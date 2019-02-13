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Партнёры по НАТО хотят уговорить Анкару купить SAMP-T вместо С-400

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К «уговорам» Турции в необходимости отказаться от приобретения у России зенитных ракетных комплексов С-400 подключились представители американского вассалитета в НАТО. Ранее непосредственно США пытались даже угрожать Анкаре возможностью ввода санкций из пакета CAATSA, предусматривающего ограничения в отношении тех стран, которые сотрудничают с Россией в военно-технической сфере.

Партнёры по НАТО хотят уговорить Анкару купить SAMP-T вместо С-400



Говорящая голова НАТО – генсек Йенс Столтенберг – сегодня заявляет о «контактах» с Анкарой такого члена НАТО как Франция. Изначально речь шла и об Италии, однако пока эта информация не нашла своего подтверждения.

Отмечается, что Париж предлагает Анкаре отказаться от приобретения у России ЗРК С-400, а вместо этого сосредоточиться на возможности покупки французской (европейской) системы противоракетной обороны SAMP-T (или SAMP/T). Этот ЗРК был создан евроконсорциумом Eurosam. Основой работы ЗРК является многофункциональная РЛС Thompson-CSF ARABEL, а также зенитные управляемые ракеты «Aster-30».

Впервые комплекс был испытан в ходе совместных франко-итальянских маневров в марте 2003 года. Он стоит на вооружении ВС Франции и Италии. Возможно, именно отсюда и появились заявления о том, что к туркам обращаются и итальянцы.

Турция пока никак не прокомментировала сообщения о том, что страны Европы предлагают ей отказаться от С-400 в пользу SAMP-T. Ранее в Анкаре заявили о неготовности отказаться от покупки у России, даже если на этом фоне будет принято решение и об одновременной покупке систем Patriot у США.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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В разработке Турцией ЗРК помощь окажет Eurosam
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