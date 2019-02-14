Израиль в очередной раз останется без камуфляжной формы

Управление технологии и логистики Генерального штаба Армии обороны Израиля отчиталось об очередном провале в попытке заменить форму, основной покрой которой и цвет не меняется десятилетиями. Изменения, вносившиеся за это время в обмундирование, были минимальны.Речь идет в первую очередь о т.н. рабочей или полевой форме. В ЦАХАЛ фактически отсутствует форма повседневная, выходная надевается лишь во время особых мероприятий или при отпуске солдата с базы. А вот основной, так называемой формы «Бет», обычно у каждого солдата имеется по несколько комплектов. Она едина для всех родов войск за редкими исключениями. В частности, особую рубаху навыпуск имеют десантники – привычку выделяться на фоне остальных они переняли от британских парашютистов.Раз в десять-пятнадцать лет ЦАХАЛ предпринимает очередную попытку изменить облик солдатской одежды. На нее нашиваются наколенники, меняется состав ткани, появляются клапаны на карманах. Текущий эксперимент один из самых радикальных: закупить форму в количестве 150 000 тысяч экземпляров собирались уже в этом году. При этом она должна была получить новый состав, крой и три вида камуфляжной расцветки.Камуфляж и стал одной из точек преткновения. За долгие годы он крайне редко использовался израильтянами. Как правило это были спецподразделения, либо излишки натовского обмундирования носили обитатели военной тюрьмы. Лишь раз, с 1964-го по 1968-й пехотные части ЦАХАЛя использовали французский камуфляж типа «лиззард». Затем его вновь сменила олива.За эти годы в подкорку у солдат въелся условный рефлекс: «хаки» значит свой, «пятнистый» - чужой. И немудрено – фактически любой вероятный противник израильской армии носит камуфляжную форму. Что повышает шансы т.н. «дружественного огня»По словам израильского военного эксперта, изначально ткань, использовавшаяся в экспериментальной одежде, описывалась как «в 3 раза более качественная, чем существующая; огне- и жароустойчивая; позволяет коже дышать, а поту испаряться; улучшенный покрой и гораздо более солидный внешний вид; удобнее нынешней, имеет лучшую вентиляцию, соответствует антистатическим стандартам, более стойка к износу». На практике отзывы о ней прямо противоположные: неудобная и жаркая, в этой форме потеешь сильнее чем в предыдущей.Всего в ходе эксперимента в зимний и летний период новую форму примерили 330 военнослужащих срочной и сверхсрочной службы. Перспективное обмундирование получили новобранцы учебной базы 35-й десантной бригады, смешанный батальон обороны границ Барделас (в нем служат женщины и мужчины), подразделения ВМС района Красного моря, смешанный женско-мужской батальон охраны границ, отдел стрелковой подготовки школы антитеррора (ЛОТАР), подразделения ПВО, солдаты из Командования тыла, разведчики из 8200. Каждый участник получал два комплекта армейской одежды, выход в ней за пределы базы был запрещен. Всего на попытку заменить форму ушло несколько сот тысяч долларов.В наши дни почти не осталось современных вооруженных сил, носящих одноцветную форму. Одними из последних сломались австрийцы – недавно они перешли на камуфляж. Сейчас эти попытки предпринимает и ЦАХАЛ. Несмотря на то, что «пятнистая» солдатская одежда не показала какого-либо преимущества (а даже наоборот), израильская армия не намерена сдаваться и решила не оставлять попытки переодеть своих бойцов: в ближайшее время на испытания поступят новые образцы.