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Американская армия страдает от ожирения

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Американская армия становится все более "располневшей". В последнее время все больше американских военнослужащих не могут полноценно нести службу из-за проблем с лишним весом, пишет "РГ" со ссылкой на китайское издание "Гуаньча".

Американская армия страдает от ожирения



Авторы китайского издания провели глубокий анализ возникшей проблемы армии США. По их мнению, проблема ожирения уже достигла колоссальных размеров и угрожает национальной безопасности США. В прошлом году под риском увольнения из армии США оказалось 120 тысяч американских военнослужащих, имевших проблемы с лишним весом. А при комплектовании вооруженных сил, оказалось, что из 70 тысяч новобранцев 68% имели проблемы с лишним весом.

Как заявляют исследователи, в целом проблема возникла из-за того, что в последние десятилетия население США "сильно пополнело". По данным Пентагона, проблема возникает уже на этапе отбора. В 2017 году 71% молодых американцев в возрасте от 17 до 24 лет не могли проходить военную службу из-за проблем со здоровьем, многие из которых были связаны с лишним весом.

Однако в армии США пытаются бороться с лишним весом военнослужащих. Всего существует три направления: первое - улучшенное питание, основанное на полезных натуральных продуктах, второе направление - изменение распорядка на военных базах, поощрение физических упражнений, третье - внедрение соревнований на выбывание по схеме "Вес плюс проверка физических возможностей". Если солдат, служащий в сухопутных войсках, два месяца подряд не мог сбросить 3-8 фунтов, то он попрощается с армией.

Хотя в вооруженных силах США заявляют о здоровом питании, в меню американских солдат остается довольно много обильных блюд. Военным поставляют 23 вида спиртных напитков, 80 видов десертов, 118 салатов, 114 видов сэндвичей, 250 овощных блюд и 500 мясных. Поставка газированных напитков в армию США прекращена в 2014 году по причине набора лишнего веса.
Использованы фотографии:
http://www.militarycolumnist
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