В Иране взорван автобус с военнослужащими: два десятка погибших

Иранские СМИ сообщают о террористическом акте на юго-востоке страны. В материалах информационных служб говорится о том, что по ходу движения взорвался автобус с людьми. Погибли по меньшей мере 20 человек, более двадцати получили ранения. Большинство раненых находятся в критическом состоянии.Стало известно, что речь идёт об автобусе Корпуса стражей исламской революции. Все погибшие и раненые – военнослужащие КСИР.Это второй крупный теракт в Иране с сентября прошлого года. Тогда во время военного парада в городе Ахваз погибли 25 человек, ранения получили свыше 75. Большинство – также военнослужащие.Взрыв автобуса был такой мощности, что от него осталась груда искорёженного металла.Если в случае с терактом в Ахвазе ответственность на себя взяли игиловцы (ИГ – террористическая группировка, запрещённая в РФ и других странах мира), то в случае со взрывом автобуса КСИР на данный момент пока ни одно из террористических объединений ответственности на себя не взяло.По последним данным, атаку на автобус с военнослужащими осуществили террористы-смертники. Автобус следовал по маршруту Хаш - Захедан. 650-тысячный город Захедан является административным центром провинции Систан и Белуджистан, располагается практически на стыке трёх границ - Ирана, Афганистана и Пакистана.По словам президента Ирана, теракт является делом рук американских союзников на Ближнем Востоке.