Помпео: Путин хочет сломать союз НАТО с Украиной и Грузией

Путин планирует сломать союз НАТО с Украиной и Грузией. Поэтому мы усиливаем восточный фланг.

Госсекретарь США Майк Помпео – тот самый, который на днях заявил о «присутствии «Хизбаллы» в Венесуэле» - сделал заявление по ситуации вокруг НАТО и внутри самого альянса. По словам г-на Помпео, который сегодня прибыл в Варшаву, «Россия предпринимает попытки разрушить НАТО и союзнические отношения с партнёрами».Обращает на себя внимание тот факт, что в Варшаве в эти дни проходит конференция по Ближнему Востоку. К вопросу «урегулирования» решила подключиться ещё и Польша, правда, при этом затронув свою излюбленную тему – тему «агрессии России».Помпео поляков поддержал.Из заявления Помпео:По словам главы Госдепа, ранее на Западе «боялись советскую агрессию, а теперь командиры частей и соединений НАТО вынуждены сосредотачиваться на агрессии России».При этом ни Помпео, ни представители польской (встречающей) стороны не прокомментировали, а какое все эти заявления имеют отношение к вопросу урегулирования на Ближнем Востоке? Складывается впечатление, что сам термин «агрессия России» становится своеобразным паролем для всех тех, кто готов слепо поддерживать США, стоять на защите их интересов, даже если эти интересы идут вразрез с интересами собственного народа, собственной экономики, собственной безопасности.