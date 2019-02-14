Перспективы развития ракетно-артиллерийского вооружения Сухопутных войск РФ

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ОТРК «Искандер-М»

Боевая машина 2Б17М из состава РСЗО Торнадо-Г

САУ 2С35 «Коалиция-СВ» на репетиции Парада Победы в Алабино, 2016 год

120-мм САО 2С40 «Флокс», может вести огонь минометными минами и артиллерийскими снарядами

«Деривация-ПВО» с 57-мм автоматической пушкой

Источники информации:

Сборник «Ракетно-техническое и артиллерийско-техническое обеспечение ВС РФ – 2018»

http://rbase.new-factoria.ru

https://ria.ru

https://rg.ru

http://iskander.tass.ru

Материалы из открытых источников