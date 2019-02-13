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Пентагон: РФ и КНР угрожают технологическому лидерству США

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Россия и Китай делают значительные инвестиции в разработку искусственного интеллекта, который в дальнейшем используется в военной сфере, говорится в докладе Пентагона, выдержки из которого публикует ТАСС.




В докладе отмечается, что искусственный интеллект в итоге изменит все отрасли и окажет всестороннее влияние на деятельность Пентагона, проводимые им операции, маневры, защиту войск, военную медицины, набор новых солдат и многое другое.

Вместе с тем другие страны, особенно Россия и Китай, также делают значительные инвестиции в развитие искусственного интеллекта,
пишут военные аналитики.

Эти инвестиции угрожают подорвать технологическое преимущество Соединенных Штатов и дестабилизировать сложившийся международный порядок. Действия потенциального противника бросают вызов традициям и ценностям в отношении прав и свобод человека, говорится в докладе.

В связи с этим, по мнению авторов, Минобороны США, стоящее на страже порядка и процветания своего государства, обязано использовать весь творческий потенциал и имеющиеся навыки для решения технических, этических и социальных проблем, возникающих в связи с появлением искусственного интеллекта.

Военное ведомство должно реализовать все возможности искусственного интеллекта во имя обеспечения мира и безопасности будущего поколения,
подчеркивается в документе.
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