Новый шлем лётчика адаптируется под цветовой спектр глаз

Сегодня пришли к тому, что шлем для летчика должен изготавливаться не только по размеру его головы, но и с учетом цветового спектра, воспринимаемого человеческим глазом, причем у каждого пилота он свой,

Сейчас специалисты подбирают спектр и интенсивность сигнала, так чтобы они были комфортны каждому летчику. К тому же надо учитывать и то обстоятельство, что глаза у каждого из нас находятся на разном расстоянии друг от друга,