Новая разработка британских учёных: ударные корабли из контейнеровозов
Великобритания создаст новый для себя тип корабля береговой зоны. Министерство обороны Соединенного Королевства заявило, что выделило средства на разработку прибрежного ударного корабля, основой для которого станет обычный коммерческий контейнеровоз. С помощью этой меры англичане надеются сэкономить средства и идут уже проторенным путем: США уже имеет схожий проект.
Ocean Trader находится в ведении Корпуса Морской пехоты, и используется силами специальных операций. На этом корабле может разместиться до 200 военнослужащих, имеются мастерские для ремонта техники и оружия, ангары для вертолетов, центр неотложной хирургической помощи, способный одновременно обслуживать до 10 человек, центр связи, рассчитанный на пребывание 20 сотрудников, на нем имеется необходимое оборудование для 60 боевых пловцов.
Концепт-арт нового специального корабля поддержки ВМС Великобритании
Этот корабль также способен разгружать и загружать грузы в портах разных типов. Судно обладает запасом автономного хода в 45 дней, дальностью до 8000 морских миль при скорости в 20 узлов. Его водоизмещение 30 000 тонн при длине 193 метра и ширине в 26. Покупка контейнеровоза у датской компании Maersk Line и переделка его в судно поддержки обошлись американцам в 143 миллиона долларов.
Однако Британия смотрит несколько шире и не собирается слепо копировать американцев. Проект более амбициозен, и призван усилить британское военное присутствие на океанских просторах.
Министр обороны Соединенного королевства Гэвин Уильямсон представляет проект перспективного ударного корабля береговой линии
- заявил министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон.
Судно разрабатывается в рамках многомиллионной программы FLSS и финансируется из т.н. Фонда трансформации, призванного дать финансовую поддержку схожим инициативам, позволяющим усиливать вооруженные силы с одной стороны и снижать расходы на разработку новых вооружений и их содержание - с другой. Великобритания стремится вернуть себе статус «Владычицы морей», но старается при этом сэкономить.
Перед новыми судами в первую очередь стоит задача поддержки перспективных сил специальных операций, которым предстоит стать составной частью королевской морской пехоты. Сама же программа FLSS предполагает.
- подчеркнул глава военного ведомства Британии.
Перспективные суда составят основу новых ударных групп береговой линии. Предполагается, что будет создано два подобных соединения. Одно будет базироваться в Тихоокеанском регионе, а другое - к западу от Суэцкого канала, в Средиземноморье, Атлантическом океане и Балтике. Такие группы будут предназначены для операций, не требующих участия больших экспедиционных сил.
Ocean Trader находится в ведении Корпуса Морской пехоты, и используется силами специальных операций. На этом корабле может разместиться до 200 военнослужащих, имеются мастерские для ремонта техники и оружия, ангары для вертолетов, центр неотложной хирургической помощи, способный одновременно обслуживать до 10 человек, центр связи, рассчитанный на пребывание 20 сотрудников, на нем имеется необходимое оборудование для 60 боевых пловцов.
Концепт-арт нового специального корабля поддержки ВМС Великобритании
Этот корабль также способен разгружать и загружать грузы в портах разных типов. Судно обладает запасом автономного хода в 45 дней, дальностью до 8000 морских миль при скорости в 20 узлов. Его водоизмещение 30 000 тонн при длине 193 метра и ширине в 26. Покупка контейнеровоза у датской компании Maersk Line и переделка его в судно поддержки обошлись американцам в 143 миллиона долларов.
Однако Британия смотрит несколько шире и не собирается слепо копировать американцев. Проект более амбициозен, и призван усилить британское военное присутствие на океанских просторах.
Министр обороны Соединенного королевства Гэвин Уильямсон представляет проект перспективного ударного корабля береговой линии
Мы инвестируем сейчас в разработку новой концепции прибрежного ударного корабля. И, в случае успеха, будем стремиться значительно ускорить их поставку в войска. Эти многоцелевые суда смогут проводить широкий спектр операций - от кризисной поддержки действий специальных подразделений до масштабных боевых действий.
- заявил министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон.
Судно разрабатывается в рамках многомиллионной программы FLSS и финансируется из т.н. Фонда трансформации, призванного дать финансовую поддержку схожим инициативам, позволяющим усиливать вооруженные силы с одной стороны и снижать расходы на разработку новых вооружений и их содержание - с другой. Великобритания стремится вернуть себе статус «Владычицы морей», но старается при этом сэкономить.
Перед новыми судами в первую очередь стоит задача поддержки перспективных сил специальных операций, которым предстоит стать составной частью королевской морской пехоты. Сама же программа FLSS предполагает.
…резкое увеличение расстояния, на которые могут быть переброшены боевые части, а также количества и мобильности сил, которые могут быть спроецированы с моря на землю, обеспечивая решающий военный эффект в любой точке мира, в то время и том месте, которые мы выбираем.
- подчеркнул глава военного ведомства Британии.
Перспективные суда составят основу новых ударных групп береговой линии. Предполагается, что будет создано два подобных соединения. Одно будет базироваться в Тихоокеанском регионе, а другое - к западу от Суэцкого канала, в Средиземноморье, Атлантическом океане и Балтике. Такие группы будут предназначены для операций, не требующих участия больших экспедиционных сил.
- Использованы фотографии:
- @AdmPhilipJones, @DefenceHQ
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