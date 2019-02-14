Не хочу в Россию господина Суркова

«Автор нашел в себе силы признать то, что так не нравится немалой части нашего политического класса – любые политтехнологии глубоко вторичны по сравнению с той вертикалью доверия, которая существует между народом и лидером страны».

«Главная сила Путина в том, что он умеет слышать и понимать народ. И действовать сообразно народу. Который в свою очередь доверяет первому лицу. В результате получается современная модель русского государства, которая будет эффективно существовать и после Путина. Потому что оно честнее зашедшей в тупик и изовравшейся западной модели власти, и опирается на взаимное доверие: руководителя народу, и народа – своему лидеру».

Да, статья бывшего советника Путина наделала шороху. И не так интересна статья, как ее последствия. Все комментирующие разделились на две части.Первая часть ожидаемо радостно взвыла на тему того, что вот он, свет в окошке (или конце тоннеля), вот она, модель светлого будущего.Мне сложно сказать, к какому политическому классу относит себя автор этих строк, но вот насчет вертикали доверия – это явно перебор. Видимо, писавший это не удосужился ознакомиться с рейтингами последнего времени. А именно – 2019 года.Но ладно, рейтинги, как мы прекрасно понимаем, дело напрочь условное. Лучше всяких рейтингов, конечно, просто потолкаться на рынке или в гипермаркете. Вся сводка политическая будет вывалена под ноги.Больше добавить, кроме поздравлений, нечего. В одном абзаце исключительно правильно передана вся суть дня сегодняшнего.Как Путин умеет слышать и понимать народ, мы уже в курсе. С пенсионным грабежом, с поднятием НДС, с беспределом топливных олигархов…Путин прекрасно слышит и понимает народ. Делать ничего не хочет (или не может, что тоже вариант) – это другой вопрос, который стоит обсуждать отдельно. А сегодня мы несколько о другом говорим.Что хотел сказать нам Сурков? Пожалуй, только то, что современная Россия – вроде как на века. И та модель, которую вроде бы уже построили – это самая что ни на есть верная модель общества, которая приведет россиян к светлому будущему.Ну мы уже в принципе понимаем, что надо само это понимание разделять. Ибо когда мы слышим с экрана телевизора от любого высоко сидящего представителя власти фразы типа «Мы стали жить лучше», стоит уточнять – кто. Потому что эти «мы» бывают очень разными.И не всегда те, кто стал жить лучше – это «мы», которые основная масса электората. Даже обычно наоборот.Но вернемся к модели.Сурков очень хорошо сказал о некоей «иллюзии выбора» применительно к западному, «изовравшемуся» образу жизни. Это, дескать, коронный трюк Запада, и отказ от этой иллюзии «в пользу реализма предопределенности» привел-таки всю без исключения Россию к полной утрате интереса к дискуссиям на тему, какой должна быть демократия.Умеет господин Сурков играть фактами и понятиями, этого у него не отнять, просто снимаю шляпу. Мастер. Но простите, о какой тут демократии мы вообще говорим? О каких иллюзиях?Ведь главная наша иллюзия была продемонстрирована нам в прошлом году. На выборах. Да, именно тот коронный трюк Запада, но он великолепно сыграл в России. Абсолютно безальтернативные выборы. Ибо сборище партийных пенсионеров и «кто эти люди» в обрамлении Собчак и Навального альтернативой не было, как ни крути.Дальше у Суркова все было в том же духе, то есть набор громких фраз, зачастую не совсем понимаемых, но действительно красиво звучащих. Этот «путь свободного государственного строительства», который направляется «не импортированными химерами, а логикой исторических процессов» — вот увольте или перешлите Киселеву. Это все ни о чем.Импонировало разделение нашей истории. Сурков выделил четыре основные модели государства в России. Сам по себе список более чем спорный.Государство Ивана Третьего, которое просуществовало с XV по XVII вв.Государство Петра Великого (XVIII-XIX вв.).Государство Ленина (XX в.). Вот тут сильно поспорил бы, потому как никакого государства Ленин построить не успел, а уж что было построено, то его мало касалось. И тем более, в эту модель ну никак не вписать Горбачева и Ельцина.Государство Владимира Путина (XXI в.).По его мнению, они созданы людьми «длинной воли» и «век за веком обеспечивали русскому миру упорное движение вверх».Я и по поводу «государства Путина» сильно так сомневаюсь. Просто потому, что, чем дальше смотрю на все это, тем сильнее убеждаюсь в том, что Путин с точностью до миллиметра продолжает внутреннюю политику, начатую Ельциным.Именно внутреннюю, не внешнюю. А внутренняя, направленная на озолочение наших олигархов, разнесение в пыль и клочья культуры, образования и медицины – извините, при Ельцине начато. И продолжается весьма успешно.Но, простите, Ельцина Сурков относит к ленинской системе. Что-то не так. Что-то совсем не так, Горбачев и Ельцин не имеют отношения к тому государству никакого. Они его разрушили, не более того. Или Путин, как продолжатель дела Ельцина, тоже относится к «ленинскому государству», что смотрится совсем бредово.На деле же пока еще нет никакого «государства Путина». Есть государство Ельцина, а точнее, тех, кто дергал за ниточки, управляющие первым президентом России. Имена их вполне известны, никуда эти люди не делись, как сидели тепло и мягко, так и продолжают сидеть и не худеть.Но тут Сурков дает интересный ответ на мои сомнения. Оказывается, «большая политическая машина Путина» только набирает обороты и настраивается на долгую, трудную и интересную работу». И окончание разгона с выходом государства на полную мощность далеко впереди. Прямо ракета-носитель, а не государственный аппарат…Не к месту, наверное, но как у нас сейчас ракеты-носители работать стали… Наверное, не стоит так сравнивать.А если вспомнить иные творения Суркова, в которых он говорит о 100 и более лет политического одиночества для России («Одиночество полукровки», 2018 год), то там, как и в этом опусе ни слова нет об экономике.Да, оно, конечно, неплохо, если у России будет «долгая и славная история», какие-то победы на поприще геополитической борьбы, признания кем-то там роли России в мировой политике и так далее.«И так далее» потому, что основной массе того самого народа, который так поддерживает Путина и его строй, это становится неинтересно. Геополитическая победа – это хорошо, но лучше, когда побеждены оборзевшие нефтяные короли, которым все еще мало денег.Когда уволен и отправлен на свалку истории Чубайс, по мнению которого мы тратим очень много электроэнергии и должны платить за нее больше.Когда девяток яиц становится опять десятком (а еще лучше – дюжиной), а буханка хлеба снова весит килограмм.Без отлаженной внутренней государственной системы все эти бряцания и брякания внешне выглядят не слишком-то адекватными. Политика – это хорошо, но политикой, в отличие от экономики, сыт не будешь.Решите внутренние проблемы, и не в таком ключе, как сегодня – и мы, народ/электорат, дружно поаплодируем внешнеполитическим победам.А пока, простите, некоторая часть явно воздержится от четкого понимания текущей перспективы. Да и насчет умения Путина понимать и слышать народ теперь тоже вполне обоснованные сомнения есть. Равно как и сообразности действий.Не совру, наверное, если скажу, что 90% населения России орало и взывало к Путину, пытаясь донести, что выступает против пенсионной реформы. И что Путин? Услышал народ, понял его и поступил как настоящий президент, в соответствии с волей народа? Понял насквозь? Понял, что пенсионная система — это неправильно, что народ ее не одобряет и отказался от нее?Ага… Ну все причастные к тому, что им подкинули еще пять золотых годочков, надолго запомнят эту капитуляцию перед камерами. «Это решение давно зрело» (мы потратили все ваши накопления), мур-мур-мур и так далее.Ну примерно так же, как и на фронте борьбы с топливными олигархами. Олигархи однозначно победили Путина — здесь, надеюсь, доказательства у каждого перед глазами при въезде на ближайшую АЗС. И всего-то надо не быть слепым и знать, что означают цифры. И на этом все.Очень долго Путин слушал народ, очень много говорил о том, что с ростом цен на энергоносители он будет бороться, боролся и… проигрывал. Ну а последние заявления Медведева, когда он просто сказал, что правительство не в состоянии обуздать олигархов…И вот тут возникает интереснейший вопрос. О каких там внешнеполитических победах говорит Сурков, если своих не могут в строй поставить и выровнять? О чем вообще разговор? Приведите мне в пример хоть одну страну, у которой внутри бардак, разброд и шатание, но которую все внимательно слушают на мировой арене, например, в ООН. Кроме России.Сейчас очень много общаюсь в рамках программы с иностранными читателями. Так вот, один наш американский читатель из Норфолка (не британский, а американский, в Небраске) написал мне очень интересную фразу: «Мы здесь живем не так, как в Нью-Йорке или Вашингтоне. У нас все проще, и мы просто ко всему относимся. Если цены на горючее не выросли, а цена на кукурузу и говядину не упала – да нам плевать, что там будет творить Трамп в Европе или Азии. Все, что угодно».Вот если честно: подпишусь под всеми словами американца. Если банки не поднимают ставки, а цены на АЗС застыли – да господи, все что угодно в плане внешней политики. Кроме войн – аплодировать буду стоя.А у нас? А у нас запрягают долго, но потом… Короче, как я понимаю, запрягать уже начали.Не стану опираться на всякие «иные» опросники, а возьму наш родной ВЦИОМ. Уже если он говорит, что зрада, других можно не брать, у них все равно цифры будут выше.Так вот, наш обожаемый ВЦИОМ, который опрашивает не пойми кого не пойми где, говорит, что рейтинги дружно рванули… вниз! Я жирно подчеркиваю – это ВЦИОМ!!!Декабрь 2018 и январь 2019. Два среза.Рейтинг доверия россиян к «Единой России» упал с 35,6%, до 32,7%. Это рекорд у ВЦИОМ за всю историю наблюдений.Рейтинг доверия к премьер-министру Дмитрию Медведеву почти не упал, но там уже и падать некуда. Уровень статистической погрешности маячит: с 8,3% до 7,8%. Дмитрию Анатольевичу уже все дно простучали.Рейтинг доверия к президенту России Владимиру Путину тоже продолжает торжественное шествие вниз: с 36,2% до 32,8%.Ну если ВЦИОМ говорит, что дело дрянь – значит, дело дрянь. И фильмецами типа «Москва. Кремль. Путину» и постановочными шоу типа «Прямой линии» уже не решается вопрос с популярностью и доверием. Они, как очевидно, не популизмом зарабатываются, а делами.Это вам не стерхов на трататыге по небу водить. Это работать надо. Потому как если нормально работать, то и стерхов поймем.Но видимо, в Кремле понимают, что дело дрянь. И народ начал постепенно отворачиваться, поскольку, если уж ВЦИОМ такие цифры дает (а мне понятно, что там пишут как приказано, а не как есть), то все совсем плохо.Но увы, денежки важнее, а потому и идут в ход исключительно дурацкие по сути и популистские штуки типа вот этого опуса Суркова. Дескать, чепуха все это, через 100 лет все будет класс! Запануем-заживем!Вот и не подкопаешься. Я 100 лет точно не проживу, а потому либо верить, либо… Либо писать что-то такое.Потому и Сурков пишет свое. Понятно, что, пролетев с Украиной, он потерял если не все, то большую часть своего веса. И восстанавливает его самым проверенным способом – лестью.Ведь главный посыл статейки господина Суркова – это какое счастье, что Россия сегодня живет под руководством величайшего государственного мужа за последние 100 лет! Да ладно, что там, за тысячу. И мы все должны быть безумно счастливы, что у нас есть такой вождь, который стройными рядами поведет нас в светлое будущее.Стройными рядами в светлое будущее – это уже когда-то было. И мудрые вожди, незаменимые и несравненные тоже были.Нет, господин Сурков, это уже было. И ваши политические модельки, из которых вышел сегодняшний Донбасс, и светлые ряды, и мудрые вожди. Все было.А есть российские элиты, которые (в том числе и господин Сурков) категорически не желают допуска к управлению государством кого-то не из своих рядов.Вот это я лучше понимаю, чем все эти радостные крики о «светлой эпохе Путина».И потому выражу мнение, которое может быть поддержано многими: не надо вековой истории Великого Кормчего Путина. Не надо тысячелетних рейхов и всего прочего, тоталитарного и убогого одновременно. Не надо страны, в которой правят олигархи, а народ не имеет даже права голоса толком.Правда, я совершенно не хочу и великих потрясений. Предпочел бы, говоря словами Петра Столыпина, просто великую Россию. Без тоталитарных вкраплений Великих Вождей и прочего.Путин уже стал исторической личностью и частью нашей истории. В этой игре порой главное – вовремя остановиться. На пике популярности и обожания. Я не знаю, что дольше будут ему помнить – возвращенный Крым или украденные 5 лет от пенсии.Уверен, что победят украденные годы, потому что Крым – он не всем нужен. А вот о пенсии и спокойной старости все мечтали. До определенного времени.Так что, думаю, «эпоха Путина» так же благополучно сойдет на нет, как и наши надежды на светлое будущее, которое нам обещали к 2012 и 2020 годам соответственно. Лишь бы это не сопровождалось привычными нам уже дефолтами и прочими спецэффектами.Подытожить хотелось бы словами все того же Суркова. Как ни странно, но он сказал интересную вещь, которая реально может спасти положение, если Путин действительно задумается и сможет.Слушать и понимать, чего хочет народ, которому Путин как президент обязан служить.Вот в такой России будет легко и светло жить. А в России Суркова мне почему-то жить совершенно не хочется.