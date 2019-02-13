Новый шлем лётчика адаптируется под цветовой спектр глаз
Нашлемная система целеуказания, которой пользуются российские летчики, существенно доработана по результатам эксплуатации в ходе сирийского конфликта, передает РИА Новости сообщение источника в оборонно-промышленном комплексе.
В 2017 году председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев подверг критике систему навигации, применяемую, в частности на вертолете Ми-28. Он заявил тогда, что электроника в этой системе «провальная», а очки, получившие в войсках прозвище «смерть пилотам», портят летчикам зрение – те после полета три дня «ходят с красными глазами».
По словам источника, доработки нашлемной системы после эксплуатации в Сирии действительно были – разработчики устранили проблемы со световым диапазоном.
Он рассказал, что инженеры оборонных предприятий регулярно встречаются с летным составом ВКС, выслушивают их претензии, собирают сведения об особенностях зрения того или иного летчика (учитываются при выдаче ему нашлемной системы целеуказания).
По словам собеседника, в полк приезжает «целая комиссия» из ОПК, они примеряют шлем на летчике, изучают его глаза.
Он добавил, что сегодня пилоты уже почти не жалуются на шлемы.
В 2017 году председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев подверг критике систему навигации, применяемую, в частности на вертолете Ми-28. Он заявил тогда, что электроника в этой системе «провальная», а очки, получившие в войсках прозвище «смерть пилотам», портят летчикам зрение – те после полета три дня «ходят с красными глазами».
По словам источника, доработки нашлемной системы после эксплуатации в Сирии действительно были – разработчики устранили проблемы со световым диапазоном.
Сегодня пришли к тому, что шлем для летчика должен изготавливаться не только по размеру его головы, но и с учетом цветового спектра, воспринимаемого человеческим глазом, причем у каждого пилота он свой,сказал собеседник.
Он рассказал, что инженеры оборонных предприятий регулярно встречаются с летным составом ВКС, выслушивают их претензии, собирают сведения об особенностях зрения того или иного летчика (учитываются при выдаче ему нашлемной системы целеуказания).
По словам собеседника, в полк приезжает «целая комиссия» из ОПК, они примеряют шлем на летчике, изучают его глаза.
Сейчас специалисты подбирают спектр и интенсивность сигнала, так чтобы они были комфортны каждому летчику. К тому же надо учитывать и то обстоятельство, что глаза у каждого из нас находятся на разном расстоянии друг от друга,сказал источник.
Он добавил, что сегодня пилоты уже почти не жалуются на шлемы.
- Использованы фотографии:
- https://www.youtube.com
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter