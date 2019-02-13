Китай разрабатывает истребитель 6-го поколения
Едва закончив разработку боевых самолетов пятого поколения, ученые КНР приступили к 6-му. О начале работ заявил главный конструктор Проектно-исследовательского института авиационной техники Ван Хэйфэн, принимавший участие в создании J-10 и J-20.
Как сообщает Global Times, новый истребитель увидит свет к 2035-му году. Он получит возможность управлять группой БПЛА, улучшит показатели малой заметности, а также получит продвинутую систему искусственного интеллекта.
Китайский истребитель пятого поколения J-20
Несмотря на то, что полный список требований к шестому поколению еще не сформирован, Ван Хэйфэн считает, что новый истребитель получит гиперзвуковое и лазерное оружие, адаптивные реактивные двигатели, а также системы, позволяющие вести т.н. «ройную войну». В последнем случае несколько машин, обладающих данным протоколом, могут быть объединены в единую боевую группу для совместного выполнения тех или иных задач.
Китайцы не первые, кто стремится создать новый боевой самолет 6-го поколения. Фактически боеспособными истребителями пятого поколения обладают лишь США. Программа КНР, как и российский Су-57, по факту, находятся в стадии разработки. Европейцы же пятое поколение просто упустили, сосредоточившись на модернизации 4-го.
Именно поэтому в последнее время все больше стран говорит сразу о переходе на шестое. Деление на поколения всегда были условны, поэтому, по сути, они просто идут вперед, ставя перед собой перспективные цели.
Облик российского истребителя шестого поколения "случайно" показал телеканал «Звезда»: модель на пульте операторов испытательного стенда мелькнула в сентябре 2018-го года.
О совместной разработке перспективного истребителя недавно заявили Германия и Франция. Как ожидается, их машина должна пойти в серию не позднее 2040-го года. У партнеров по Евросоюзу есть давний опыт кооперации в авиационной промышленности, как в гражданской, так и в военной. За разработку отвечает компания Airbus.
В видении разработчиков, он станет лишь элементом Future Combat Air System, которая будет включать в себя целое семейство автономных и пилотируемых платформ, которые посредством новой боевой системы смогут работать как единое целое. И да, весь функционал, заявленный китайцами, присутствует и здесь. Перспективный европейский истребитель получит еще и целый набор дополнительных датчиков, превращающий его в передовой сенсор системы разведки, наблюдения, обнаружения и определения цели.
Свою концепцию Tempest в июле 2018-го года представила и Великобритания. Соединенное королевство надеется привлечь к разработке Индию. Дата презентации до удивления близка по срокам с выходом Индии из программы FGFA (разработки истребителя 5-го поколения совместно с Россией).
Свои намерения построить собственную машину активно декларирует Япония: там представители авиационной промышленности активно давят на правительство, упирая на то, что поколение конструкторов, имевшее реальный опыт разработки истребителей (имеется в виду F-2, машина созданная на базе F-16), стремительно стареет. Передовой боевой самолет собственного производства мечтает получить и Южная Корея.
Облик перспективного истребителя разработки BAE Systems
На фоне всего этого КНР устами конструктора Вана Хэйфэна заявляет:
«Традиция Китая состоит в том, чтобы иметь одно поколение на службе, новое в развитии и следующее поколение в стадии изучения. Сейчас, когда J-20 уже на вооружении, идет разработка нового самолета.
Для этих целей Китайская Народная республика построила аэродинамическую трубу весом 6620 тонн и объемом 17000 кубических метров. По словам представителя Корпорации авиационной промышленности, для формирования облика будущего истребителя эта конструкция будет иметь «решающее значение».
Как сообщает Global Times, новый истребитель увидит свет к 2035-му году. Он получит возможность управлять группой БПЛА, улучшит показатели малой заметности, а также получит продвинутую систему искусственного интеллекта.
Китайский истребитель пятого поколения J-20
Несмотря на то, что полный список требований к шестому поколению еще не сформирован, Ван Хэйфэн считает, что новый истребитель получит гиперзвуковое и лазерное оружие, адаптивные реактивные двигатели, а также системы, позволяющие вести т.н. «ройную войну». В последнем случае несколько машин, обладающих данным протоколом, могут быть объединены в единую боевую группу для совместного выполнения тех или иных задач.
Китайцы не первые, кто стремится создать новый боевой самолет 6-го поколения. Фактически боеспособными истребителями пятого поколения обладают лишь США. Программа КНР, как и российский Су-57, по факту, находятся в стадии разработки. Европейцы же пятое поколение просто упустили, сосредоточившись на модернизации 4-го.
Именно поэтому в последнее время все больше стран говорит сразу о переходе на шестое. Деление на поколения всегда были условны, поэтому, по сути, они просто идут вперед, ставя перед собой перспективные цели.
Облик российского истребителя шестого поколения "случайно" показал телеканал «Звезда»: модель на пульте операторов испытательного стенда мелькнула в сентябре 2018-го года.
О совместной разработке перспективного истребителя недавно заявили Германия и Франция. Как ожидается, их машина должна пойти в серию не позднее 2040-го года. У партнеров по Евросоюзу есть давний опыт кооперации в авиационной промышленности, как в гражданской, так и в военной. За разработку отвечает компания Airbus.
В видении разработчиков, он станет лишь элементом Future Combat Air System, которая будет включать в себя целое семейство автономных и пилотируемых платформ, которые посредством новой боевой системы смогут работать как единое целое. И да, весь функционал, заявленный китайцами, присутствует и здесь. Перспективный европейский истребитель получит еще и целый набор дополнительных датчиков, превращающий его в передовой сенсор системы разведки, наблюдения, обнаружения и определения цели.
Свою концепцию Tempest в июле 2018-го года представила и Великобритания. Соединенное королевство надеется привлечь к разработке Индию. Дата презентации до удивления близка по срокам с выходом Индии из программы FGFA (разработки истребителя 5-го поколения совместно с Россией).
Свои намерения построить собственную машину активно декларирует Япония: там представители авиационной промышленности активно давят на правительство, упирая на то, что поколение конструкторов, имевшее реальный опыт разработки истребителей (имеется в виду F-2, машина созданная на базе F-16), стремительно стареет. Передовой боевой самолет собственного производства мечтает получить и Южная Корея.
Облик перспективного истребителя разработки BAE Systems
На фоне всего этого КНР устами конструктора Вана Хэйфэна заявляет:
«Традиция Китая состоит в том, чтобы иметь одно поколение на службе, новое в развитии и следующее поколение в стадии изучения. Сейчас, когда J-20 уже на вооружении, идет разработка нового самолета.
Для этих целей Китайская Народная республика построила аэродинамическую трубу весом 6620 тонн и объемом 17000 кубических метров. По словам представителя Корпорации авиационной промышленности, для формирования облика будущего истребителя эта конструкция будет иметь «решающее значение».
- Автор:
- Евгений Каменецкий
- Использованы фотографии:
- Chengdu Aircraft Industry Group, BAE Systems, Airbus, chinamil.com.cn
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