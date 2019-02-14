«Холодная война» под водой. Как советские подлодки обыграли американцев
В конце мая 1985 года военно-морскую базу «Западная Лица» в Заполярье покинули 5 многоцелевых атомных подводных лодок из состава 33-й дивизии Северного флота. Они погрузились под воду и начали следование в западном направлении. Так началась операция «Апорт» — одна из самых успешных и известных советских военно-морских операций эпохи «холодной войны».
Сейчас, когда США и их союзники по НАТО вновь перешли к политике неприкрытого противостояния с нашей страной, вспомнить о событиях более чем тридцатилетней давности весьма полезно. Ведь не столь давно Пентагон возродил знаменитый 2-й флот ВМС США, главной задачей которого в свое время было военное противостояние Советскому Союзу на просторах Атлантического океана. Теперь место СССР занимает Российская Федерация и именно против нее американское руководство и нацеливает возрожденный Второй флот.
В середине 1980-х годов противостояние между СССР и США вновь вышло к крайне опасной черте. Советский Союз увяз в афганской войне, полыхал целый ряд конфликтов на Африканском континенте, где также сталкивались интересы двух великих держав. На этом фоне обострилась обстановка и на просторах Мирового океана. США не желали уступать контроль над океанскими просторами Советскому Союзу и делали все возможное, чтобы Москва так и не стала полноценным конкурентом Вашингтона, особенно в Атлантике.
В северной части Атлантического океана были размещены атомные подводные лодки с баллистическими ракетами ВМС США, которые нацеливались на Советский Союз. Если Москва не желала подставлять свою территорию под удар американских подлодок, ей надлежало принять срочные меры для того, чтобы продемонстрировать американскому руководству не только решимость, но и возможность дать аналогичный ответ.
Что для этого требовалось сделать? Во-первых, нужно было разубедить Пентагон в неуязвимости его подводных лодок в Северной Атлантике. Во-вторых, нужно было определить районы позиций американских подводных ракетоносцев и изучить системы охраны подводных лодок вероятного противника. Сделать это можно было только одним путем – направить в Северную Атлантику советские подводные лодки.
Главнокомандующим ВМФ СССР во время описываемых событий был адмирал флота Советского Союза Сергей Георгиевич Горшков (1910-1988). Эту должность Сергей Горшков, один из самых выдающихся советских флотоводцев, занимал почти тридцать лет – с 1956 года. Менялись генсеки, а Горшков (на фото) оставался главкомом Военно-морского флота СССР – и вполне заслуженно, кстати. Именно под его командованием ВМФ СССР превратился в мощнейший океанский флот, направлявший корабли в Тихий, Индийский и Атлантический океаны.
Начальником Главного штаба ВМФ – первым заместителем главнокомандующего с 1981 года был адмирал флота Владимир Николаевич Чернавин (род.1928). Он прекрасно знал, что такое советский подводный флот и каковы его возможности, поскольку сам начинал службу подводником, командовал 3-й дивизией подводных лодок Северного флота, а затем и самим Северным флотом.
Непосредственными инициаторами разработки операции, получившей название «Апорт», были первый заместитель Главкома ВМФ адмирал Григорий Алексеевич Бондаренко и начальник Управления противолодочной борьбы ВМФ вице-адмирал Евгений Иванович Волобуев. Разработка плана операции была поручена группе офицеров 33-й дивизии атомных подводных лодок Северного флота, а руководил группой сам командир 33-й дивизии АПЛ капитан 1 ранга Анатолий Иванович Шевченко.
Почему именно 33-я дивизия атомных подводных лодок Северного флота? Адмирал флота Чернавин затем рассказывал журналистам, что его выбор именно на это соединение пал потому, что оно было оснащено наиболее современными субмаринами, на которых несли службу самые опытные и хорошо подготовленные офицеры подводники. Даже герб 33-й дивизии говорил о многом – белый медведь, который разламывал в лапах вражескую подводную лодку. К тому же, личный состав 33-й дивизии АПЛ был закален суровыми условиями службы в Арктике и имел опыт многочисленных и длительных океанских походов.
Чего стоил один командир дивизии капитан 1 ранга Шевченко! Например, в 1979 году он командовал атомной подводной лодкой, совершившей поход на Северный полюс и выполнившей в поставленные сроки задание главкома ВМФ СССР. В 1981 году Шевченко, бывший тогда заместителем командира дивизии подводных лодок, руководил походом с целью выявления нетрадиционных маршрутов развертывания ракетных подводных крейсеров стратегического назначения.
Для обеспечения успешного осуществления операции было решено придумать и запустить легенду о том, что советские подводные лодки следуют в район Гибралтара, а не в Атлантику. Участвовать в походе предстояло пяти подводным лодкам проекта 671 РТМ («Щука»): К-299, К-324, К-488, К-502 и К-147.
Аппаратура «Тукан», установленная на одной из подлодок, помогала обнаружить подводные лодки вероятного противника по кильватерному следу. Экипажам подводных лодок предстояло определить, в каких районах выходят на боевое дежурство американские субмарины, как они охраняются на позициях, сколько их вообще находится на боевом дежурстве.
Естественно, что выход пяти атомных подводных лодок с места базирования не мог не вызвать подозрений у военно-морской разведки США и других стран НАТО. ВМС стран – участниц Североатлантического альянса вели наблюдение за советскими военно-морскими базами Мурманской области с помощью своих разведывательных кораблей и разведывательной авиации. Они передавали полученную информацию в штабы, которые уже изучали текущее состояние советского военно-морского флота.
Когда советские подлодки покинули базу в Западной Лице, командование ВМС США сразу же организовало поиск атомоходов. Требовалось ответить на вопросы, в каком составе и куда направляется половина советского военно-морского подводного соединения. Однако советским субмаринам довольно быстро и без особых проблем удалось войти в Карибское море, оказавшись в непосредственной близости от американских границ.
В Карибское море вошло и малое гидрографическое судно «Колгуев», на борту которого находился штаб группы подводных лодок во главе с капитаном 1 ранга Шевченко. У кубинского побережья штаб переместился на БРЗК «Лира» и приступил к управлению действиями подводных лодок.
Собственно операция «Апорт» началась 18 июня 1985 года. Две советские подводные лодки двинулись друг за другом, а еще две – навстречу первым. Кроме того, с аэродрома Сан-Антонио, что на Кубе, в воздух были подняты четыре самолета морской авиации Ту-142М. Уже на второй день операции была обнаружена американская субмарина типа «Джеймс Мэдисон». Было налажено прекрасное взаимодействие между подводниками 33-й дивизии АПЛ и летчиками 35-й дивизии дальней противолодочной авиации. Вскоре летчикам удалось засечь американскую субмарину типа «Лос-Анджелес», а затем еще один американский стратегический ракетоносец.
Вылеты советских Ту-142М серьезно обеспокоили американцев. С американских баз Брансвик, Лагенс и Гринвуд были подняты самолеты Р-3С «Орион». Круглосуточно американская авиация вела поиски советских субмарин, но их усилия оказывались напрасными. Пока американцы искали советские подлодки, наши субмарины наоборот следили за американцами, отслеживая перемещения американских подводных лодок.
Чтобы представить себе реальный смысл операции «Апорт», достаточно отметить, что разворачивайся события в военное время, наши подводники могли бы три раза уничтожить американский ракетоносец, способный своими ракетами стереть с лица земли несколько советских городов с многомиллионным населением. Интересно, что ни одна советская подводная лодка в процессе выполнения операции «Апорт» так и не была обнаружена противолодочными силами ВМС США. Лишь уже на маршруте свертывания ВМС США засекли советскую АПЛ К-488 в водах северо-восточной части Атлантического океана.
Результаты же советских моряков-подводников впечатляли – они смогли установить три контакта с американскими стратегическими подводными ракетоносцами (контакты устанавливала АПЛ К-324). В течение пяти суток АПЛ К-147 следила за американской субмариной по кильватерному следу. Таким образом, операция «Апорт» была выполнена и экипажи советских подводных лодок могли праздновать успешное завершение похода.
Прошло два года, но политическая обстановка в мире все еще оставалась напряженной. Адмирал флота Владимир Николаевич Чернавин 9 декабря 1985 года сменил 75-летнего Адмирала Флота Советского Союза Сергея Георгиевича Горшкова на посту Главнокомандующего ВМФ СССР. А уже в марте – июне 1987 года ВМФ СССР предприняли вторую беспрецедентную операцию – «Атрина», которая по своему характеру была очень близка операции «Апорт».
В операции «Атрина» были задействованы группа из пяти атомных подводных лодок проекта 671РТМ, а также два разведывательных корабля типа «Колгуев» и самолеты морской авиации. В этот раз американская военно-морская разведка все же смогла засечь выход советских субмарин с военно-морской базы, но на бескрайних просторах Атлантики американцы потеряли след советских подводных кораблей.
Как и двумя годами ранее, в Атлантическом океане началась настоящая охота ВМС США за советскими субмаринами. Пентагон бросил на поиски советских подлодок практически все самолеты морской авиации Атлантического командования ВМС США, три противолодочные корабельные группы и три новейших корабля гидроакустической разведки. На помощь американцам пришли и их верные союзники – Королевский военно-морской флот Великобритании, который направил в регион авианосную поисково-ударную группу с противолодочным авианосцем «Инвинсибл».
Но, несмотря на колоссальные силы, сосредоточенные американцами и англичанами в Атлантике, советские подводные лодки незаметно для вероятного противника вошли в Саргассово море. Лишь спустя восемь суток после начала операции «Атрина» американцы смогли установить контакты с советскими подводными лодками. Многоцелевую АПЛ проекта 671РТМ американские моряки по ошибке приняли за стратегический ракетоносец, что очень сильно напугало американское руководство.
Таким образом, и операция «Атрина» также продемонстрировала Соединенным Штатам невероятную мощь и боеспособность советского подводного флота. Можно было считать, что и спустя два года после операции «Апорт» поставленная задача вновь была с честью выполнена советскими подводниками.
Капитану 1 ранга Анатолию Ивановичу Шевченко, руководившему операциями «Апорт» и «Атрина», в том же 1987 году было присвоено звание контр-адмирала. Приятная новость настигла офицера в походе. Пятнадцать участников операции были награждены высокими правительственными наградами. Сам же Анатолий Иванович впоследствии дослужился до звания вице-адмирала. Однако звания Героя Советского Союза он так и не получил, хотя вполне мог бы на него претендовать, учитывая, что за долгие десятилетия службы на подводном флоте Анатолий Иванович принимал участие во множестве сложных и длительных походов советских субмарин.
Операции «Апорт» и «Атрина» продемонстрировали США и их союзникам, что ВМФ СССР является крайне серьезным противником и в случае любого обострения мировой политической обстановки советские моряки способны достойно отреагировать на угрозы со стороны Вашингтона.
Но прошло буквально два года после возвращения советских подводников из атлантического похода, а Советский Союз заметно сдал свои позиции. Политика тогдашнего советского руководства привела страну к распаду, на территории бывшего СССР начались локальные вооруженные конфликты. Лишь спустя двадцать с лишним лет после распада СССР российский военно-морской флот стал возрождать свою былую мощь.
Сейчас, когда США и их союзники по НАТО вновь перешли к политике неприкрытого противостояния с нашей страной, вспомнить о событиях более чем тридцатилетней давности весьма полезно. Ведь не столь давно Пентагон возродил знаменитый 2-й флот ВМС США, главной задачей которого в свое время было военное противостояние Советскому Союзу на просторах Атлантического океана. Теперь место СССР занимает Российская Федерация и именно против нее американское руководство и нацеливает возрожденный Второй флот.
В середине 1980-х годов противостояние между СССР и США вновь вышло к крайне опасной черте. Советский Союз увяз в афганской войне, полыхал целый ряд конфликтов на Африканском континенте, где также сталкивались интересы двух великих держав. На этом фоне обострилась обстановка и на просторах Мирового океана. США не желали уступать контроль над океанскими просторами Советскому Союзу и делали все возможное, чтобы Москва так и не стала полноценным конкурентом Вашингтона, особенно в Атлантике.
В северной части Атлантического океана были размещены атомные подводные лодки с баллистическими ракетами ВМС США, которые нацеливались на Советский Союз. Если Москва не желала подставлять свою территорию под удар американских подлодок, ей надлежало принять срочные меры для того, чтобы продемонстрировать американскому руководству не только решимость, но и возможность дать аналогичный ответ.
Что для этого требовалось сделать? Во-первых, нужно было разубедить Пентагон в неуязвимости его подводных лодок в Северной Атлантике. Во-вторых, нужно было определить районы позиций американских подводных ракетоносцев и изучить системы охраны подводных лодок вероятного противника. Сделать это можно было только одним путем – направить в Северную Атлантику советские подводные лодки.
Главнокомандующим ВМФ СССР во время описываемых событий был адмирал флота Советского Союза Сергей Георгиевич Горшков (1910-1988). Эту должность Сергей Горшков, один из самых выдающихся советских флотоводцев, занимал почти тридцать лет – с 1956 года. Менялись генсеки, а Горшков (на фото) оставался главкомом Военно-морского флота СССР – и вполне заслуженно, кстати. Именно под его командованием ВМФ СССР превратился в мощнейший океанский флот, направлявший корабли в Тихий, Индийский и Атлантический океаны.
Начальником Главного штаба ВМФ – первым заместителем главнокомандующего с 1981 года был адмирал флота Владимир Николаевич Чернавин (род.1928). Он прекрасно знал, что такое советский подводный флот и каковы его возможности, поскольку сам начинал службу подводником, командовал 3-й дивизией подводных лодок Северного флота, а затем и самим Северным флотом.
Непосредственными инициаторами разработки операции, получившей название «Апорт», были первый заместитель Главкома ВМФ адмирал Григорий Алексеевич Бондаренко и начальник Управления противолодочной борьбы ВМФ вице-адмирал Евгений Иванович Волобуев. Разработка плана операции была поручена группе офицеров 33-й дивизии атомных подводных лодок Северного флота, а руководил группой сам командир 33-й дивизии АПЛ капитан 1 ранга Анатолий Иванович Шевченко.
Почему именно 33-я дивизия атомных подводных лодок Северного флота? Адмирал флота Чернавин затем рассказывал журналистам, что его выбор именно на это соединение пал потому, что оно было оснащено наиболее современными субмаринами, на которых несли службу самые опытные и хорошо подготовленные офицеры подводники. Даже герб 33-й дивизии говорил о многом – белый медведь, который разламывал в лапах вражескую подводную лодку. К тому же, личный состав 33-й дивизии АПЛ был закален суровыми условиями службы в Арктике и имел опыт многочисленных и длительных океанских походов.
Чего стоил один командир дивизии капитан 1 ранга Шевченко! Например, в 1979 году он командовал атомной подводной лодкой, совершившей поход на Северный полюс и выполнившей в поставленные сроки задание главкома ВМФ СССР. В 1981 году Шевченко, бывший тогда заместителем командира дивизии подводных лодок, руководил походом с целью выявления нетрадиционных маршрутов развертывания ракетных подводных крейсеров стратегического назначения.
Для обеспечения успешного осуществления операции было решено придумать и запустить легенду о том, что советские подводные лодки следуют в район Гибралтара, а не в Атлантику. Участвовать в походе предстояло пяти подводным лодкам проекта 671 РТМ («Щука»): К-299, К-324, К-488, К-502 и К-147.
Аппаратура «Тукан», установленная на одной из подлодок, помогала обнаружить подводные лодки вероятного противника по кильватерному следу. Экипажам подводных лодок предстояло определить, в каких районах выходят на боевое дежурство американские субмарины, как они охраняются на позициях, сколько их вообще находится на боевом дежурстве.
Естественно, что выход пяти атомных подводных лодок с места базирования не мог не вызвать подозрений у военно-морской разведки США и других стран НАТО. ВМС стран – участниц Североатлантического альянса вели наблюдение за советскими военно-морскими базами Мурманской области с помощью своих разведывательных кораблей и разведывательной авиации. Они передавали полученную информацию в штабы, которые уже изучали текущее состояние советского военно-морского флота.
Когда советские подлодки покинули базу в Западной Лице, командование ВМС США сразу же организовало поиск атомоходов. Требовалось ответить на вопросы, в каком составе и куда направляется половина советского военно-морского подводного соединения. Однако советским субмаринам довольно быстро и без особых проблем удалось войти в Карибское море, оказавшись в непосредственной близости от американских границ.
В Карибское море вошло и малое гидрографическое судно «Колгуев», на борту которого находился штаб группы подводных лодок во главе с капитаном 1 ранга Шевченко. У кубинского побережья штаб переместился на БРЗК «Лира» и приступил к управлению действиями подводных лодок.
Собственно операция «Апорт» началась 18 июня 1985 года. Две советские подводные лодки двинулись друг за другом, а еще две – навстречу первым. Кроме того, с аэродрома Сан-Антонио, что на Кубе, в воздух были подняты четыре самолета морской авиации Ту-142М. Уже на второй день операции была обнаружена американская субмарина типа «Джеймс Мэдисон». Было налажено прекрасное взаимодействие между подводниками 33-й дивизии АПЛ и летчиками 35-й дивизии дальней противолодочной авиации. Вскоре летчикам удалось засечь американскую субмарину типа «Лос-Анджелес», а затем еще один американский стратегический ракетоносец.
Вылеты советских Ту-142М серьезно обеспокоили американцев. С американских баз Брансвик, Лагенс и Гринвуд были подняты самолеты Р-3С «Орион». Круглосуточно американская авиация вела поиски советских субмарин, но их усилия оказывались напрасными. Пока американцы искали советские подлодки, наши субмарины наоборот следили за американцами, отслеживая перемещения американских подводных лодок.
Чтобы представить себе реальный смысл операции «Апорт», достаточно отметить, что разворачивайся события в военное время, наши подводники могли бы три раза уничтожить американский ракетоносец, способный своими ракетами стереть с лица земли несколько советских городов с многомиллионным населением. Интересно, что ни одна советская подводная лодка в процессе выполнения операции «Апорт» так и не была обнаружена противолодочными силами ВМС США. Лишь уже на маршруте свертывания ВМС США засекли советскую АПЛ К-488 в водах северо-восточной части Атлантического океана.
Результаты же советских моряков-подводников впечатляли – они смогли установить три контакта с американскими стратегическими подводными ракетоносцами (контакты устанавливала АПЛ К-324). В течение пяти суток АПЛ К-147 следила за американской субмариной по кильватерному следу. Таким образом, операция «Апорт» была выполнена и экипажи советских подводных лодок могли праздновать успешное завершение похода.
Прошло два года, но политическая обстановка в мире все еще оставалась напряженной. Адмирал флота Владимир Николаевич Чернавин 9 декабря 1985 года сменил 75-летнего Адмирала Флота Советского Союза Сергея Георгиевича Горшкова на посту Главнокомандующего ВМФ СССР. А уже в марте – июне 1987 года ВМФ СССР предприняли вторую беспрецедентную операцию – «Атрина», которая по своему характеру была очень близка операции «Апорт».
В операции «Атрина» были задействованы группа из пяти атомных подводных лодок проекта 671РТМ, а также два разведывательных корабля типа «Колгуев» и самолеты морской авиации. В этот раз американская военно-морская разведка все же смогла засечь выход советских субмарин с военно-морской базы, но на бескрайних просторах Атлантики американцы потеряли след советских подводных кораблей.
Как и двумя годами ранее, в Атлантическом океане началась настоящая охота ВМС США за советскими субмаринами. Пентагон бросил на поиски советских подлодок практически все самолеты морской авиации Атлантического командования ВМС США, три противолодочные корабельные группы и три новейших корабля гидроакустической разведки. На помощь американцам пришли и их верные союзники – Королевский военно-морской флот Великобритании, который направил в регион авианосную поисково-ударную группу с противолодочным авианосцем «Инвинсибл».
Но, несмотря на колоссальные силы, сосредоточенные американцами и англичанами в Атлантике, советские подводные лодки незаметно для вероятного противника вошли в Саргассово море. Лишь спустя восемь суток после начала операции «Атрина» американцы смогли установить контакты с советскими подводными лодками. Многоцелевую АПЛ проекта 671РТМ американские моряки по ошибке приняли за стратегический ракетоносец, что очень сильно напугало американское руководство.
Таким образом, и операция «Атрина» также продемонстрировала Соединенным Штатам невероятную мощь и боеспособность советского подводного флота. Можно было считать, что и спустя два года после операции «Апорт» поставленная задача вновь была с честью выполнена советскими подводниками.
Капитану 1 ранга Анатолию Ивановичу Шевченко, руководившему операциями «Апорт» и «Атрина», в том же 1987 году было присвоено звание контр-адмирала. Приятная новость настигла офицера в походе. Пятнадцать участников операции были награждены высокими правительственными наградами. Сам же Анатолий Иванович впоследствии дослужился до звания вице-адмирала. Однако звания Героя Советского Союза он так и не получил, хотя вполне мог бы на него претендовать, учитывая, что за долгие десятилетия службы на подводном флоте Анатолий Иванович принимал участие во множестве сложных и длительных походов советских субмарин.
Операции «Апорт» и «Атрина» продемонстрировали США и их союзникам, что ВМФ СССР является крайне серьезным противником и в случае любого обострения мировой политической обстановки советские моряки способны достойно отреагировать на угрозы со стороны Вашингтона.
Но прошло буквально два года после возвращения советских подводников из атлантического похода, а Советский Союз заметно сдал свои позиции. Политика тогдашнего советского руководства привела страну к распаду, на территории бывшего СССР начались локальные вооруженные конфликты. Лишь спустя двадцать с лишним лет после распада СССР российский военно-морской флот стал возрождать свою былую мощь.
- Автор:
- Илья Полонский
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