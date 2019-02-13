В Каракасе отреагировали на заявления США о "Хизбалле" в Венесуэле

В Ливане и Венесуэле прокомментировали публикацию в издании, где говорится о том, что на венесуэльской территории якобы годами действует ближневосточная группировка «Хизбалла». Примечательно, что аналогичное заявление на днях сделал и госсекретарь США Майк Помпео. По словам главы американского внешнеполитического ведомства, «Хизбалла» действует «в открытую, контролируя до 14% наркоторговли». Эти же заявления активно растиражировала и израильская пресса.В венесуэльской (проправительственной) и ливанской прессе заявили, что такие слова выглядят попыткой подвести хоть какую-то почву под возможную смену власти в Венесуэле.Напомним, что США сразу же признали оппозиционера Хуана Гуаидо врио президента, как только тот провозгласил себя таковым на улице Каракаса. В западных изданиях говорится, что если Гуаидо станет главой Венесуэлы, то он «наведёт порядок, поставит непреодолимый барьер для наркоторговли, и избавит страну от влияния «Хизбаллы».В СМИ Ливана на это отвечают примерно так:В Каракасе проправительственные СМИ назвали заявление Помпео и публикации в американских СМИ "бредом".Публикации в западной прессе и высказывания Помпео действительно выглядят как поиск поводов для вторжения в Венесуэлу. На самом деле, стоит задаться вопросом: в соседней с Венесуэлой Колумбии наркоторговля цветёт пышным цветом, но почему-то у Вашингтона не возникло мысли признать президентом Колумбии кого-либо из оппозиции. Или весь вопрос в том, что США сами хотят контролировать все наркопотоки в Южной Америке, и в Колумбии всё обстоит именно так?