самолёты в 10-15 минутной готовности к старту, или ещё лучше на дежурстве в воздухе. Но на это никто не пойдёт из-за огромной стоимости каждого часа полёта и быстрого износа ресурса «стратегов».
При этом даже в ходе локального конфликта в Сирии стратегические бомбардировщики эпизодически привлекались. Конечно, целью была скорее демонстрация оружия, и повышение квалификации пилотов, но факт остаётся фактом. Да и наличие в арсенале Ту-95МС/МСМ и Ту-160М неядерных крылатых ракет большой дальности типа Х-555 и Х-101 однозначно указывает на возможность их применения в неядерных конфликтах. В случае возникновения локального конфликта с технически продвинутым противником, возможности стратегической авиации окажутся очень кстати.
Можно сделать вывод, что применение стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев в локальных конфликтах вполне оправдано. Да и глупо давать простаивать такой огневой мощи, дожидаясь ядерного апокалипсиса, когда локальные войны идут уже сейчас, и потери в них вполне реальны.
Вернёмся непосредственно к самолётам. В настоящее время на вооружении ВКС России находится 46 Ту-95МС и 14 Ту-95МСМ. Снятая с вооружения модификация Ту-95К-22 могла нести три ракеты Х-22, две на внешней подвеске и одну в полуутопленном в фюзеляж состоянии. Как и у Ту-22М3 загрузка трёх ракет превышает массу нормальной боевой загрузки Ту-95 и снижает радиус действия самолёта. При этом масса ракеты Х-22 превышает массу ракеты комплекса «Кинжал», т.е. теоретически получается, что такая модернизация возможна.
Ракеты Х-22 на Ту-95К-22
С другой стороны, высота и скорость полёта Ту-95МС/МСМ существенно уступают возможностям самолётов МИГ-31К и Ту-22М3М. Если существует некий минимальный порог высоты и скорости носителя, необходимый для запуска ракеты комплекса «Кинжал», и достижения ракетой заявленных характеристик, а лётные данные Ту-95МС/МСМ этим требованиям не удовлетворяют, то размещение ракеты комплекса «Кинжал» на этом самолёте становится невозможным. В противном случае всё упирается в сложность и стоимость подобной модернизации, т.е. критерий стоимость/эффективность. Необходимо учитывать, что с учётом низкой скорости полёта Ту-95МС/МСМ, общее время выполнения боевой задачи комплексом самолёт + ракета заметно возрастёт, при этом огромная ЭПР планера Ту-95МС/МСМ сделает его лёгкой добычей для авиации вероятного противника.
Остаётся только один кандидат – стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М/М2. На вооружении ВКС России находится 17 Ту-160, все самолёты планируется модернизировать до версии Ту-160М. Также к постройке запланировано ещё 50 самолётов модификации Ту-160М2.
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
Выкатка первого опытного образца Ту-160, построенного после возобновления производства на Казанском авиационном заводе
Высота и скорость полёта Ту-160М/М2 сравнимы с таковыми у МИГ-31К и Ту-22М3М. При этом радиус действия и боевая нагрузка существенно больше.
Выдержка из лётных характеристик Ту-160:
Прорыв ПВО на скорости:
— большая высота (Hi) — 1,9М;
— на малой высоте (Lo) с автоматическим огибанием рельефа местности — до 1 М.
Потолок практический — 15000 м (18000 м по другим данным).
Дальность полета (без дозаправки):
— режим Hi-Hi-Hi, скорость <1М, масса ПН 9000 кг — 14000-16000 км;
— режим Hi-Lo-Hi (в т.ч. 2000 км на высоте 50-200 м) или при скорости >1М — 12000-13000 км;
— режим Hi-Hi-Hi, масса ПН 22400 кг с максимальной взлетной массой — 12300 км;
— с максимальной полезной нагрузкой — 10500 км.
Радиус действия с одной дозаправкой по режиму Lo-Lo-Lo или Hi-Lo-Hi — 7300 км;
Радиус действия при крейсерской скорости 1,5М, без дозаправки — 2000 км.
Из приведённых выше характеристик видно, что возможности Ту-160М/М2 позволяют реализовать самые разнообразные сценарии его применения при вылете с авиабазы «Энгельс» (Саратовская область).
При максимально быстром выходе на цель с крейсерской скоростью 1,5М суммарный радиус поражения комплекса «Кинжал» составит 3000-3500 км. Данный режим обеспечит минимальное время реакции на угрозу и позволит действовать в интересах трёх флотов. Максимально время, от момента взлёта (без учёта времени подготовки самолёта к вылету), до момента поражения цели на расстоянии 3000-3500 км, в этом режиме составит примерно 2-2,5 часа.
Примерный радиус поражения целей ракетой комплекса «Кинжал» при размещении на Ту-160М/М2. Выход на рубеж запуска на скорости 1,5М
В наиболее экономичном режиме, при полёте на дозвуковой скорости на большой высоте, радиус поражения составит 7000-7500 км. Данный режим позволит задействовать Ту-160М/М2 с комплексом «Кинжал» в интересах всех четырёх флотов.
Примерный радиус поражения целей ракетой комплекса «Кинжал» при размещении на Ту-160М/М2. Выход на рубеж запуска на скорости <1М, на большой высоте.
При использовании дозаправки в воздухе радиус действия связки Ту-160М/М2» + «Кинжал» существенно возрастёт.
Таким образом, применение комплекса «Кинжал» в составе самолёта Ту-160М/М2 позволит создать угрозу флотам и наземным базам вероятного противника на большом удалении от границ РФ. Значительный радиус действия позволяет строить маршрут полёта Ту-160М/М2 в обход зон ПВО и истребительной авиации противника.
Насколько сложна технически интеграция комплекса «Кинжал» с Ту-160М/М2? Применяемое в настоящий момент вооружение Ту-160М/М2 меньше и легче, чем ракеты комплекса «Кинжал». Теоретически размеры отсека вооружений позволяют разместить 3-4 ракеты комплекса «Кинжал», но остаётся вопрос совместимости с барабанной пусковой установкой МКУ-6-5У. Если потребуется демонтаж или существенная модернизация пусковой установки, то целесообразность интеграции комплекса «Кинжал» может оказаться под вопросом.
Другим фактором против интеграции «Кинжала» и Ту-160М/М2» является потенциально скорое принятие на вооружение (надеюсь) гиперзвуковой ракеты «Циркон». Возможно тактико-технические характеристики сделают её более привлекательной для интеграции с Ту-160М/М2, нежели интеграцию комплекса «Кинжал». Если декларируемая возможность запуска ракеты «Циркон» из типовых УВП реальна, то её массогабаритные характеристики должны быть сравнимы с ракетами комплекса «Калибр» (диаметр 533 мм), и Х-101/102 (диаметр 740 мм), что позволит размещать их по шесть единиц в одном отсеке вооружения Ту-160М/М2, полный боекомплект составит двенадцать ракет «Циркон».
С другой стороны, необходимо учитывать и стоимость ракет «Циркон» и «Кинжал». Если ракеты «Циркон» будут «золотыми», то это не позволит иметь их на вооружении в значительном количестве, в то время как ракета комплекса «Кинжал» должна быть сопоставима по стоимости с ракетой комплекса «Искандер», выпускающейся серийно. Боекомплект ракет комплекса «Кинжал» на Ту-160М/М» составит скорее всего не более шести единиц.
По прежнему актуальным остаётся вопрос целеуказания. При отсутствии эффективных средств внешнего целеуказания, разработка любых комплексов вооружения, предназначенных для применения за пределами зоны обнаружения средств разведки носителя, является бессмысленным. Это одинаково справедливо и для ВКС, и для ВМФ, и для сухопутных войск.
Остаётся под вопросом эффективность работы комплекса «Кинжал» по подвижной цели. Для того, чтобы развеять сомнения, вооружённые силы могли бы провести демонстрацию испытаний «Кинжала» по списанному кораблю. Не думаю, что подобная демонстрация может раскрыть какие-то глобальные секреты, а вот сомнения относительно эффективности комплекса «Кинжал» во многом снимет.
Для ВМФ России не впервой задействовать самолёты класса «стратегический бомбардировщик» для решения своих задач. Не считая упомянутого Ту-95К-22, активно использовался, и состоит на вооружении до настоящего времени, дальний противолодочный самолёт Ту-142, созданный на базе Ту-95. В настоящее время на вооружении ВМФ РФ находится 12 Ту-142МК/МЗ (противолодочная версия) и 10 Ту-142МР (самолёт ретранслятор). В то же время все самолёты Ту-22М3 были выведены из состава ВМФ и переданы ВКС РФ.
Возможно, что с учётом строительства большой серии Ту-160М2 (50 единиц) целесообразно часть из них задействовать в интересах ВМФ. Если же интеграция комплекса «Кинжал» не потребует значительных доработок Ту-160М/М2, то для его применения могут быть адаптированы все самолёты: как модернизируемые, так и вновь строящиеся.
- Автор:
- Андрей Митрофанов
- Использованы фотографии:
- авиару.рф, aviators.news, tass.ru, tupolev.ru
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