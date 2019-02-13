В Сети опубликовали изображение нового берегового ракетного комплекса
В сети появились изображения нового ракетного комплекса береговой обороны, разрабатываемого в интересах вооруженных сил России. Комплекс располагается на базе автомобиля КамАЗ, сообщает портал btvtinfo.
Как сообщает портал, новый береговой ракетный комплекс создан на основе комплекса "Бал-Э". Разработкой занимаются специалисты Калужского приборостроительного завода "Тайфун", которые в данном комплексе решили реализовать принцип расположения на одном шасси РЛС и самоходной пусковой установки, несущей противокорабельные крылатые ракеты типа Х-35. В комплексе "Бал" командный пункт управления и связи передвигается отдельно.
Согласно предоставленным компьютерным моделям нового комплекса, РЛС монтируется на пусковой установке и представляет собой выдвижную мачту с радаром. Предположительно, это может быть комплекс обнаружения надводных и воздушных целей "Монолит-Б", который производится на предприятии. Основная задача этого комплекса - выработка и выдача целеуказания системам управления ракетного оружия.
Также видно, что объединение на одном шасси пусковой установки и РЛС привело к сокращению ракет до четырех. С одной стороны, уменьшение количества ракет в одной установке уменьшает вероятность поражения большего количества кораблей противника, с другой стороны, совмещение РЛС с пусковой установкой повышает маневренность комплекса, тем самым уменьшая вероятность его поражения.
Естественно, что распространенные рисунки и приведенное описание не являются окончательным видом нового комплекса, но, по крайней мере, дают повод для обсуждения этой темы.
Как сообщает портал, новый береговой ракетный комплекс создан на основе комплекса "Бал-Э". Разработкой занимаются специалисты Калужского приборостроительного завода "Тайфун", которые в данном комплексе решили реализовать принцип расположения на одном шасси РЛС и самоходной пусковой установки, несущей противокорабельные крылатые ракеты типа Х-35. В комплексе "Бал" командный пункт управления и связи передвигается отдельно.
Согласно предоставленным компьютерным моделям нового комплекса, РЛС монтируется на пусковой установке и представляет собой выдвижную мачту с радаром. Предположительно, это может быть комплекс обнаружения надводных и воздушных целей "Монолит-Б", который производится на предприятии. Основная задача этого комплекса - выработка и выдача целеуказания системам управления ракетного оружия.
Также видно, что объединение на одном шасси пусковой установки и РЛС привело к сокращению ракет до четырех. С одной стороны, уменьшение количества ракет в одной установке уменьшает вероятность поражения большего количества кораблей противника, с другой стороны, совмещение РЛС с пусковой установкой повышает маневренность комплекса, тем самым уменьшая вероятность его поражения.
Естественно, что распространенные рисунки и приведенное описание не являются окончательным видом нового комплекса, но, по крайней мере, дают повод для обсуждения этой темы.
- Использованы фотографии:
- https://btvtinfo.blogspot.com
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