Украине нужен ПОРОХ - для "главного кандидата" придумали лозунг

Средний уровень зарплат на Украине в ближайшие пять лет сравняется с уровнем зарплат в соседней Польше.

Украинская избирательная кампания набирает обороты. Первый тур выборов (а на Украине практически никто из экспертов не сомневается, что будет «как минимум» второй) состоится 31 марта.На данный момент в рейтинговом «бою» определились два кандидата, которые (если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье) пробились бы во второй тур. Это Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко. На третьем месте (по разным оценкам) либо Пётр Порошенко, либо Анатолий Гриценко – их рейтинги примерно равны.Чтобы хоть как-то поднять рейтинг своего шефа, команда Порошенко вынуждена делать в том числе и медиаходы. В этом плане соревноваться с тем же Зеленским достаточно сложно, но «делают всё что могут». Так, пиарщики Порошенко запустили виртуальный флэшмоб с лозунгом «Украине нужен ПОРОХ». Последнее слово используется через написание именно заглавными буквами, чтобы подчеркнуть игру слов от фамилии президента до пороха как такового. Шеф дал добро, и вот – на странице одного из его советников – Юрия Бирюкова – лозунг появился.Политтехнологи, видимо, посчитали, что этот лозунг должен повысить рейтинговые баллы Порошенко. Сама же инициатива лозунга, как заявлено, предложена человеком по имени Владимир Завгородний.А пока пиарщики Порошенко подбирают слова для политической рекламы, конкурент действующего президента - Юлия Тимошенко - вовсю обещает повысить уровень жизни украинцев. В её очередном выступлении обещание оказалось таким:Это, на секундочку, около 950 долларов в месяц. Именно такую зарплату, по утверждению Тимошенко, будет получать на Украине среднестатистический гражданин, если она (Тимошенко) станет президентом. Интрига: сколько пообещает "ПОРОХ", который "нужен Украине"?..