В России прокомментировали "атаку" на норвежский радар
Источники из числа высокопоставленных российских военных назвали правдоподобным сообщение директора разведслужбы Норвегии о проведенной в феврале прошлого года имитации нападения одиннадцати бомбардировщиков Су-24 ВКС России на норвежский арктический радар.
Глава военной разведки Норвегии в ходе выступления перед военнослужащими в Осло сообщил, что 14 февраля 2018 года 11 российских бомбардировщиков Су-24 совершили вылет с военного аэродрома в Кольской области и провели репетицию атаки на норвежский арктический радар, расположенный вблизи города Варде. Ранее на ВО была опубликована новость об этом сообщении.
В Telegram-канале «Взгляд человека в лампасах», который ведут бывшие и действующие высокопоставленные российские военные, есть сообщение о том, что на военном аэродроме в Мончегорске базируется эскадрилья из 12 бомбардировщиков Су-24. Автор публикации предположил, что один из самолетов мог быть неисправен во время вылета.
Было отмечено, что в случае войны с НАТО норвежский радар будет одной из первостепенных целей российских ВКС. Радиолокационные станции, размещенные возле города Варде, могут обнаружить самолеты, поднявшиеся в воздух с аэродромов Мурманской области, практически сразу после взлета.
Также автор публикации отметил, что намного разумнее атаковать норвежский арктический радар ствольной артиллерией или тактическими ракетами.
Глава военной разведки Норвегии в ходе выступления перед военнослужащими в Осло сообщил, что 14 февраля 2018 года 11 российских бомбардировщиков Су-24 совершили вылет с военного аэродрома в Кольской области и провели репетицию атаки на норвежский арктический радар, расположенный вблизи города Варде. Ранее на ВО была опубликована новость об этом сообщении.
В Telegram-канале «Взгляд человека в лампасах», который ведут бывшие и действующие высокопоставленные российские военные, есть сообщение о том, что на военном аэродроме в Мончегорске базируется эскадрилья из 12 бомбардировщиков Су-24. Автор публикации предположил, что один из самолетов мог быть неисправен во время вылета.
Было отмечено, что в случае войны с НАТО норвежский радар будет одной из первостепенных целей российских ВКС. Радиолокационные станции, размещенные возле города Варде, могут обнаружить самолеты, поднявшиеся в воздух с аэродромов Мурманской области, практически сразу после взлета.
Также автор публикации отметил, что намного разумнее атаковать норвежский арктический радар ствольной артиллерией или тактическими ракетами.
- Использованы фотографии:
- mil.ru
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