Участники операции на реке Бурея награждены медалями
Минобороны РФ наградило медалями сотни военнослужащих, задействованных в ликвидации затора на реке Бурея в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба ведомства.
Прибывший на место замминистра обороны Дмитрий Булгаков в ходе своего выступления заявил, что военными досрочно выполнено важнейшее государственное задание по устранению угрозы возникновения чрезвычайной ситуации в дальневосточном регионе России.
После выступления состоялось награждение участников операции: более трехсот военнослужащих были награждены медалями «Участнику ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на реке Бурея», еще 80 человек – другими ведомственными наградами.
По данным Минобороны, в ходе операции использовано 520 комплектов кумулятивных зарядов и около 260 тонн тротила. В ликвидации последствий оползня было задействовано около 500 человек и 46 единиц техники, в том числе 6 вертолетов и БЛА «Орлан-10».
Объем сошедшего 11 декабря 2018 года скального грунта составил 34 млн. куб м. Русло реки было перекрыто полностью. Протяженность естественной плотины составила 740 м. Повышение уровня воды в верхней части Бурейского водохранилища во время весеннего половодья привело бы к масштабным экологическим катаклизмам, а также к социальному бедствию – подтоплению трех населенных пунктов, отметили в ведомстве.
За один день после расчистки завала уровень воды в реке снизился на 43 см, а водохранилища, наоборот, поднялся на 9 см.
Задача по ликвидации последствий оползня, поставленная верховным главнокомандующим, выполнена на 10 суток раньше намеченного срока, добавили в военном ведомстве.
Прибывший на место замминистра обороны Дмитрий Булгаков в ходе своего выступления заявил, что военными досрочно выполнено важнейшее государственное задание по устранению угрозы возникновения чрезвычайной ситуации в дальневосточном регионе России.
После выступления состоялось награждение участников операции: более трехсот военнослужащих были награждены медалями «Участнику ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на реке Бурея», еще 80 человек – другими ведомственными наградами.
По данным Минобороны, в ходе операции использовано 520 комплектов кумулятивных зарядов и около 260 тонн тротила. В ликвидации последствий оползня было задействовано около 500 человек и 46 единиц техники, в том числе 6 вертолетов и БЛА «Орлан-10».
Объем сошедшего 11 декабря 2018 года скального грунта составил 34 млн. куб м. Русло реки было перекрыто полностью. Протяженность естественной плотины составила 740 м. Повышение уровня воды в верхней части Бурейского водохранилища во время весеннего половодья привело бы к масштабным экологическим катаклизмам, а также к социальному бедствию – подтоплению трех населенных пунктов, отметили в ведомстве.
За один день после расчистки завала уровень воды в реке снизился на 43 см, а водохранилища, наоборот, поднялся на 9 см.
Задача по ликвидации последствий оползня, поставленная верховным главнокомандующим, выполнена на 10 суток раньше намеченного срока, добавили в военном ведомстве.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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