Индия испытала ракету-перехватчик PDV
Во вторник в Индии проведено успешное испытание высокоскоростной ракеты-перехватчика PDV (Prithvi Defence Vehicle), созданной на базе баллистической ракеты «Притхви», сообщает газета Odisha Sun Times.
По данным газеты, ракета PDV, разработанная индийской Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO) была запущена с полигона Абдул Калам, расположенного на острове в Бенгальском заливе близ побережья штата Одиша (бывший Орисса) на востоке Индии.
Как рассказал военный источник издания, испытание прошло успешно, все поставленные задачи выполнены.
Согласно информации, перехват был выполнен в автоматическом режиме. Ракетная система оснащена отечественным комплексом управления. Использованное при этом математическое и программное обеспечение было также разработано индийскими специалистами. Для наведения ракеты-перехватчика применен израильский радар Green Pine.
Сообщается, что на конечном этапе перехвата наводка ракеты осуществлялась с помощью инфракрасной ГСН.
По данным из открытых источников, PDV предназначена для внеатмосферного перехвата баллистических ракет, имеющих дальность полета до 2,5 тыс. км на высоте более 150 км.
Ракета твердотопливная двухступенчатая. Оснащена инновационной системой управления, которая обеспечивает маневрирование на большой высоте и поражение цели кинетической боевой частью.
По данным газеты, ракета PDV, разработанная индийской Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO) была запущена с полигона Абдул Калам, расположенного на острове в Бенгальском заливе близ побережья штата Одиша (бывший Орисса) на востоке Индии.
Как рассказал военный источник издания, испытание прошло успешно, все поставленные задачи выполнены.
Согласно информации, перехват был выполнен в автоматическом режиме. Ракетная система оснащена отечественным комплексом управления. Использованное при этом математическое и программное обеспечение было также разработано индийскими специалистами. Для наведения ракеты-перехватчика применен израильский радар Green Pine.
Сообщается, что на конечном этапе перехвата наводка ракеты осуществлялась с помощью инфракрасной ГСН.
По данным из открытых источников, PDV предназначена для внеатмосферного перехвата баллистических ракет, имеющих дальность полета до 2,5 тыс. км на высоте более 150 км.
Ракета твердотопливная двухступенчатая. Оснащена инновационной системой управления, которая обеспечивает маневрирование на большой высоте и поражение цели кинетической боевой частью.
- Использованы фотографии:
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