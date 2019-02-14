На нашей территории - играть по нашим правилам

Перед Россией стоит, как говорил Ильич, архисложная задача, заключающая в том, чтобы заставить гигантские транснациональные корпорации на своей территории играть по своим правилам. Проще говоря, Россия хочет добиться от представителей иностранного крупного бизнеса, в нашей стране работающих, действий по российским законам.Одним из примеров такой работы со стороны российских властей можно назвать принуждение к российской регистрации для осуществления деятельности на нашей территории так называемые независимые международные рейтинговые агентства. Им было доходчиво объяснено, что если нет регистрации на территории РФ и действий в рамках российского законодательства, то представительства могут паковать чемоданы. Рейтинговые агентства решили согласиться на описанные условия.Теперь в отношении Google приняты меры, которые привели к тому, что поисковая система удаляет из реестра поиска в России ссылки на те ресурсы, которые находятся под блокировкой на основании решения контролирующего или судебного органа. Речь в первую очередь о таких сайтах, где идёт популяризация наркотиков, однополых сношений для подростковой среды, суицидальных наклонностей, террористических организаций и т.п.О том, насколько удачно Россия принуждает зарубежные компании к исполнению российских законов на своей территории, рассказано в ролике канала «Россия, вперёд!»