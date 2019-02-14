Гиперзвуковой «Кинжал» на Ту-160. Реальность или вымысел?

Ракета комплекса «Кинжал», размещённая на МИГ-31К

Опытная гиперзвуковая ракета X-51

Анонсированная Индией ракета «BRAHMOS II» демонстрирует наиболее вероятный облик гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Выкатка первого модернизированного бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М

Ракеты Х-22 на Ту-95К-22

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160

Выкатка первого опытного образца Ту-160, построенного после возобновления производства на Казанском авиационном заводе

Примерный радиус поражения целей ракетой комплекса «Кинжал» при размещении на Ту-160М/М2. Выход на рубеж запуска на скорости 1,5М

Примерный радиус поражения целей ракетой комплекса «Кинжал» при размещении на Ту-160М/М2. Выход на рубеж запуска на скорости <1М, на большой высоте.