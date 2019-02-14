Комплекс «Авангард». Преимущества и противодействие
Согласно новостям последних месяцев, в этом году на боевое дежурство заступят первые ракетные комплексы «Авангард», в состав которых включены гиперзвуковые планирующие крылатые боевые блоки. За счет особой боевой нагрузки новые комплексы способны показывать высокие технические и боевые характеристики. Благодаря этому система «Авангард» становится удобным и эффективным инструментом для решения военных и политических задач, а также оказывается весьма сложным вызовом для вероятного противника. Чем опасно новое российское оружие, и что должен делать противник для борьбы с ним?
Преимущества и угрозы
По известным данным, ракетный комплекс «Авангард» включает несколько основных элементов. Первый – межконтинентальная баллистическая ракета, отвечающая за разгон и вывод боевого блока на расчетную траекторию. На первом этапе в этой роли будут использоваться ракеты УР-100Н УТТХ, а в дальнейшем комплекс будут строить на базе перспективной МБР РС-28 «Сармат». Второй элемент – гиперзвуковой планирующий боевой блок. После разгона и сброса с ракеты он должен совершать полет к цели и уничтожать ее при помощи встроенной боевой части.
Планирующий крылатый боевой блок более чем серьезно отличается от традиционных боеголовок для МБР как с точки зрения техники, так и по принципам работы. В отличие от «обычных» боевых блоков, крылатое изделие способно совершать планирующий полет, а не только «падать» на цель. Кроме того, МБР на активном участке придает ему высокую скорость. Все это дает блоку ряд характерных преимуществ.
Первое преимущество боевого блока «Авангарда» – высокая скорость. В конце декабря, по результатам очередного испытательного запуска, сообщалось о достижении скорости М=27. На такой скорости боевой блок способен в минимальное время выйти в район цели, и тем самым резко сократить допустимое время реакции систем противовоздушной и противоракетной обороны противника. Поскольку планирующий боевой блок не имеет собственной силовой установки, его скорость на траектории должна постепенно снижаться за счет потерь энергии на преодоление сопротивления среды. Однако и в этом случае скорость изделия на конечном участке траектории остается крайне высокой.
Вторая положительная черта – наличие систем управления, обеспечивающих маневрирование в полете. Изменение траектории может использоваться для выхода к цели по оптимальному маршруту либо в качестве противозенитного маневра. Неоднократно отмечалось, что маневрирование делает траекторию боевого блока непредсказуемой для противника. Как следствие, «Авангард» становится чрезвычайно сложной целью для перехвата существующими средствами ПРО, рассчитанными для борьбы с баллистическими ракетами.
Маневрирование также позволяет повысить точность поражения цели. Наведение традиционных боевых блоков осуществляется сразу по окончании активного участка полета, после чего их траектория не меняется. Боевой блок «Авангарда» способен корректировать свою траекторию до момента поражения цели. Это дает очевидный прирост боевой эффективности вне зависимости от типа использованной боевой части.
Планирующий боевой блок может использовать свои возможности для полета как в атмосфере, так и за ее пределами. За счет этого возможно использование более высоких траекторий, сокращающих расход энергии и увеличивающих дальность полета. Кроме того, возможен полет в атмосфере, затрудняющий обнаружение при помощи современных систем предупреждения о ракетном нападении наземного базирования. Также исключается эффективная работа существующих противоракет заатмосферного перехвата.
Таким образом, ракетный комплекс «Авангард» самым серьезным образом отличается от существующих МБР и имеет ряд важнейших преимуществ перед ними. Это возможность полета к целям в увеличенном диапазоне дальностей, повышенная точность поражения и т.д. Для средств обороны вероятного противника боевой блок «Авангарда» оказывается крайне сложной целью, сочетающей в себе основные качества вооружений иных классов. Его сложно обнаружить и сопровождать, а эффективная атака при помощи современных систем ПРО или ПВО едва ли не полностью исключена.
В этом году на вооружение ракетных войск стратегического назначения поступят первые серийные образцы комплекса «Авангард». Сначала на дежурство поставят лишь несколько перспективных изделий, но в дальнейшем их численность будет постоянно расти. Командование не уточняет свои планы на среднюю и дальнюю перспективу, но есть основания полагать, что в этот период «Авангарды» станут важной частью вооружений РВСН, и на дежурстве будут стоять десятки таких систем.
Учитывая высокие технические характеристики и уникальный боевой потенциал, нетрудно представить, как новые изделия «Авангард» скажутся на возможностях ракетных войск и стратегических ядерных сил в целом. С точки зрения потенциального противника новейшие российские ракетные комплексы выглядят весьма серьезной угрозой.
Ответ на угрозы
Очевидно, что вероятный противник понимает все риски, связанные с новейшим российским оружием, и уже ищет способы ответа на него. Создание новых образцов оружия и техники, способных противостоять «Авангарду», может занять немало времени, но основные методы и способы сокращения угрозы понятны уже сейчас. Действительно, «Авангард» не лишен недостатков или неоднозначных черт, которые могут быть использованы против него.
Прежде всего необходимо отметить, что пуск ракеты УР-100Н УТТХ или РС-28 с «Авангардом» на борту не останется незамеченным. Вероятный противник располагает средствами спутниковой разведки и РЛС предупреждения о ракетном нападении, способными отслеживать пуски МБР. Это означает, что вражеское командование вовремя узнает о пуске, и у него будет некоторое время для реакции.
В зависимости от выбранной траектории полета, планирующий боевой блок может быть заметен загоризонтным РЛС противника либо находиться вне зоны их действия. В полете гиперзвуковой «Авангард» должен образовывать вокруг себя облако плазмы, фиксируемое спутниками инфракрасной разведки. Если космический аппарат такого рода способен не только фиксировать теплоконтрастные цели, но и выдавать целеуказание в реальном времени – шансы противника отреагировать на угрозу немного повышаются.
Успешный перехват гиперзвукового планера на основной части траектории при помощи существующих систем противовоздушной обороны попросту невозможен. Решение такой задачи исключает невыгодное для ПВО сочетание высоты, скорости и маневренности.
Больший потенциал имеют системы противоракетной обороны, но и в их случае успех не гарантирован по ряду причин. К примеру, основные противоракеты США используют кинетический способ перехвата, требующий высочайшей точности наведения на цель. Баллистическая цель движется по предсказуемой траектории, и наводить на нее ракету сравнительно легко. Блок «Авангарда» может буквально увернуться от такой атаки.
Для повышения потенциала противоракетных систем в контексте перехвата гиперзвуковых планирующих боевых блоков могут быть использованы достаточно старые, но проверенные идеи. Из-за высокой скорости полета опасность для блока «Авангарда» представляют любые объекты. Столкновение даже с небольшим поражающим элементом может привести к повреждению конструкции и уничтожению летательного аппарата из-за высоких нагрузок разного рода. Таким образом, имеет смысл выполнять перехват с использованием ракеты, несущей осколочную боевую часть.
Также можно вспомнить более смелые решения. В прошлом создавались и ставились на вооружение ракеты-перехватчики с нейтронной боевой частью. Предполагалось, что такой боеприпас большой мощности снизит требования к точности противоракеты, но обеспечит ей высокую эффективность. Поток быстрых нейтронов, образуемый при подрыве нейтронного заряда, должен поражать ядерную боевую часть цели и провоцировать ее разрушение. Такое оснащение уже использовалось в комплексах ПРО, но давно было снято с вооружения.
В теории, существующие противоракеты все же способны выполнять перехват гиперзвуковых блоков. Небольшую часть финального участка полета, подразумевающего падение на цель, боевой блок может проходить по баллистической траектории. При этом его скорость должна быть значительно меньше максимальной. В таких условиях серийные перехватчики, созданные для борьбы с баллистическими целями ограниченной скорости, получают некоторые шансы справиться с «Авангардом».
На уровне любопытного, но не самого удобного и простого предложения стоит рассмотреть принципиально новые виды вооружения. К примеру, неплохим средством перехвата мог бы стать спутник с т.н. нейтронной пушкой или рентгеновским излучателем. Такое изделие может считаться удачной альтернативой противоракете с нейтронным боезарядом. Ракеты с осколочными зарядами можно заменить лазерной системой орбитального базирования. Ей придется наносить ущерб корпусу боевого блока, ослабляя его и провоцируя дальнейшие разрушения. Все альтернативы выглядят интересными и многообещающими, но подобные идеи далеки от практической реализации и внедрения в вооруженных силах.
Оружие и борьба с ним
Из доступных данных следует, что на вооружение российских РВСН поступает уникальный ударный комплекс с рядом важнейших возможностей. Ракетный комплекс с гиперзвуковым планирующим боевым блоком «Авангард» способен решать те же задачи, что и межконтинентальные баллистические ракеты с боеголовками традиционного рода, но имеет целый ряд преимуществ. Последние прямо связаны с преодолением противоракетной обороны противника.
«Авангард» способен атаковать стратегические цели быстрее, точнее и с меньшей вероятностью перехвата, чем традиционные МБР, но все же не лишен недостатков. Так, по некоторым данным, одна ракета не может нести несколько боевых блоков, а последние сложны в производстве и отличаются высокой стоимостью. Кроме того, в проектах боевых блоков для МБР используются давно известные и отработанные решения, тогда как для создания «Авангарда» понадобилась длительная исследовательская работа.
Несмотря на имеющиеся преимущества, комплекс «Авангард», как минимум на уровне теории, не является неуязвимым. Его блоки не могут считаться принципиально защищенными от перехвата, а стопроцентный прорыв ПРО не гарантируется. Даже на уровне общей концепции гиперзвуковой планирующий блок имеет специфические особенности, способные стать недостатками или помочь противнику в деле перехвата.
Впрочем, современные и перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны пока не могут справиться с угрозой в виде «Авангарда». Они способны зафиксировать пуск и даже отслеживать полет боевого блока, но его перехват не гарантирован. Можно попытаться перехватить МБР с планирующим блоком на активном участке траектории или атаковать «падающий» планер на терминальном участке траектории. Однако решение таких задач тоже связано с рядом серьезных проблем.
Современные средства ПВО и ПРО, состоящие на вооружении потенциального противника, не могут справиться с угрозой в виде «Авангарда». Тем не менее, существуют пути их развития, способные привести ПРО и ПВО к желаемому состоянию и нужным результатам. Для этого требуются разработка принципиально новых ракет-перехватчиков и создание иных алгоритмов работы обороны. Очевидно, что для этого требуется немало времени и денег. По этой причине в течение некоторого времени вероятный противник будет оставаться беззащитным.
Ракетный комплекс «Авангард» при всех его преимуществах не сможет вечно оставаться неуязвимым. В отдаленном будущем у зарубежных стран могут появиться новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, способные справиться с такой угрозой. Их разработка превратится в отдельную проблему, но итоги таких проектов будут иметь большое значение. России следует учитывать такой вариант развития событий и заниматься совершенствованием новейших вооружений. С появлением серийных «Авангардов» наши РВСН получают преимущество перед зарубежными системами защиты, и его необходимо сохранять в будущем.
По материалам сайтов:
http://mil.ru/
https://tass.ru/
https://ria.ru/
https://zvezdaweekly.ru/
https://militarywatchmagazine.com/
https://freebeacon.com/
http://rbase.new-factoria.ru/
https://fas.org/
Преимущества и угрозы
По известным данным, ракетный комплекс «Авангард» включает несколько основных элементов. Первый – межконтинентальная баллистическая ракета, отвечающая за разгон и вывод боевого блока на расчетную траекторию. На первом этапе в этой роли будут использоваться ракеты УР-100Н УТТХ, а в дальнейшем комплекс будут строить на базе перспективной МБР РС-28 «Сармат». Второй элемент – гиперзвуковой планирующий боевой блок. После разгона и сброса с ракеты он должен совершать полет к цели и уничтожать ее при помощи встроенной боевой части.
Планирующий крылатый боевой блок более чем серьезно отличается от традиционных боеголовок для МБР как с точки зрения техники, так и по принципам работы. В отличие от «обычных» боевых блоков, крылатое изделие способно совершать планирующий полет, а не только «падать» на цель. Кроме того, МБР на активном участке придает ему высокую скорость. Все это дает блоку ряд характерных преимуществ.
Первое преимущество боевого блока «Авангарда» – высокая скорость. В конце декабря, по результатам очередного испытательного запуска, сообщалось о достижении скорости М=27. На такой скорости боевой блок способен в минимальное время выйти в район цели, и тем самым резко сократить допустимое время реакции систем противовоздушной и противоракетной обороны противника. Поскольку планирующий боевой блок не имеет собственной силовой установки, его скорость на траектории должна постепенно снижаться за счет потерь энергии на преодоление сопротивления среды. Однако и в этом случае скорость изделия на конечном участке траектории остается крайне высокой.
Вторая положительная черта – наличие систем управления, обеспечивающих маневрирование в полете. Изменение траектории может использоваться для выхода к цели по оптимальному маршруту либо в качестве противозенитного маневра. Неоднократно отмечалось, что маневрирование делает траекторию боевого блока непредсказуемой для противника. Как следствие, «Авангард» становится чрезвычайно сложной целью для перехвата существующими средствами ПРО, рассчитанными для борьбы с баллистическими ракетами.
Маневрирование также позволяет повысить точность поражения цели. Наведение традиционных боевых блоков осуществляется сразу по окончании активного участка полета, после чего их траектория не меняется. Боевой блок «Авангарда» способен корректировать свою траекторию до момента поражения цели. Это дает очевидный прирост боевой эффективности вне зависимости от типа использованной боевой части.
Планирующий боевой блок может использовать свои возможности для полета как в атмосфере, так и за ее пределами. За счет этого возможно использование более высоких траекторий, сокращающих расход энергии и увеличивающих дальность полета. Кроме того, возможен полет в атмосфере, затрудняющий обнаружение при помощи современных систем предупреждения о ракетном нападении наземного базирования. Также исключается эффективная работа существующих противоракет заатмосферного перехвата.
Таким образом, ракетный комплекс «Авангард» самым серьезным образом отличается от существующих МБР и имеет ряд важнейших преимуществ перед ними. Это возможность полета к целям в увеличенном диапазоне дальностей, повышенная точность поражения и т.д. Для средств обороны вероятного противника боевой блок «Авангарда» оказывается крайне сложной целью, сочетающей в себе основные качества вооружений иных классов. Его сложно обнаружить и сопровождать, а эффективная атака при помощи современных систем ПРО или ПВО едва ли не полностью исключена.
В этом году на вооружение ракетных войск стратегического назначения поступят первые серийные образцы комплекса «Авангард». Сначала на дежурство поставят лишь несколько перспективных изделий, но в дальнейшем их численность будет постоянно расти. Командование не уточняет свои планы на среднюю и дальнюю перспективу, но есть основания полагать, что в этот период «Авангарды» станут важной частью вооружений РВСН, и на дежурстве будут стоять десятки таких систем.
Учитывая высокие технические характеристики и уникальный боевой потенциал, нетрудно представить, как новые изделия «Авангард» скажутся на возможностях ракетных войск и стратегических ядерных сил в целом. С точки зрения потенциального противника новейшие российские ракетные комплексы выглядят весьма серьезной угрозой.
Ответ на угрозы
Очевидно, что вероятный противник понимает все риски, связанные с новейшим российским оружием, и уже ищет способы ответа на него. Создание новых образцов оружия и техники, способных противостоять «Авангарду», может занять немало времени, но основные методы и способы сокращения угрозы понятны уже сейчас. Действительно, «Авангард» не лишен недостатков или неоднозначных черт, которые могут быть использованы против него.
Прежде всего необходимо отметить, что пуск ракеты УР-100Н УТТХ или РС-28 с «Авангардом» на борту не останется незамеченным. Вероятный противник располагает средствами спутниковой разведки и РЛС предупреждения о ракетном нападении, способными отслеживать пуски МБР. Это означает, что вражеское командование вовремя узнает о пуске, и у него будет некоторое время для реакции.
В зависимости от выбранной траектории полета, планирующий боевой блок может быть заметен загоризонтным РЛС противника либо находиться вне зоны их действия. В полете гиперзвуковой «Авангард» должен образовывать вокруг себя облако плазмы, фиксируемое спутниками инфракрасной разведки. Если космический аппарат такого рода способен не только фиксировать теплоконтрастные цели, но и выдавать целеуказание в реальном времени – шансы противника отреагировать на угрозу немного повышаются.
Успешный перехват гиперзвукового планера на основной части траектории при помощи существующих систем противовоздушной обороны попросту невозможен. Решение такой задачи исключает невыгодное для ПВО сочетание высоты, скорости и маневренности.
Больший потенциал имеют системы противоракетной обороны, но и в их случае успех не гарантирован по ряду причин. К примеру, основные противоракеты США используют кинетический способ перехвата, требующий высочайшей точности наведения на цель. Баллистическая цель движется по предсказуемой траектории, и наводить на нее ракету сравнительно легко. Блок «Авангарда» может буквально увернуться от такой атаки.
Для повышения потенциала противоракетных систем в контексте перехвата гиперзвуковых планирующих боевых блоков могут быть использованы достаточно старые, но проверенные идеи. Из-за высокой скорости полета опасность для блока «Авангарда» представляют любые объекты. Столкновение даже с небольшим поражающим элементом может привести к повреждению конструкции и уничтожению летательного аппарата из-за высоких нагрузок разного рода. Таким образом, имеет смысл выполнять перехват с использованием ракеты, несущей осколочную боевую часть.
Также можно вспомнить более смелые решения. В прошлом создавались и ставились на вооружение ракеты-перехватчики с нейтронной боевой частью. Предполагалось, что такой боеприпас большой мощности снизит требования к точности противоракеты, но обеспечит ей высокую эффективность. Поток быстрых нейтронов, образуемый при подрыве нейтронного заряда, должен поражать ядерную боевую часть цели и провоцировать ее разрушение. Такое оснащение уже использовалось в комплексах ПРО, но давно было снято с вооружения.
В теории, существующие противоракеты все же способны выполнять перехват гиперзвуковых блоков. Небольшую часть финального участка полета, подразумевающего падение на цель, боевой блок может проходить по баллистической траектории. При этом его скорость должна быть значительно меньше максимальной. В таких условиях серийные перехватчики, созданные для борьбы с баллистическими целями ограниченной скорости, получают некоторые шансы справиться с «Авангардом».
На уровне любопытного, но не самого удобного и простого предложения стоит рассмотреть принципиально новые виды вооружения. К примеру, неплохим средством перехвата мог бы стать спутник с т.н. нейтронной пушкой или рентгеновским излучателем. Такое изделие может считаться удачной альтернативой противоракете с нейтронным боезарядом. Ракеты с осколочными зарядами можно заменить лазерной системой орбитального базирования. Ей придется наносить ущерб корпусу боевого блока, ослабляя его и провоцируя дальнейшие разрушения. Все альтернативы выглядят интересными и многообещающими, но подобные идеи далеки от практической реализации и внедрения в вооруженных силах.
Оружие и борьба с ним
Из доступных данных следует, что на вооружение российских РВСН поступает уникальный ударный комплекс с рядом важнейших возможностей. Ракетный комплекс с гиперзвуковым планирующим боевым блоком «Авангард» способен решать те же задачи, что и межконтинентальные баллистические ракеты с боеголовками традиционного рода, но имеет целый ряд преимуществ. Последние прямо связаны с преодолением противоракетной обороны противника.
«Авангард» способен атаковать стратегические цели быстрее, точнее и с меньшей вероятностью перехвата, чем традиционные МБР, но все же не лишен недостатков. Так, по некоторым данным, одна ракета не может нести несколько боевых блоков, а последние сложны в производстве и отличаются высокой стоимостью. Кроме того, в проектах боевых блоков для МБР используются давно известные и отработанные решения, тогда как для создания «Авангарда» понадобилась длительная исследовательская работа.
Несмотря на имеющиеся преимущества, комплекс «Авангард», как минимум на уровне теории, не является неуязвимым. Его блоки не могут считаться принципиально защищенными от перехвата, а стопроцентный прорыв ПРО не гарантируется. Даже на уровне общей концепции гиперзвуковой планирующий блок имеет специфические особенности, способные стать недостатками или помочь противнику в деле перехвата.
Впрочем, современные и перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны пока не могут справиться с угрозой в виде «Авангарда». Они способны зафиксировать пуск и даже отслеживать полет боевого блока, но его перехват не гарантирован. Можно попытаться перехватить МБР с планирующим блоком на активном участке траектории или атаковать «падающий» планер на терминальном участке траектории. Однако решение таких задач тоже связано с рядом серьезных проблем.
Современные средства ПВО и ПРО, состоящие на вооружении потенциального противника, не могут справиться с угрозой в виде «Авангарда». Тем не менее, существуют пути их развития, способные привести ПРО и ПВО к желаемому состоянию и нужным результатам. Для этого требуются разработка принципиально новых ракет-перехватчиков и создание иных алгоритмов работы обороны. Очевидно, что для этого требуется немало времени и денег. По этой причине в течение некоторого времени вероятный противник будет оставаться беззащитным.
Ракетный комплекс «Авангард» при всех его преимуществах не сможет вечно оставаться неуязвимым. В отдаленном будущем у зарубежных стран могут появиться новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, способные справиться с такой угрозой. Их разработка превратится в отдельную проблему, но итоги таких проектов будут иметь большое значение. России следует учитывать такой вариант развития событий и заниматься совершенствованием новейших вооружений. С появлением серийных «Авангардов» наши РВСН получают преимущество перед зарубежными системами защиты, и его необходимо сохранять в будущем.
По материалам сайтов:
http://mil.ru/
https://tass.ru/
https://ria.ru/
https://zvezdaweekly.ru/
https://militarywatchmagazine.com/
https://freebeacon.com/
http://rbase.new-factoria.ru/
https://fas.org/
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ / mil.ru
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