Новая разработка британских учёных: ударные корабли из контейнеровозов

Министр обороны Соединенного королевства Гэвин Уильямсон представляет проект перспективного ударного корабля береговой линии

Мы инвестируем сейчас в разработку новой концепции прибрежного ударного корабля. И, в случае успеха, будем стремиться значительно ускорить их поставку в войска. Эти многоцелевые суда смогут проводить широкий спектр операций - от кризисной поддержки действий специальных подразделений до масштабных боевых действий.

…резкое увеличение расстояния, на которые могут быть переброшены боевые части, а также количества и мобильности сил, которые могут быть спроецированы с моря на землю, обеспечивая решающий военный эффект в любой точке мира, в то время и том месте, которые мы выбираем.