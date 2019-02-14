На спящий Кремль не надейтесь. Чем аукнулись Киеву теневые рейсы «Глобмастеров» и переброска «Пионов»?
Крайне тревожный и до безобразия предсказуемый сценарий грядущей эскалации конфликта на донбасском театре военных действий с возможным расширением географии и хронологических рамок агрессивных действий Киева на весь азово-черноморский регион (включая Приднестровье) начинает всё более отчётливо просматриваться сквозь изрядно измотавшую русское население Донбасса и юго-восточных областей «незалежной» губительную пелену «минского формата», на который в 2015 году российские «переговорщики» и руководство ошибочно делали весьма большие ставки, очевидно, в надежде на благоразумие украинской стороны и уход от «санкционной игры» с нашими западными «партнёрами». Но не тут-то было: четырёхлетний период бесцельных «игрищ» в «Минск-2» и «нормандский формат» привёл к абсолютно абсурдной и взрывоопасной ситуации.
В частности, в преддверии введения в действие очередного антироссийского пакета санкций, а также незадолго до прошедшей 13 февраля в Минске встречи Трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, многочисленные авиационные споттеры, ссылаясь на ресурсы онлайн-мониторинга регионального и глобального воздушного трафика, сообщили о беспрецедентной интенсификации авиарейсов американских стратегических военно-транспортных самолётов C-17A «Globmaster III» в аэропорт «Борисполь». Так, начиная с середины января, были зафиксированы по меньшей мере три рейса «Глобмастеров» в данную «воздушную гавань»; естественно, без каких-либо данных о доставленном и выгруженном «снаряжении», суммарная масса которого может достигать порядка 230 тонн.
Речь может идти либо о доставленном для украинских войсковых формирований стрелковом, противотанковом ракетном и артиллерийском вооружении, а также сетецентрическом радиоэлектронном оборудовании в рамках 250-миллионного «пакета» военной помощи, утверждённого Сенатом США 2 августа 2018 года вместе с крупнейшим в истории 716-миллиардным оборонным бюджетом, либо о доставке Киеву не менее серьёзного «турецкого груза», представленного 2 комплексами ударно-разведывательных БПЛА «Bayraktar TB2» в составе 6 дронов с практическим потолком 8100 м, 2 наземных ПБУ, а также двух сотен управляемых боеприпасов/авиабомб MAM-L (заметьте, поставленных преступному киевскому режиму нашим же «союзничком» в лице Анкары). Параллельно с этим поступает информация о непрекращающихся разведывательных полётах самолётов тактической оптико-электронной разведки MC-12W «Liberty» и «King Air 200T» близ западных границ Приднестровской Молдавской Республики, основной целью которых является обнаружение наиболее ослабленных зон в линии обороны армии ПМР, а также укрепрайонах Оперативной группы российских войск в Приднестровье, на что указывает продолжительное барражирование данных машин в районах тонких тактических «перешейков» близ населённых пунктов Нововладимировка и Боска.
На фоне вышеуказанных небезынтересных фактов, когда донбасские военно-новостные источники вновь стали пестрить сообщениями о возобновлении артиллерийских и миномётных обстрелов западных окрестностей Донецка, северных подступов к Горловке, а также опорных пунктов 1-го и 2-го армейских корпусов ЛДНР на северном операционном направлении со стороны артиллерийских подразделений ВСУ, российская сторона на инициированном ею же заседании Совбеза ООН вновь была обвинена в «подпитке» конфликта на Донбассе. И что настораживает ещё больше, острая и ничем не подкреплённая обвинительная риторика на этот раз прозвучала даже из уст немецкого постпреда при ООН Кристофа Хойсгена — представителя страны-гаранта «нормандского формата», которая ещё совсем недавно, казалось бы, более-менее трезво и взвешенно подходила к оценке происходящего на донбасском театре военных действий. Не вдаваясь в подробности «оговорки по Фрейду» Хойсгена о «взятии Россией Минска», на которую Василий Небензя ответил крайне достойно, можно сделать крайне неутешительный вывод, что Госдепу США всё же удалось превратить Берлин в столь же послушного и предсказуемого «прихвостня», коим является сегодня, к примеру, Лондон.
Всё это может свидетельствовать лишь об успешном согласовании между Вашингтоном, Берлином и Парижем общей концепции блокирования любых инициатив Москвы как по линии Генассамблеи ООН и Совбеза ООН, так и по линии «нормандского формата», что, по сути, позволит свести к минимуму шанс появления «дипломатической лазейки» урегулирования кризиса. Генштабу ВСУ, в свою очередь, получает карт-бланш на эскалацию широкомасштабного конфликта на Донбассе (с массированным артиллерийским ударом по крупнейшим агломерациям ДНР, дальнейшей попыткой наступательного броска на одном из операционных направлений, к примеру, наиболее ослабленном тельмановском ОН), что является настоящим спасением для режима Порошенко, имеющего накануне финального этапа президентской гонки крайне шаткие позиции.
Перспектива реализации подобного сценария на Донбассе, да ещё и с вероятной «переброской» на северные районы Крыма и Приднестровья, а также недавно проведенные в акватории Азовского моря учения «москитного флота» Госпогранслужбы «незалежной», очевидно, окончательно переполнили чашу терпения Москвы, и последовал асимметричный ответ. Спустя буквально сутки после появления данных от разведывательных структур МО ДНР о переброске в посёлок Новопавловка (Красноармейский район) 9 украинских 203-мм САУ «Пион», в разделе «Армия» новостного и военно-аналитического ресурса tvzvezda.ru была опубликована новость о марш-броске на полигон в Ростовской области подразделений одной из мотострелковых дивизий 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, выдвинувшихся из мест постоянной дислокации в Чечне.
Также было отмечено, что в ходе марша водители 50 единиц автомобильной военной техники преодолеют более 1000 км для поддержания опыта вождения по пересеченной местности и дорогам общего пользования. Заключительной фазой должно стать двустороннее тактическое учение с боевой стрельбой.
В свою очередь, на тактической онлайн-карте liveuamap.com появился маркер с «Твиттер»-страничками любителей, на которых были опубликованы фотографии перебрасываемых на Ж/Д-платформах батарей САУ 2С1 «Гвоздика», РСЗО 9К51 «Град» и машин старших офицеров батареи КСАУО 1В13М на Кузьминский, либо Кадамовский полигон. Куда более масштабной акцией, демонстрирующей Киеву и его западным «хозяевам» высочайший уровень оперативности действий ВКС и ВДВ России, является внезапное перебазирование 20 военно-транспортных самолётов Ил-76МД под Псков (на АвБ «Кресты») в рамках лётно-тактических учений и совместных учений с воздушно-десантными войсками. Это ли не лучшие сигналы агрессору, когда язык дипломатии теряет удельный вес?
Источники информации:
https://iz.ru/844083/2019-02-10/vsu-perebrosili-piony-k-linii-soprikosnoveniia-v-donbasse
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6108333
https://tvzvezda.ru/news/forces/content/201902121407-mil-ru-7t36w.html
https://liveuamap.com/
В частности, в преддверии введения в действие очередного антироссийского пакета санкций, а также незадолго до прошедшей 13 февраля в Минске встречи Трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, многочисленные авиационные споттеры, ссылаясь на ресурсы онлайн-мониторинга регионального и глобального воздушного трафика, сообщили о беспрецедентной интенсификации авиарейсов американских стратегических военно-транспортных самолётов C-17A «Globmaster III» в аэропорт «Борисполь». Так, начиная с середины января, были зафиксированы по меньшей мере три рейса «Глобмастеров» в данную «воздушную гавань»; естественно, без каких-либо данных о доставленном и выгруженном «снаряжении», суммарная масса которого может достигать порядка 230 тонн.
Речь может идти либо о доставленном для украинских войсковых формирований стрелковом, противотанковом ракетном и артиллерийском вооружении, а также сетецентрическом радиоэлектронном оборудовании в рамках 250-миллионного «пакета» военной помощи, утверждённого Сенатом США 2 августа 2018 года вместе с крупнейшим в истории 716-миллиардным оборонным бюджетом, либо о доставке Киеву не менее серьёзного «турецкого груза», представленного 2 комплексами ударно-разведывательных БПЛА «Bayraktar TB2» в составе 6 дронов с практическим потолком 8100 м, 2 наземных ПБУ, а также двух сотен управляемых боеприпасов/авиабомб MAM-L (заметьте, поставленных преступному киевскому режиму нашим же «союзничком» в лице Анкары). Параллельно с этим поступает информация о непрекращающихся разведывательных полётах самолётов тактической оптико-электронной разведки MC-12W «Liberty» и «King Air 200T» близ западных границ Приднестровской Молдавской Республики, основной целью которых является обнаружение наиболее ослабленных зон в линии обороны армии ПМР, а также укрепрайонах Оперативной группы российских войск в Приднестровье, на что указывает продолжительное барражирование данных машин в районах тонких тактических «перешейков» близ населённых пунктов Нововладимировка и Боска.
На фоне вышеуказанных небезынтересных фактов, когда донбасские военно-новостные источники вновь стали пестрить сообщениями о возобновлении артиллерийских и миномётных обстрелов западных окрестностей Донецка, северных подступов к Горловке, а также опорных пунктов 1-го и 2-го армейских корпусов ЛДНР на северном операционном направлении со стороны артиллерийских подразделений ВСУ, российская сторона на инициированном ею же заседании Совбеза ООН вновь была обвинена в «подпитке» конфликта на Донбассе. И что настораживает ещё больше, острая и ничем не подкреплённая обвинительная риторика на этот раз прозвучала даже из уст немецкого постпреда при ООН Кристофа Хойсгена — представителя страны-гаранта «нормандского формата», которая ещё совсем недавно, казалось бы, более-менее трезво и взвешенно подходила к оценке происходящего на донбасском театре военных действий. Не вдаваясь в подробности «оговорки по Фрейду» Хойсгена о «взятии Россией Минска», на которую Василий Небензя ответил крайне достойно, можно сделать крайне неутешительный вывод, что Госдепу США всё же удалось превратить Берлин в столь же послушного и предсказуемого «прихвостня», коим является сегодня, к примеру, Лондон.
Всё это может свидетельствовать лишь об успешном согласовании между Вашингтоном, Берлином и Парижем общей концепции блокирования любых инициатив Москвы как по линии Генассамблеи ООН и Совбеза ООН, так и по линии «нормандского формата», что, по сути, позволит свести к минимуму шанс появления «дипломатической лазейки» урегулирования кризиса. Генштабу ВСУ, в свою очередь, получает карт-бланш на эскалацию широкомасштабного конфликта на Донбассе (с массированным артиллерийским ударом по крупнейшим агломерациям ДНР, дальнейшей попыткой наступательного броска на одном из операционных направлений, к примеру, наиболее ослабленном тельмановском ОН), что является настоящим спасением для режима Порошенко, имеющего накануне финального этапа президентской гонки крайне шаткие позиции.
Перспектива реализации подобного сценария на Донбассе, да ещё и с вероятной «переброской» на северные районы Крыма и Приднестровья, а также недавно проведенные в акватории Азовского моря учения «москитного флота» Госпогранслужбы «незалежной», очевидно, окончательно переполнили чашу терпения Москвы, и последовал асимметричный ответ. Спустя буквально сутки после появления данных от разведывательных структур МО ДНР о переброске в посёлок Новопавловка (Красноармейский район) 9 украинских 203-мм САУ «Пион», в разделе «Армия» новостного и военно-аналитического ресурса tvzvezda.ru была опубликована новость о марш-броске на полигон в Ростовской области подразделений одной из мотострелковых дивизий 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, выдвинувшихся из мест постоянной дислокации в Чечне.
Также было отмечено, что в ходе марша водители 50 единиц автомобильной военной техники преодолеют более 1000 км для поддержания опыта вождения по пересеченной местности и дорогам общего пользования. Заключительной фазой должно стать двустороннее тактическое учение с боевой стрельбой.
В свою очередь, на тактической онлайн-карте liveuamap.com появился маркер с «Твиттер»-страничками любителей, на которых были опубликованы фотографии перебрасываемых на Ж/Д-платформах батарей САУ 2С1 «Гвоздика», РСЗО 9К51 «Град» и машин старших офицеров батареи КСАУО 1В13М на Кузьминский, либо Кадамовский полигон. Куда более масштабной акцией, демонстрирующей Киеву и его западным «хозяевам» высочайший уровень оперативности действий ВКС и ВДВ России, является внезапное перебазирование 20 военно-транспортных самолётов Ил-76МД под Псков (на АвБ «Кресты») в рамках лётно-тактических учений и совместных учений с воздушно-десантными войсками. Это ли не лучшие сигналы агрессору, когда язык дипломатии теряет удельный вес?
Источники информации:
https://iz.ru/844083/2019-02-10/vsu-perebrosili-piony-k-linii-soprikosnoveniia-v-donbasse
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6108333
https://tvzvezda.ru/news/forces/content/201902121407-mil-ru-7t36w.html
https://liveuamap.com/
- Автор:
- Евгений Даманцев
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter