ФСБ и ФНС проводят проверку крупных агрохолдингов

ФСБ совместно с Федеральной налоговой службой сегодня занялись деятельностью крупных агрохолдингов, действующих на территории страны.Сотрудники региональных подразделений управления «К» ФСБ проводят обыски и выемку документации на ряде предприятий, принадлежащих агрохолдингам. Проверки, как сообщается, идут в 13 субъектах федерации. Список выглядит следующим образом:Белгородская, Воронежская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Пензенская, Саратовская, Свердловская, Тамбовская области, Республика Мордовия, Москва и Санкт-Петербург.Отмечено, что такая работа ФНС и ФСБ ведётся в связи с получением данных о возможном уклонении от уплаты налогов целым рядом предприятий аграрного сектора. В частности, СМИ пишут о проверках в одном из крупнейших сельскохозяйственных холдингов России «Русагро», в ГК «Здоровая Ферма», «Волховский комбикормовый завод» и др.В сообщениях говорится о том, что некоторые агрокомпании прибегают к услугам многочисленных посредников для реализации сельхозпродукции в том числе на экспорт. Зачастую это приводит к недополучению государством средств в виде налоговых отчислений в бюджет.Данных о получении доказательств уклонения от уплаты налогов той или иной компанией пока нет.