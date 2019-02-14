Наша память. Русская императорская армия в Болгарии

Сейчас мы, люди, предки которых в той войне по роковому стечению обстоятельств находились по разные стороны фронта, поговорим о памяти. Начну я, русский, как представитель самой злосчастной в этом плане страны. Эстафету примет болгарин, станет по тексту ясно, почему.Первая мировая война. Почему я так хочу говорить на эту тему? Почему в Европе все страны так чтят эту войну?Все просто. Все так просто, что проще не представить.Первая мировая война все четыре года топталась по Европе. И действительно, почти нет стран, где нет ее следов. Бились все и со всеми, и вся Европа превратилась в поле боя.Вот, собственно, почему такое отношение к Первой мировой.А Вторая мировая, она же наша Великая Отечественная, она три года из четырех была где-то там... В степях под Воронежем и Сталинградом, на Курской дуге, на островах в Тихом океане и в песках Северной Африки. И за тот год, что взявшая смертоносный разбег РККА фактически допинывала то, что осталось от Вермахта, никто толком и не проникся.Вот и вся разница. И это не то чтобы нормально, это понимаемо. Не было ТВ, не было Интернета, кино и газеты – и все.А были страны, где реально о той войне и не знали вообще.Но вернемся к Первой мировой. Великой войне для Европы. То, как она закончилась для нас, отдельный разговор, злой и резкий. Но то, что потом было Предательство – вот об этом я скажу пару слов.Да, мы предали своих солдат. Я говорю о том свинстве, которое сотворила новая власть, при которой все воинские захоронения солдат Первой мировой войны были уничтожены. Немцы своих вывезли, а наши так и остались лежать кто где и кто как. В основном – даже без памятников.Да, сегодня Беларусь и Украина – другие страны, но там ничего не изменилось. Русские солдаты так и лежат... Никому не нужные. От них отвернулись все.Благодаря брошенному кличу в среду наших зарубежных читателей я получил такое количество откликов, на которое даже не рассчитывал. Но у нас образовалась небольшая команда, которой по силам рассказать о русском следе в памяти Европы. Очень жаль, что нет никого (надеюсь, пока) из Франции, но и те, кто есть, – еще тот легион.И сегодня мы продолжаем старый цикл „Наша память“ вместе с болгарином. Так вышло, что братушки оказались очень оперативными, и Евгений первый, кто откликнулся на идею и прислал материал.Итак, начинаем продолжение цикла „Наша память“.Часть первая. Болгария.Болгарская история до середины двадцатого века достаточно бурная и полна всевозможных исторических событий, многие из которых совсем неоднозначны, но событие освобождения Болгарии от турецкого ига всегда вызывало у болгар самые искренние чувства и во время царства, и в социалистический период, поэтому ни одна власть не смела совать туда свою идеологию или пропаганду.Это самый значимый фактор (помимо других) уважения и чувств болгар к русским. Кто бы что ни говорил, но до сих пор в Болгарии не может толково пустить корни чувство отчуждения или русофобии. Хотите верьте, хотите не верьте, но это так.Поэтому и тема о памятниках Русской императорской армии близка и приятна всем нам, и мы постараемся раскрыть немного фактов, чтоб сделать ее более близкой и знакомой для русскоязычных читателей „Военного обозрения“.Как ни посмотри, а Болгария пестрит русскими именами: 26 городов и сел по всей Болгарии названы в честь русских военных. Тотлебен, Граф Игнатьево, Суворово, Александрово, Аксаково, Калитиново, Гурково и так до упора, а если пройдешься по улицам Софии, то можно начать с Университетской больницы Спешной медицины имени Пирогова, пройтись по бульвару Тотлебена, пересечь улицу Скобелева, выйти на Русский памятник, потом свернуть по Алабину или по Гурко, и на трамвае на улицу Графа Игнатьева. Аксаков, Юрий Венелин, Паренсов и еще много улиц и бульваров.София может служить просто энциклопедией русских генералов, писателей, общественников или просто лиц, связанными с освобождением Болгарии и Русско-турецкой войной 1877-78 годов.По разным данным, в Болгарии имеется больше 450 памятников Русской императорской армии и ее солдатам, которые посвящены той героической войне. Это самое большое количество памятников русской армии, которое находится вне пределов России.Интересно, что власти и идеологии сменялись, но никто никогда даже и не думал, чтобы переименовать улицу, поселок, бульвар или снести памятник.Мемориальный знак Академику Н.И. Пирогову в Плевенской области, Болгария.В Плевенской области есть 26 подобных знаков великому хирургу, которые поставлены в местах, в которых Пирогов бывал и лечил солдат и (что не менее важно, за что и благодарны ему в Болгарии) местное население. Знаки поставлены в 70-х годах болгарским «Красным крестом».Первая и самая большая нольница Неотложной медицинской помощи имени Н. И. Пирогова. Зал интенсивной реанимации больницы. 2018 годПослевоенные 1920-30-е годы были трудны для Болгарии. Страна лишилась территорий и приняла десятки тысяч этнических болгар, беженцев с разных краев страны, оставшихся за пределами родины. Также на страну были наложены репарации и ряд ограничений. Как-то знакомо звучит, не правда ли?Несмотря на то, что царство Болгария и Русская империя оказались по разные стороны фронта, после Первой мировой войны и в послевоенные годы сооружалось множество памятников русским воинам-освободителям, а уже существующие бережно сохранялись и поддерживались.Царь Борис III на церемонии по освещению собора Св. Александра Невского, София, 1924 год.Само собой разумеется, что и тогда, и сейчас в стране были русофобские политические партии и личности, но это как-то всегда стояло в стороне и не мешало уважению к воинам-освободителям.Больше того, во время эмигрантской волны 1917-1926 годов в Болгарию эмигрирует большое количество русских беженцев с своими семьями. Среди них и немало участников Русско-турецкой освободительной войны.В то время многим из них было уже 65-80 лет, и их материальное и физическое состояние оставляло желать лучшего. В нарушение Конституции Болгарии парламент учреждает им ежемесячное пособие (это в 1926 году!).Вообще, Конституцией не разрешалось давать постоянные пособия иностранцам лицам, но русские солдаты-освободители его получили. Более того, в 1929 году пособие увеличивается на 2 500 левов.Для сравнения: зарплата квалифицированного учителя в болгарской гимназии в 1929 году была 2 000 левов.Тогдашний парламент заявил, что никто в Болгарии не посмеет оставить людей, которые проливали кровь за нашу страну, жить в нищете и бедности. И очень элегантно депутаты обошли Конституцию. Если интересно, мы отдельно сможем поговорить о том, как это было сделано.А вообще, это не столь и важно, главное, было желание – нашли путь.Кстати, против этого решения парламента голосовали только представители болгарских коммунистов!Глава их парламентской фракции Димо Хаджидимов заявил, что эти люди боролись со своим отечеством, и данное решение парламента будет негативно воспринято в СССР.Но решение было принято. За него голосовали в том числе и те партии, которые отличались приличной русофобией. Но это просто странности истории, где нет черного и белого, а есть только нюансы.Русское военное кладбище ветеранов Русско-турецкой освободительной войны. София, 2015 годВ 1929 году по просьбе Общества русских ветеранов Русско-турецкой войны правительство Болгарии передало участок Центрального Софийского кладбища для погребений русских солдат. На кладбище захоронено больше 50-ти ветеранов, которые жили до самой своей смерти в Болгарии.Квинтэссенция уважения и благодарности.Социалистическая БолгарияКогда в 1944 году солдаты Красной Армии вступили в Болгарию, то они были удивлены многочисленным памятникам русскому царю, военачальникам и воинам Русской императорской армии, которые не были преданы забвению в Болгарии. В каждом городе и в многих деревнях они встречали мемориалы с именами солдат, офицеров, генералов и позабытых наименований русских полков и частей.Надгробный памятник капитана русской артиллерии Георгия Барбовича, на русском военном кладбище, ПловдивПамятник-костница создан в 1939 году на средства муниципалитета города ПловдиваС 1945 года началась и до самого конца сталинской эпохи продолжалась новая трактовка Освободительной войны как империалистического стремления Российской империи завоевать влияние на Балканах (и все-таки при этом освободившей болгарский народ). Ну так мимоходом получилось...Я тут сразу вспоминаю Ф. М. Достоевского: „Это сам народ поднялся на войну, с царем во главе. Когда раздалось царское слово, народ хлынул в церкви, и это по всей земле русской. Когда читали царский манифест, народ крестился, и все поздравляли друг друга с войной. Мы это сами видели своими глазами, слышали, и всё это даже здесь в Петербурге. И опять начались те же дела, те же факты, как и в прошлом году: крестьяне в волостях жертвуют по силе своей деньги, подводы, и вдруг эти тысячи людей, как один человек, восклицают: „Да что жертвы, что подводы, мы все пойдем воевать!“ (Достоевский, 1877 год, дневник писателя. Апрель. Война. Мы всех сильнее.)Ну, слава богу, и это прошло, и это пронесло. Союзники, не союзники, коммунисты, не коммунисты, но все таки никто не осмелился разрушить хотя бы один памятник царю-освободителю или солдату его армии.Многие тут возразят: ну а почему говоришь об уничтожении памятников?А что не поговорить, если есть о чем?В свое время не болгарская, а наша родная советская власть уничтожила в России все памятники и воинские мемориалы Русско-турецкой войны. В Петербурге уничтожена Колонна Славы, сделанная из 140 турецких орудий, ставших трофеями во время войны, в Москве уничтожен памятник гренадерам, героям Плевенской эпопеи, уничтожены все памятники „белого“ генерала Скобелева („белым генералом“ его называли, потому что скакал всегда на белой лошади) и так далее.Итог — абсурдная ситуация, когда памятники о той войне и ее героях сохранились только в Болгарии.Далее, после шестидесятых и с ослабеванием тоталитарности режима, БКП (Болгарская коммунистическая партия) стала свободнее себя чувствовать от контроля Москвы, и страна возвратилась к нормальной трактовке Освободительной войны и ее героев – выпускались фильмы, строились памятники, писались учебники в которых освобождению и роли России уделялось центральное значение.Памятник защитникам Самарского знамени. Посвящен столетию боев на Шипке, где русские войска и болгарские ополченцы разбили наголову турецкие части Ахмеда Хулюси паши. Открыт 30 июля 1977 годаПока существенно ничего не изменилось – учебники те же, а память о тех событиях жива в поколениях детей. А это важно, чтобы кто-нибудь, когда-нибудь не поддался искусу посягнуть на нашу историю.Никто в современной Болгарии, несмотря на свои политические взгляды (хотя можно сказать, что политическая мелюзга Болгарии вообще-то похожа на своих гордых предшественников от периода после освобождения) не осмеливается оспаривать исторические постулаты освобождения и роли русского народа в нем.Открытие памятника Князю Павлу Александровичу Романову в городе Павел-Баня (город назван в честь князя), который в 17-летнем возрасте принял участие в Русско-турецкой войне. Июнь 2018 годаНезависимо от противоречивой роли Российской империи в период после освобождения, независимо от того, что в двух войнах мы были по разные стороны фронта, мы помним, что обычные русские солдаты, офицеры и генералы, не имея ничего общего с геополитикой или имперскими амбициями, пришли воевать за чужую землю и пролили свою кровь или остались в болгарской земле навсегда. Поэтому мы чтим и помним их святой подвиг.Исключительно ради прозрения тех, кто так часто последнее время называет болгар предателями и не помнящими родства, именно ради них мы затеяли эту серию. Люди, знайте, цените и помните прошлое, и, зная его, смотрите в будущее. Вместе.Продолжение следует…