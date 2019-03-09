БРМ и лёгкий танк семейства ACEC Cobra (Бельгия)
В начале восьмидесятых годов бельгийская компания Ateliers de Constructions Electriques de Charleroi (ACEC) начала испытания первых опытных бронетранспортеров семейства Cobra. Характерной чертой этих машин было использование электрической трансмиссии, дававшей известные преимущества технического и эксплуатационного характера. В соответствии с задумкой авторов проекта, шасси «Кобра» должно было стать основой для техники разных классов. Вместе с прочими образцами бельгийские инженеры разработали разведывательную машину Cobra-25 и легкий танк Cobra-90.
Напомним, компания ACEC изучала тематику электротрансмиссии с середины шестидесятых годов и последовательно построила несколько опытных образцов. Первые экспериментальные машины основывались на серийной технике, а затем появился макетный образец совершенно нового бронетранспортера. В дальнейшем он должен был стать основой для образцов иных классов. Предлагалось строительство бронетранспортеров и боевых машин пехоты, систем залпового огня и т.д. Со временем стартовала разработка перспективного легкого танка.
Шасси для танка
Разработка нового танка стартовала в начале восьмидесятых годов и вскоре дала первые результаты. В 1982-83 годах на полигонах были проведены испытания машины под названием Cobra-25. В 1984-м стартовали проверки нового танка, получившего обозначение Cobra-90. Присвоенные технике названия указывали на принадлежность к существующему семейству, а кроме того, демонстрировали калибр главного орудия.
Платформа «Кобра» изначально создавалась в качестве бронетранспортера, что сказалось на ее облике. Требования к новому танку были иными, и потому потребовалась переработка существующей конструкции. Конструкторы ACEC решили оставить шасси и силовую установку, но корпус пришлось перекомпоновать. Кроме того, понадобилась перестройка ряда внутренних систем и разработка новых боевых отделений. Несмотря на всю сложность, подобные работы были завершены в минимальные сроки.
Для танкового шасси был разработан новый корпус, частично повторяющий конструкцию существующего. В первую очередь, была изменена лобовая часть. Теперь она включала крупную наклонную верхнюю деталь и изогнутую нижнюю. Наклонные борта образовывали крупные надгусеничные ниши, проходившие по всей длине корпуса. Под нишами имелись вертикальные участки бортов с креплениями для элементов ходовой части.
Уровень защиты корпуса, в целом остался прежним. Стальная броня толщиной не более нескольких миллиметров защищала от бронебойных винтовочных пуль калибра 7,62 мм при стрельбе по лобовой проекции. Прочие детали выдерживали попадание лишь небронебойных пуль того же калибра. Впрочем, есть основания полагать, что наклон лобовой детали мог немного повысить стойкость брони.
В отличие от базового бронетранспортера, танки Cobra должны были иметь классическую компоновку. Передняя часть корпуса отдавалась под отделение управления и некоторые необходимые агрегаты, в центре находилось боевое отделение, а кормовой отсек вмещал весь силовой агрегат – дизельный двигатель, генератор и электромоторы.
Несмотря на изменение компоновки и монтаж всей двигательной установки в одном отсеке, ее состав остался прежним. В качестве ее основы использовался дизельный двигатель Cummins VT190 мощностью 190 л.с. Он приводил в действие генератор переменного тока с выпрямителем. Система управления отвечала за подачу тока на два тяговых электромотора. Каждый из них сопрягался с собственной двухступенчатой бортовой передачей на основе многодискового фрикциона. Ступени передачи предназначались для движения по шоссе и по пересеченной местности.
Ходовая часть, в целом, осталась прежней. Она включала по пять опорных катков на борт, установленных на балансирах с пружинной подвеской. Передние и задние катки усиливались гидравлическими амортизаторами. Как и ранее, ведущие колеса помещались в корме машины. Имелись переднее ведущее колесо и четыре поддерживающих ролика на каждом борту. Гусеница осталась прежней. В отличие от поздних версий «Кобры», танковое шасси не имело гребных винтов для перемещения по воде.
Согласно новому проекту, в корпусе танка оставалось только одно рабочее место – механика-водителя. Он находился в передней части машины, на ее продольной оси. Для водителя предназначался люк в наклонной лобовой детали. Вместо плоской крышки люка использовался подъемный колпак с бронестеклами, позволявший вести наблюдение вперед и вбок.
Разведчик Cobra-25
Первый из проектов, использовавших новое гусеничное шасси, предусматривал строительство легкой бронированной разведывательной машины с пушечно-пулеметным вооружением. По калибру основного вооружения такая БРМ получила название Cobra-25. Для нее была разработана новая башня со всем необходимым оснащением.
Башню для «Кобры-25» предлагалось сваривать из плоских броневых листов небольшой толщины. По уровню защиты купол должен был соответствовать корпусу шасси. Многоугольная башня имела клиновидную лобовую часть, наклонные борта и небольшую кормовую нишу. Новая башня имела нормальные размеры, но из-за малых габаритов корпуса выглядела непропорционально крупной.
На лобовой установке башни поместили 25-мм автоматическую пушку под снаряд 25х184 мм. С пушкой спарили пулемет FN MAG нормального калибра. Пушечно-пулеметная установка поднимала вооружение на угол до 60°, что, среди прочего, позволяло ограниченно использовать БРМ в качестве зенитной самоходки. Командир и наводчик имели одинаковые наборы прицельных устройств, обеспечивавших поиск и атаку целей в светлое и темное время суток. Боекомплект основного орудия составлял 250 снарядов.
Бронированная разведывательная машина была заметно крупнее базового бронетранспортера. Длина корпуса составляла 4,77 м, с учетом орудия – 5,3 м. Ширина – 2,75 м, высота – 1,95 м. Боевая масса выросла до 9,5 т. Несмотря на это, БРМ Cobra-25 могла показывать ходовые характеристики на уровне существующего образца. Максимальная скорость на шоссе определялась в 75-80 км/ч. За счет перемотки гусениц можно было плавать со скоростью 5 км/ч. Запас хода по суше – 600 км.
Легкий танк Cobra-90
Одновременно с разведывательной машиной создавался легкий танк с более мощным вооружением. В этом случае базовое шасси предлагалось оснастить башней новой разработки типа AK90E, оснащенной 90-мм орудием. Такое боевое отделение могло комплектоваться пушками двух типов и прочим вооружением. Предполагалось, что новый легкий танк сможет успешно бороться с другой бронетехникой – с машинами легких классов или с устаревшими танками.
Башня AK90E строилась на основе сварного купола с противопульной защитой. Она получила клиновидный лоб, прикрытый маской схожей формы, заваленные внутрь борта и удлиненную кормовую нишу. В передней части купола помещалась пушечно-пулеметная установка, а за ней находились два рабочих места для командира и наводчика.
Согласно базовой версии проекта AK90E, в башне следовало устанавливать орудие MECAR KEnerga бельгийского производства. Это была 90-мм пушка низкой баллистики, способная использовать снаряды различного назначения, в том числе подкалиберные бронебойные. По желанию заказчика, могла использоваться другая пушка того же калибра. Изделие Cockerill Mk.7 было совместимо с новой башней и могло показывать схожие с KEnerga характеристики. В обоих случаях боекомплект состоял из 30 снарядов; заряжание осуществлялось вручную.
Насколько известно, боевое отделение с орудием Mk.7 так и осталось на бумаге. Опытный образец танка Cobra-90 был оснащен пушкой от MECAR, и в таком виде проходил испытания. Отсутствие заказов на башню другой конфигурации сделало ее сборку и проверку нецелесообразной.
На одной установке с пушкой разместили спаренный пулемет FN MAG. Электрические приводы башни позволяли наводить вооружение в любом направлении с углами вертикальной наводки от -10° до +25°. На полный оборот башни требовалось 28 с. На бортах башни устанавливались два блока дымовых гранатометов.
Перспективный танк был незначительно крупнее и тяжелее унифицированной БРМ. Длина по корпусу была той же, но длина с пушкой вперед выросла до 6,9 м. При той же ширине танк имел высоту 2 м. Боевая масса незначительно превысила 9,5 т, что позволяло иметь ходовые характеристики на уровне «Кобры-25».
Общая судьба
К середине восьмидесятых годов компания ACEC построила и вывела на испытания целый ряд опытных образцов семейства Cobra, в том числе две унифицированные машины на танковом шасси. В условиях полигона они должны были подтвердить расчетные характеристики. Кроме того, им предстояло принимать участие в военно-технических выставках и привлекать внимание потенциальных заказчиков.
К моменту начала строительства БРМ и легкого танка семейства «Кобра» компания-разработчик успела отработать основные технические решения на опытных бронетранспортерах. Благодаря этому испытания новых образцов не были связаны с серьезными затруднениями. В то же время, танк и разведывательная машина нуждались в определенной доводке. На эти работы ушло некоторое время.
Уже в 1985 году несколько образцов перспективного семейства, в том числе его новые представители, впервые отправились за рубеж для участия в иностранной выставке. В дальнейшем Cobra-25 и Cobra-90 еще несколько раз демонстрировались потенциальным покупателям, прежде всего из других стран. Бельгийская техника привлекала внимание, но никто так и не пожелал приобретать ее. Такая ситуация сохранялась в течение нескольких лет, после чего стало очевидно, что все семейство «Кобра», несмотря на его преимущества, не имеет реальных перспектив.
"Кобра-90" преодолевает препятствие
В целом, бронетранспортер, БРМ, танк и другие машины семейства ACEC Cobra могли показывать достаточно высокие характеристики и неплохие боевые качества. Кроме того, за время доводки они успели избавиться от основных проблем эксплуатационного характера. Прежде всего, удалось создать пригодную к полноценной эксплуатации систему электрической трансмиссии. Также несомненным плюсом была максимальная унификация целого ряда образцов бронетехники разного назначения.
В качестве заказчиков новых танков или разведывательных машин рассматривались разные страны. В первую очередь, компания ACEC планировала поставлять машины Cobra-25 и Cobra-90 в армию Бельгии. В дальнейшем могли появиться заказы от зарубежных стран, нуждающихся в современной бронетехнике, но имеющих ограниченные финансовые возможности. Именно по этой причине «премьера» нового проекта состоялась на выставке в одной из восточно-азиатских стран.
Тем не менее, проекту «Кобра» так и не удалось реализовать весь свой потенциал. Такой итог был обусловлен несколькими основными факторами, причем не только технического характера. Некоторых потенциальных заказчиков могло отпугнуть применение электротрансмиссии – не самого распространенного оснащения техники. Кроме того, новые бронемашины не отличались дешевизной. Наконец, на планы той или иной страны по закупке техники могли повлиять политические процессы. Стоит отметить, что именно политика поставила крест на всем семействе бельгийских машин.
Частично разобранный легкий танк в хранилище музея
Вскоре после появления семейства ACEC Cobra ситуация в мире начала стремительно меняться, и в начале девяностых годов приобрела новый вид. В связи с окончанием Холодной войны между СССР и США многие страны сократили траты на оборону. Вследствие этого запланированные теми или иными государствами закупки новой бельгийской техники были отменены. Компания ACEC так и не получила ни одного заказа на машины многообещающего семейства.
В начале девяностых годов, видя отсутствие спроса и реальных перспектив, компания Ateliers de Constructions Electriques de Charleroi была вынуждена закрыть всю программу «Кобра» и отказаться от дальнейшего развития бронетранспортера, танка и других машин. Часть построенных прототипов была разобрана за ненадобностью, но несколько машин сохранили. Так, опытный танк с 90-мм пушкой теперь находится в филиале Музея королевской армии и военной истории в г. Капеллен, где демонстрируется вместе с другой техникой своего семейства.
Если проект бронированной разведывательной машины Cobra-25, в целом, соответствовал своему времени, то легкий танк Cobra-90 – с некоторых точек зрения – опередил его. Определенный интерес к технике такого рода появился лишь через несколько десятилетий. Однако о возрождении семейства «Кобра» и новой попытке выхода на рынок теперь говорить не приходится. Этот проект так и останется любопытной разработкой прошлого, не получившей достойного развития.
По материалам сайтов:
http://tanknutdave.com/
http://tanks-encyclopedia.com/
http://historyofwar.org/
http://dogswar.ru/
http://armyrecognition.com/
Напомним, компания ACEC изучала тематику электротрансмиссии с середины шестидесятых годов и последовательно построила несколько опытных образцов. Первые экспериментальные машины основывались на серийной технике, а затем появился макетный образец совершенно нового бронетранспортера. В дальнейшем он должен был стать основой для образцов иных классов. Предлагалось строительство бронетранспортеров и боевых машин пехоты, систем залпового огня и т.д. Со временем стартовала разработка перспективного легкого танка.
Шасси для танка
Разработка нового танка стартовала в начале восьмидесятых годов и вскоре дала первые результаты. В 1982-83 годах на полигонах были проведены испытания машины под названием Cobra-25. В 1984-м стартовали проверки нового танка, получившего обозначение Cobra-90. Присвоенные технике названия указывали на принадлежность к существующему семейству, а кроме того, демонстрировали калибр главного орудия.
Платформа «Кобра» изначально создавалась в качестве бронетранспортера, что сказалось на ее облике. Требования к новому танку были иными, и потому потребовалась переработка существующей конструкции. Конструкторы ACEC решили оставить шасси и силовую установку, но корпус пришлось перекомпоновать. Кроме того, понадобилась перестройка ряда внутренних систем и разработка новых боевых отделений. Несмотря на всю сложность, подобные работы были завершены в минимальные сроки.
Для танкового шасси был разработан новый корпус, частично повторяющий конструкцию существующего. В первую очередь, была изменена лобовая часть. Теперь она включала крупную наклонную верхнюю деталь и изогнутую нижнюю. Наклонные борта образовывали крупные надгусеничные ниши, проходившие по всей длине корпуса. Под нишами имелись вертикальные участки бортов с креплениями для элементов ходовой части.
Уровень защиты корпуса, в целом остался прежним. Стальная броня толщиной не более нескольких миллиметров защищала от бронебойных винтовочных пуль калибра 7,62 мм при стрельбе по лобовой проекции. Прочие детали выдерживали попадание лишь небронебойных пуль того же калибра. Впрочем, есть основания полагать, что наклон лобовой детали мог немного повысить стойкость брони.
В отличие от базового бронетранспортера, танки Cobra должны были иметь классическую компоновку. Передняя часть корпуса отдавалась под отделение управления и некоторые необходимые агрегаты, в центре находилось боевое отделение, а кормовой отсек вмещал весь силовой агрегат – дизельный двигатель, генератор и электромоторы.
Несмотря на изменение компоновки и монтаж всей двигательной установки в одном отсеке, ее состав остался прежним. В качестве ее основы использовался дизельный двигатель Cummins VT190 мощностью 190 л.с. Он приводил в действие генератор переменного тока с выпрямителем. Система управления отвечала за подачу тока на два тяговых электромотора. Каждый из них сопрягался с собственной двухступенчатой бортовой передачей на основе многодискового фрикциона. Ступени передачи предназначались для движения по шоссе и по пересеченной местности.
Ходовая часть, в целом, осталась прежней. Она включала по пять опорных катков на борт, установленных на балансирах с пружинной подвеской. Передние и задние катки усиливались гидравлическими амортизаторами. Как и ранее, ведущие колеса помещались в корме машины. Имелись переднее ведущее колесо и четыре поддерживающих ролика на каждом борту. Гусеница осталась прежней. В отличие от поздних версий «Кобры», танковое шасси не имело гребных винтов для перемещения по воде.
Согласно новому проекту, в корпусе танка оставалось только одно рабочее место – механика-водителя. Он находился в передней части машины, на ее продольной оси. Для водителя предназначался люк в наклонной лобовой детали. Вместо плоской крышки люка использовался подъемный колпак с бронестеклами, позволявший вести наблюдение вперед и вбок.
Разведчик Cobra-25
Первый из проектов, использовавших новое гусеничное шасси, предусматривал строительство легкой бронированной разведывательной машины с пушечно-пулеметным вооружением. По калибру основного вооружения такая БРМ получила название Cobra-25. Для нее была разработана новая башня со всем необходимым оснащением.
Башню для «Кобры-25» предлагалось сваривать из плоских броневых листов небольшой толщины. По уровню защиты купол должен был соответствовать корпусу шасси. Многоугольная башня имела клиновидную лобовую часть, наклонные борта и небольшую кормовую нишу. Новая башня имела нормальные размеры, но из-за малых габаритов корпуса выглядела непропорционально крупной.
На лобовой установке башни поместили 25-мм автоматическую пушку под снаряд 25х184 мм. С пушкой спарили пулемет FN MAG нормального калибра. Пушечно-пулеметная установка поднимала вооружение на угол до 60°, что, среди прочего, позволяло ограниченно использовать БРМ в качестве зенитной самоходки. Командир и наводчик имели одинаковые наборы прицельных устройств, обеспечивавших поиск и атаку целей в светлое и темное время суток. Боекомплект основного орудия составлял 250 снарядов.
Бронированная разведывательная машина была заметно крупнее базового бронетранспортера. Длина корпуса составляла 4,77 м, с учетом орудия – 5,3 м. Ширина – 2,75 м, высота – 1,95 м. Боевая масса выросла до 9,5 т. Несмотря на это, БРМ Cobra-25 могла показывать ходовые характеристики на уровне существующего образца. Максимальная скорость на шоссе определялась в 75-80 км/ч. За счет перемотки гусениц можно было плавать со скоростью 5 км/ч. Запас хода по суше – 600 км.
Легкий танк Cobra-90
Одновременно с разведывательной машиной создавался легкий танк с более мощным вооружением. В этом случае базовое шасси предлагалось оснастить башней новой разработки типа AK90E, оснащенной 90-мм орудием. Такое боевое отделение могло комплектоваться пушками двух типов и прочим вооружением. Предполагалось, что новый легкий танк сможет успешно бороться с другой бронетехникой – с машинами легких классов или с устаревшими танками.
Башня AK90E строилась на основе сварного купола с противопульной защитой. Она получила клиновидный лоб, прикрытый маской схожей формы, заваленные внутрь борта и удлиненную кормовую нишу. В передней части купола помещалась пушечно-пулеметная установка, а за ней находились два рабочих места для командира и наводчика.
Согласно базовой версии проекта AK90E, в башне следовало устанавливать орудие MECAR KEnerga бельгийского производства. Это была 90-мм пушка низкой баллистики, способная использовать снаряды различного назначения, в том числе подкалиберные бронебойные. По желанию заказчика, могла использоваться другая пушка того же калибра. Изделие Cockerill Mk.7 было совместимо с новой башней и могло показывать схожие с KEnerga характеристики. В обоих случаях боекомплект состоял из 30 снарядов; заряжание осуществлялось вручную.
Насколько известно, боевое отделение с орудием Mk.7 так и осталось на бумаге. Опытный образец танка Cobra-90 был оснащен пушкой от MECAR, и в таком виде проходил испытания. Отсутствие заказов на башню другой конфигурации сделало ее сборку и проверку нецелесообразной.
На одной установке с пушкой разместили спаренный пулемет FN MAG. Электрические приводы башни позволяли наводить вооружение в любом направлении с углами вертикальной наводки от -10° до +25°. На полный оборот башни требовалось 28 с. На бортах башни устанавливались два блока дымовых гранатометов.
Перспективный танк был незначительно крупнее и тяжелее унифицированной БРМ. Длина по корпусу была той же, но длина с пушкой вперед выросла до 6,9 м. При той же ширине танк имел высоту 2 м. Боевая масса незначительно превысила 9,5 т, что позволяло иметь ходовые характеристики на уровне «Кобры-25».
Общая судьба
К середине восьмидесятых годов компания ACEC построила и вывела на испытания целый ряд опытных образцов семейства Cobra, в том числе две унифицированные машины на танковом шасси. В условиях полигона они должны были подтвердить расчетные характеристики. Кроме того, им предстояло принимать участие в военно-технических выставках и привлекать внимание потенциальных заказчиков.
К моменту начала строительства БРМ и легкого танка семейства «Кобра» компания-разработчик успела отработать основные технические решения на опытных бронетранспортерах. Благодаря этому испытания новых образцов не были связаны с серьезными затруднениями. В то же время, танк и разведывательная машина нуждались в определенной доводке. На эти работы ушло некоторое время.
Уже в 1985 году несколько образцов перспективного семейства, в том числе его новые представители, впервые отправились за рубеж для участия в иностранной выставке. В дальнейшем Cobra-25 и Cobra-90 еще несколько раз демонстрировались потенциальным покупателям, прежде всего из других стран. Бельгийская техника привлекала внимание, но никто так и не пожелал приобретать ее. Такая ситуация сохранялась в течение нескольких лет, после чего стало очевидно, что все семейство «Кобра», несмотря на его преимущества, не имеет реальных перспектив.
"Кобра-90" преодолевает препятствие
В целом, бронетранспортер, БРМ, танк и другие машины семейства ACEC Cobra могли показывать достаточно высокие характеристики и неплохие боевые качества. Кроме того, за время доводки они успели избавиться от основных проблем эксплуатационного характера. Прежде всего, удалось создать пригодную к полноценной эксплуатации систему электрической трансмиссии. Также несомненным плюсом была максимальная унификация целого ряда образцов бронетехники разного назначения.
В качестве заказчиков новых танков или разведывательных машин рассматривались разные страны. В первую очередь, компания ACEC планировала поставлять машины Cobra-25 и Cobra-90 в армию Бельгии. В дальнейшем могли появиться заказы от зарубежных стран, нуждающихся в современной бронетехнике, но имеющих ограниченные финансовые возможности. Именно по этой причине «премьера» нового проекта состоялась на выставке в одной из восточно-азиатских стран.
Тем не менее, проекту «Кобра» так и не удалось реализовать весь свой потенциал. Такой итог был обусловлен несколькими основными факторами, причем не только технического характера. Некоторых потенциальных заказчиков могло отпугнуть применение электротрансмиссии – не самого распространенного оснащения техники. Кроме того, новые бронемашины не отличались дешевизной. Наконец, на планы той или иной страны по закупке техники могли повлиять политические процессы. Стоит отметить, что именно политика поставила крест на всем семействе бельгийских машин.
Частично разобранный легкий танк в хранилище музея
Вскоре после появления семейства ACEC Cobra ситуация в мире начала стремительно меняться, и в начале девяностых годов приобрела новый вид. В связи с окончанием Холодной войны между СССР и США многие страны сократили траты на оборону. Вследствие этого запланированные теми или иными государствами закупки новой бельгийской техники были отменены. Компания ACEC так и не получила ни одного заказа на машины многообещающего семейства.
В начале девяностых годов, видя отсутствие спроса и реальных перспектив, компания Ateliers de Constructions Electriques de Charleroi была вынуждена закрыть всю программу «Кобра» и отказаться от дальнейшего развития бронетранспортера, танка и других машин. Часть построенных прототипов была разобрана за ненадобностью, но несколько машин сохранили. Так, опытный танк с 90-мм пушкой теперь находится в филиале Музея королевской армии и военной истории в г. Капеллен, где демонстрируется вместе с другой техникой своего семейства.
Если проект бронированной разведывательной машины Cobra-25, в целом, соответствовал своему времени, то легкий танк Cobra-90 – с некоторых точек зрения – опередил его. Определенный интерес к технике такого рода появился лишь через несколько десятилетий. Однако о возрождении семейства «Кобра» и новой попытке выхода на рынок теперь говорить не приходится. Этот проект так и останется любопытной разработкой прошлого, не получившей достойного развития.
По материалам сайтов:
http://tanknutdave.com/
http://tanks-encyclopedia.com/
http://historyofwar.org/
http://dogswar.ru/
http://armyrecognition.com/
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- Tanks-encyclopedia.com, Armyrecognition.com
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