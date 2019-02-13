Американская армия страдает от ожирения
Американская армия становится все более "располневшей". В последнее время все больше американских военнослужащих не могут полноценно нести службу из-за проблем с лишним весом, пишет "РГ" со ссылкой на китайское издание "Гуаньча".
Авторы китайского издания провели глубокий анализ возникшей проблемы армии США. По их мнению, проблема ожирения уже достигла колоссальных размеров и угрожает национальной безопасности США. В прошлом году под риском увольнения из армии США оказалось 120 тысяч американских военнослужащих, имевших проблемы с лишним весом. А при комплектовании вооруженных сил, оказалось, что из 70 тысяч новобранцев 68% имели проблемы с лишним весом.
Как заявляют исследователи, в целом проблема возникла из-за того, что в последние десятилетия население США "сильно пополнело". По данным Пентагона, проблема возникает уже на этапе отбора. В 2017 году 71% молодых американцев в возрасте от 17 до 24 лет не могли проходить военную службу из-за проблем со здоровьем, многие из которых были связаны с лишним весом.
Однако в армии США пытаются бороться с лишним весом военнослужащих. Всего существует три направления: первое - улучшенное питание, основанное на полезных натуральных продуктах, второе направление - изменение распорядка на военных базах, поощрение физических упражнений, третье - внедрение соревнований на выбывание по схеме "Вес плюс проверка физических возможностей". Если солдат, служащий в сухопутных войсках, два месяца подряд не мог сбросить 3-8 фунтов, то он попрощается с армией.
Хотя в вооруженных силах США заявляют о здоровом питании, в меню американских солдат остается довольно много обильных блюд. Военным поставляют 23 вида спиртных напитков, 80 видов десертов, 118 салатов, 114 видов сэндвичей, 250 овощных блюд и 500 мясных. Поставка газированных напитков в армию США прекращена в 2014 году по причине набора лишнего веса.
Авторы китайского издания провели глубокий анализ возникшей проблемы армии США. По их мнению, проблема ожирения уже достигла колоссальных размеров и угрожает национальной безопасности США. В прошлом году под риском увольнения из армии США оказалось 120 тысяч американских военнослужащих, имевших проблемы с лишним весом. А при комплектовании вооруженных сил, оказалось, что из 70 тысяч новобранцев 68% имели проблемы с лишним весом.
Как заявляют исследователи, в целом проблема возникла из-за того, что в последние десятилетия население США "сильно пополнело". По данным Пентагона, проблема возникает уже на этапе отбора. В 2017 году 71% молодых американцев в возрасте от 17 до 24 лет не могли проходить военную службу из-за проблем со здоровьем, многие из которых были связаны с лишним весом.
Однако в армии США пытаются бороться с лишним весом военнослужащих. Всего существует три направления: первое - улучшенное питание, основанное на полезных натуральных продуктах, второе направление - изменение распорядка на военных базах, поощрение физических упражнений, третье - внедрение соревнований на выбывание по схеме "Вес плюс проверка физических возможностей". Если солдат, служащий в сухопутных войсках, два месяца подряд не мог сбросить 3-8 фунтов, то он попрощается с армией.
Хотя в вооруженных силах США заявляют о здоровом питании, в меню американских солдат остается довольно много обильных блюд. Военным поставляют 23 вида спиртных напитков, 80 видов десертов, 118 салатов, 114 видов сэндвичей, 250 овощных блюд и 500 мясных. Поставка газированных напитков в армию США прекращена в 2014 году по причине набора лишнего веса.
- Использованы фотографии:
- http://www.militarycolumnist
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