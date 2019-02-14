Перспективы развития ракетно-артиллерийского вооружения Сухопутных войск РФ
Специалисты ГРАУ считают, что ракетные войска и артиллерия в будущем смогут удержать за собой звание главной огневой и ударной силы Сухопутных войск. На сегодняшний день и в ближайшей перспективе наиболее значимыми составляющими системы ракетно-артиллерийского вооружения (РАВ) будут оставаться: ракетное вооружение, реактивная и ствольная артиллерия. При правильном развитии данные системы смогут преумножить свою роль в качестве основного средства огневого поражения противника в боевых условиях.
При этом особенность современного этапа развития РАВ заключается в том, что тактико-технические характеристики многих моделей уже достигли предельного уровня значений в рамках применяемых технологических решений. В такой ситуации даже для несущественного повышения отдельных показателей эффективности ракетно-артиллерийского вооружения необходимы материальные затраты, которые бывают несопоставимы с тем военно-техническим эффектом, который мы наблюдаем на выходе. В то же время новые виды вооружений, такие как кинетическое, лазерное, нелетальное оружие находятся лишь на начальной стадии своего развития, поэтому требуют огромных затрат и технологического скачка для практического применения в реальных боевых условиях. Именно поэтому прирост боевого потенциала и тактико-технических характеристик современных систем РАВ происходит в форме выполнения отдельных операций на основе постепенного внедрения в их конструкцию новых технологических решений. На ближайшее будущее для системы РАВ Сухопутных войск Российской Федерации определены следующие направления развития:
Ракетное вооружение
На сегодняшний день на вооружении находятся оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-М» с аэробаллистической и крылатой ракетами, а также тактический ракетный комплекс (ТРК) «Точка-У». Последний комплекс близок к исчерпанию сроков технической пригодности, скорее всего, он будет выведен из состава войск уже в ближайшем будущем. Комплекс «Точка-У» представлял собой модернизированный вариант ТРК «Точка», официально принятого на вооружение Советской Армии еще в 1975 году, от своего предшественника он отличался большей дальностью и точностью стрельбы. Государственные испытания ТРК «Точка-У» (по кодификации НАТО Scarab B) проходили с 1986 по 1988 год, в 1989 году комплекс был официально принят на вооружение и начал поступать в войска. Максимальная дальность стрельбы комплекса была доведена до 120 км. По данным справочника The Military Balance 2018, на вооружении российской армии еще находятся 24 ПУ комплекса «Точка-У». Скорее всего, Российские Ракетные войска и артиллерия (РВиА) полностью перейдут на ОТРК «Искандер-М» до 2020 года. Таким образом пройдет замена комплексов предыдущего поколения «Точка-У», об этом ранее уже говорил начальник РВиА генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.
В связи с постепенным снятием «Точки-У» с вооружения, ОТРК «Искандер-М» станет базовым комплексом ракетных войск Сухопутных войск РФ. Согласно данным справочника The Military Balance 2018 на вооружении российской армии находится 120 комплексов «Искандер-М», которые позволяют поражать цели на удалении до 500 км. При этом при использовании ракеты с корреляционной головкой самонаведения круговое вероятное отклонение не превышает 5-7 метров. Принятие комплекса на вооружение состоялось в 2006 году, а работы по его модернизации и усовершенствованию продолжаются и сегодня. По мнению многих специалистов, комплекс является лучшим в своем классе. Как считают иностранные военные эксперты, наряду с зенитно-ракетной системой С-400 «Триумф» и береговым противокорабельным ракетным комплексом «Бастион», комплекс «Искандер-М» играет ключевую роль в реализации стратегии, известной на Западе, как «зона запрета доступа» (Anti-Access/Area Denial, A2/AD).
ОТРК «Искандер-М» постоянно совершенствуется, идет непрерывная работа по доработке и улучшению вооружения, программного обеспечения и технических средств данного комплекса. Авторы сборника «Ракетно-техническое и артиллерийско-техническое обеспечение ВС РФ – 2018» отмечают, что основными направлениями его дальнейшего развития являются: расширение номенклатуры используемых ракет с разными типами головных частей и повышением боевых возможностей ОТРК; разработка высокоточных ракет, обладающих высокой боевой эффективностью; обеспечение возможности использования комплекса как в децентрализованном режиме, так и в составе разведывательно-огневой сети.
Реактивное вооружение
В настоящее время на вооружении Сухопутных войск Российской Федерации находятся реактивные системы залпового огня (РСЗО) трех основных калибров: 122, 220 и 300 мм (системы «Град», «Ураган» и «Смерч-М» соответственно). В последние несколько лет в России были проведены работы по модернизации перечисленных систем в аспекте увеличения точности и максимальной дальности стрельбы, повышения уровня защиты от оружия массового поражения и общего совершенствования боевых машин.
В перспективе главное внимание в вопросе совершенствования имеющихся РСЗО будет уделено дальнейшему процессу повышения точности и дальности стрельбы, расширению номенклатуры используемых реактивных снарядов разного назначения и повышению боевых возможностей РСЗО. Специалисты ГРАУ считают, что благодаря реализации перечисленных мероприятий роль и место реактивных систем залпового огня в будущих боевых действиях значительно возрастет и реактивная артиллерия займет ведущее место в системе огневых средств Сухопутных войск российской армии.
При этом ключевым условием повышения боевых возможностей формирований реактивной артиллерии является их оснащение новыми реактивными системами залпового огня «Торнадо-Г» (122 мм) и «Торнадо-С» (300 мм), первая представляет собой дальнейшее развитие системы «Град», вторая – модернизация «Смерча». «Торнадо-С» обеспечивает поражение целей на удалении до 120 км, специалисты считают, что данный показатель в будущем можно будет довести до 200 км. При этом РСЗО «Торнадо-Г» в состоянии использовать всю номенклатуру боеприпасов как специально созданных для новой системы, так и старых неуправляемых реактивных снарядов от РСЗО «Град». Также ключевым условием повышения боевых возможностей частей реактивной артиллерии должно стать их оснащение высокоточными снарядами повышенной дальности. Значительное влияние на эффективность использования РСЗО должно оказать и их развитие в части уменьшения времени готовности и перезаряжания пакетов реактивных снарядов.
Артиллерийское вооружение
В последние годы ГРАУ Минобороны Российской Федерации принимает меры по уменьшению устаревшей номенклатуры артиллерийского вооружения, проведению ремонтных работ и модернизации ряда стоящих на вооружении образцов ствольной артиллерии. В качестве базовых для российских Сухопутных войск были определены перспективы развития ствольных систем артиллерии калибров 82, 120 и 152 мм. При этом принципиальной особенностью перспективного 152-мм межвидового артиллерийского комплекса (МАК) «Коалиция» является разработка артиллерийской системы как полноценного многоцелевого комплекса, включая не только новое поколение артиллерийских боеприпасов, но и новые средства автоматизации управления и разведки.
Добиться повышения боевых возможностей артиллерийских формирований можно за счет их перевооружения на 152-мм межвидовой артиллерийский комплекс. Как отмечают в сборнике ГРАУ, проведенные расчеты демонстрируют, что задачу, которая выполняется дивизионом самоходных артиллерийских орудий 2С19 «Мста-С», всего за 2-3 минуты с тем же расходом боеприпасов может выполнить батарея, вооруженная МАК «Коалиция-СВ». Соответственно дивизион, оснащенный МАК, превосходит аналогичный дивизион, вооруженный системами 2С19М2, 2С3М3 «Акация», по размерам участка сосредоточенного огня – в 2-3 раза; по количеству одновременно выполняемых огневых задач – в 3-4 раза; по размерам участка разных видов сопроводительного и заградительного огня – в 3 раза; по времени выполнения огневой задачи – в 2 раза. Дальнейшим развитием и повышением боевых возможностей 152-мм МАК должно стать использование перспективных высокоточных снарядов, позволяющих реализовать принцип «выстрелил и забыл».
Известно, что войсковая эксплуатация первых 12 самоходных артиллерийских установок 2С35 «Коалиция-СВ» будут проходить до 2020 года, в том же 2020 году планируется завершить государственные испытания новой установки. Об этом журналистам рассказывал замминистра обороны России Юрий Борисов. По его словам, новая артиллерийская система по дальности поражения и скорострельности намного превосходит не только российские, но и иностранные аналоги. При этом основные характеристики установки по-прежнему являются секретными. В СМИ можно встретить информацию о дальности стрельбы до 70-80 км и скорострельности установки до 16 выстрелов в минуту. Обеспечение высоких темпов стрельбы достигается за счет примененной конструкции механизма заряжания. Помимо самоходной артиллерийской установки на базе шасси танка Т-90 существует вариант размещения 152-мм гаубицы 2А88 на базе колесного внедорожного шасси, к примеру, шасси автомобиля КамАЗ 6560 с колесной формулой 8х8.
Перспективным направлением в области дальнейшего совершенствования артиллерийско-минометного вооружения Сухопутных войск РФ является разработка образцов для оснащения артиллерийских (минометных) батарей батальонов разного типа (мотострелковых, десантно-штурмовых, арктических и т.д.) с целью решения ими задач по огневому поражению живой силы и техники противника в своей зоне ответственности и в разных климатических зонах. Достичь этого планируется за счет разработки образцов артиллерийско-минометного вооружения на автомобильном, а также двухзвенном гусеничном шасси большой проходимости.
В перспективе рациональная система противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) должна включать в себя два основных типа подобных комплексов: многоцелевой ПТРК, представляющий собой по-настоящему универсальный комплекс управляемого оружия, предназначенного для решения широкого круга боевых задач в ближней тактической зоне; модернизированный носимый ПТРК средней дальности с увеличенным могуществом действия боевой части. Результатом должно стать появление мощного вооружения приемлемых массогабаритных характеристик, невысокой стоимости, обладающее дальнейшим потенциалом развития.
Вооружение российских основных боевых танков построено на основе 125-мм гладкоствольной пушки. За последние четыре десятка лет данное орудие в ходе многочисленных модернизаций претерпело ряд изменений, которые были направлены на повышение уровня его тактико-технических характеристик. В настоящее время в России ведется работа по созданию пушки повышенной энергоемкости для перспективного ОБТ Т-14 на платформе «Армата». Пока что известно о том, что основным орудием новых танков станет гладкоствольная 125-мм пушка 2А82-1М, отличающаяся повышенным огневым могуществом. По сообщению представителей «Уралвагонзавода», это потребовало применения новых технологий автоскрепления и нанесения защитного покрытия канала ствола для обеспечения необходимых показателей прочности и живучести. Скорострельность орудия – 12 выстрелов в минуту, дальность ведения огня зависит от выбранных боеприпасов, к примеру, орудие позволяет запускать управляемые ракеты с дальностью поражения до 10 км.
В качестве основного вооружения российских боевых бронированных машин (ББМ) сегодня используются автоматические 30-мм пушки, имеющие одинаковое баллистическое решение, а также 100-мм орудия – пусковые установки. При этом для дальнейшей реализации в современных и перспективных ББМ был принят калибр автоматических пушек 57 мм. Пушка представляет собой усовершенствованный вариант орудия зенитного артиллерийского комплекса С-60. Могущество 57-мм боеприпасов позволяет уверенно поражать на поле боя большинство существующих на данный момент времени бронированных объектов. Скорострельность орудия составляет до 120 выстрелов в минуту. Помимо классических бронебойных, осколочно-трассирующих и зенитных снарядов могут использоваться также новые управляемые и многофункциональные боеприпасы с дистанционным взрывателем. В настоящее время были продемонстрированы артиллерийская установка АУ-220М, которая может устанавливаться на шасси БМП-3 или тяжелой БМП Т-15 на гусеничной платформе «Армата». Также демонстрировался самоходный зенитный артиллерийский комплекс по ОКР «Деривация-ПВО» с 57-мм автоматической пушкой, также построенный на шасси БМП-3.
Стрелковое вооружение
Существующая в настоящее время система стрелкового вооружения российских Сухопутных войск базируется на образцах индивидуального оружия солдат (автоматы и снайперские винтовки) и пулеметах двух основных калибров – 5,45 и 7,62 мм. Специалисты ГРАУ считают, что в перспективе возможен отказ от использования в Сухопутных войсках РФ оружия калибра 5,45 мм по причине недостаточного пробивного действия пуль по живой силе противника, оснащенной современными средствами индивидуальной защиты, особенно на средних и повышенных дистанциях боя. И сосредоточение усилий на улучшении ТТХ и модернизации патронов и оружия калибра 7,62 мм.
Источники информации:
Сборник «Ракетно-техническое и артиллерийско-техническое обеспечение ВС РФ – 2018»
http://rbase.new-factoria.ru
https://ria.ru
https://rg.ru
http://iskander.tass.ru
Материалы из открытых источников
При этом особенность современного этапа развития РАВ заключается в том, что тактико-технические характеристики многих моделей уже достигли предельного уровня значений в рамках применяемых технологических решений. В такой ситуации даже для несущественного повышения отдельных показателей эффективности ракетно-артиллерийского вооружения необходимы материальные затраты, которые бывают несопоставимы с тем военно-техническим эффектом, который мы наблюдаем на выходе. В то же время новые виды вооружений, такие как кинетическое, лазерное, нелетальное оружие находятся лишь на начальной стадии своего развития, поэтому требуют огромных затрат и технологического скачка для практического применения в реальных боевых условиях. Именно поэтому прирост боевого потенциала и тактико-технических характеристик современных систем РАВ происходит в форме выполнения отдельных операций на основе постепенного внедрения в их конструкцию новых технологических решений. На ближайшее будущее для системы РАВ Сухопутных войск Российской Федерации определены следующие направления развития:
Ракетное вооружение
На сегодняшний день на вооружении находятся оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-М» с аэробаллистической и крылатой ракетами, а также тактический ракетный комплекс (ТРК) «Точка-У». Последний комплекс близок к исчерпанию сроков технической пригодности, скорее всего, он будет выведен из состава войск уже в ближайшем будущем. Комплекс «Точка-У» представлял собой модернизированный вариант ТРК «Точка», официально принятого на вооружение Советской Армии еще в 1975 году, от своего предшественника он отличался большей дальностью и точностью стрельбы. Государственные испытания ТРК «Точка-У» (по кодификации НАТО Scarab B) проходили с 1986 по 1988 год, в 1989 году комплекс был официально принят на вооружение и начал поступать в войска. Максимальная дальность стрельбы комплекса была доведена до 120 км. По данным справочника The Military Balance 2018, на вооружении российской армии еще находятся 24 ПУ комплекса «Точка-У». Скорее всего, Российские Ракетные войска и артиллерия (РВиА) полностью перейдут на ОТРК «Искандер-М» до 2020 года. Таким образом пройдет замена комплексов предыдущего поколения «Точка-У», об этом ранее уже говорил начальник РВиА генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.
ОТРК «Искандер-М»
В связи с постепенным снятием «Точки-У» с вооружения, ОТРК «Искандер-М» станет базовым комплексом ракетных войск Сухопутных войск РФ. Согласно данным справочника The Military Balance 2018 на вооружении российской армии находится 120 комплексов «Искандер-М», которые позволяют поражать цели на удалении до 500 км. При этом при использовании ракеты с корреляционной головкой самонаведения круговое вероятное отклонение не превышает 5-7 метров. Принятие комплекса на вооружение состоялось в 2006 году, а работы по его модернизации и усовершенствованию продолжаются и сегодня. По мнению многих специалистов, комплекс является лучшим в своем классе. Как считают иностранные военные эксперты, наряду с зенитно-ракетной системой С-400 «Триумф» и береговым противокорабельным ракетным комплексом «Бастион», комплекс «Искандер-М» играет ключевую роль в реализации стратегии, известной на Западе, как «зона запрета доступа» (Anti-Access/Area Denial, A2/AD).
ОТРК «Искандер-М» постоянно совершенствуется, идет непрерывная работа по доработке и улучшению вооружения, программного обеспечения и технических средств данного комплекса. Авторы сборника «Ракетно-техническое и артиллерийско-техническое обеспечение ВС РФ – 2018» отмечают, что основными направлениями его дальнейшего развития являются: расширение номенклатуры используемых ракет с разными типами головных частей и повышением боевых возможностей ОТРК; разработка высокоточных ракет, обладающих высокой боевой эффективностью; обеспечение возможности использования комплекса как в децентрализованном режиме, так и в составе разведывательно-огневой сети.
Реактивное вооружение
В настоящее время на вооружении Сухопутных войск Российской Федерации находятся реактивные системы залпового огня (РСЗО) трех основных калибров: 122, 220 и 300 мм (системы «Град», «Ураган» и «Смерч-М» соответственно). В последние несколько лет в России были проведены работы по модернизации перечисленных систем в аспекте увеличения точности и максимальной дальности стрельбы, повышения уровня защиты от оружия массового поражения и общего совершенствования боевых машин.
Боевая машина 2Б17М из состава РСЗО Торнадо-Г
В перспективе главное внимание в вопросе совершенствования имеющихся РСЗО будет уделено дальнейшему процессу повышения точности и дальности стрельбы, расширению номенклатуры используемых реактивных снарядов разного назначения и повышению боевых возможностей РСЗО. Специалисты ГРАУ считают, что благодаря реализации перечисленных мероприятий роль и место реактивных систем залпового огня в будущих боевых действиях значительно возрастет и реактивная артиллерия займет ведущее место в системе огневых средств Сухопутных войск российской армии.
При этом ключевым условием повышения боевых возможностей формирований реактивной артиллерии является их оснащение новыми реактивными системами залпового огня «Торнадо-Г» (122 мм) и «Торнадо-С» (300 мм), первая представляет собой дальнейшее развитие системы «Град», вторая – модернизация «Смерча». «Торнадо-С» обеспечивает поражение целей на удалении до 120 км, специалисты считают, что данный показатель в будущем можно будет довести до 200 км. При этом РСЗО «Торнадо-Г» в состоянии использовать всю номенклатуру боеприпасов как специально созданных для новой системы, так и старых неуправляемых реактивных снарядов от РСЗО «Град». Также ключевым условием повышения боевых возможностей частей реактивной артиллерии должно стать их оснащение высокоточными снарядами повышенной дальности. Значительное влияние на эффективность использования РСЗО должно оказать и их развитие в части уменьшения времени готовности и перезаряжания пакетов реактивных снарядов.
Артиллерийское вооружение
В последние годы ГРАУ Минобороны Российской Федерации принимает меры по уменьшению устаревшей номенклатуры артиллерийского вооружения, проведению ремонтных работ и модернизации ряда стоящих на вооружении образцов ствольной артиллерии. В качестве базовых для российских Сухопутных войск были определены перспективы развития ствольных систем артиллерии калибров 82, 120 и 152 мм. При этом принципиальной особенностью перспективного 152-мм межвидового артиллерийского комплекса (МАК) «Коалиция» является разработка артиллерийской системы как полноценного многоцелевого комплекса, включая не только новое поколение артиллерийских боеприпасов, но и новые средства автоматизации управления и разведки.
САУ 2С35 «Коалиция-СВ» на репетиции Парада Победы в Алабино, 2016 год
Добиться повышения боевых возможностей артиллерийских формирований можно за счет их перевооружения на 152-мм межвидовой артиллерийский комплекс. Как отмечают в сборнике ГРАУ, проведенные расчеты демонстрируют, что задачу, которая выполняется дивизионом самоходных артиллерийских орудий 2С19 «Мста-С», всего за 2-3 минуты с тем же расходом боеприпасов может выполнить батарея, вооруженная МАК «Коалиция-СВ». Соответственно дивизион, оснащенный МАК, превосходит аналогичный дивизион, вооруженный системами 2С19М2, 2С3М3 «Акация», по размерам участка сосредоточенного огня – в 2-3 раза; по количеству одновременно выполняемых огневых задач – в 3-4 раза; по размерам участка разных видов сопроводительного и заградительного огня – в 3 раза; по времени выполнения огневой задачи – в 2 раза. Дальнейшим развитием и повышением боевых возможностей 152-мм МАК должно стать использование перспективных высокоточных снарядов, позволяющих реализовать принцип «выстрелил и забыл».
Известно, что войсковая эксплуатация первых 12 самоходных артиллерийских установок 2С35 «Коалиция-СВ» будут проходить до 2020 года, в том же 2020 году планируется завершить государственные испытания новой установки. Об этом журналистам рассказывал замминистра обороны России Юрий Борисов. По его словам, новая артиллерийская система по дальности поражения и скорострельности намного превосходит не только российские, но и иностранные аналоги. При этом основные характеристики установки по-прежнему являются секретными. В СМИ можно встретить информацию о дальности стрельбы до 70-80 км и скорострельности установки до 16 выстрелов в минуту. Обеспечение высоких темпов стрельбы достигается за счет примененной конструкции механизма заряжания. Помимо самоходной артиллерийской установки на базе шасси танка Т-90 существует вариант размещения 152-мм гаубицы 2А88 на базе колесного внедорожного шасси, к примеру, шасси автомобиля КамАЗ 6560 с колесной формулой 8х8.
Перспективным направлением в области дальнейшего совершенствования артиллерийско-минометного вооружения Сухопутных войск РФ является разработка образцов для оснащения артиллерийских (минометных) батарей батальонов разного типа (мотострелковых, десантно-штурмовых, арктических и т.д.) с целью решения ими задач по огневому поражению живой силы и техники противника в своей зоне ответственности и в разных климатических зонах. Достичь этого планируется за счет разработки образцов артиллерийско-минометного вооружения на автомобильном, а также двухзвенном гусеничном шасси большой проходимости.
120-мм САО 2С40 «Флокс», может вести огонь минометными минами и артиллерийскими снарядами
В перспективе рациональная система противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) должна включать в себя два основных типа подобных комплексов: многоцелевой ПТРК, представляющий собой по-настоящему универсальный комплекс управляемого оружия, предназначенного для решения широкого круга боевых задач в ближней тактической зоне; модернизированный носимый ПТРК средней дальности с увеличенным могуществом действия боевой части. Результатом должно стать появление мощного вооружения приемлемых массогабаритных характеристик, невысокой стоимости, обладающее дальнейшим потенциалом развития.
Вооружение российских основных боевых танков построено на основе 125-мм гладкоствольной пушки. За последние четыре десятка лет данное орудие в ходе многочисленных модернизаций претерпело ряд изменений, которые были направлены на повышение уровня его тактико-технических характеристик. В настоящее время в России ведется работа по созданию пушки повышенной энергоемкости для перспективного ОБТ Т-14 на платформе «Армата». Пока что известно о том, что основным орудием новых танков станет гладкоствольная 125-мм пушка 2А82-1М, отличающаяся повышенным огневым могуществом. По сообщению представителей «Уралвагонзавода», это потребовало применения новых технологий автоскрепления и нанесения защитного покрытия канала ствола для обеспечения необходимых показателей прочности и живучести. Скорострельность орудия – 12 выстрелов в минуту, дальность ведения огня зависит от выбранных боеприпасов, к примеру, орудие позволяет запускать управляемые ракеты с дальностью поражения до 10 км.
В качестве основного вооружения российских боевых бронированных машин (ББМ) сегодня используются автоматические 30-мм пушки, имеющие одинаковое баллистическое решение, а также 100-мм орудия – пусковые установки. При этом для дальнейшей реализации в современных и перспективных ББМ был принят калибр автоматических пушек 57 мм. Пушка представляет собой усовершенствованный вариант орудия зенитного артиллерийского комплекса С-60. Могущество 57-мм боеприпасов позволяет уверенно поражать на поле боя большинство существующих на данный момент времени бронированных объектов. Скорострельность орудия составляет до 120 выстрелов в минуту. Помимо классических бронебойных, осколочно-трассирующих и зенитных снарядов могут использоваться также новые управляемые и многофункциональные боеприпасы с дистанционным взрывателем. В настоящее время были продемонстрированы артиллерийская установка АУ-220М, которая может устанавливаться на шасси БМП-3 или тяжелой БМП Т-15 на гусеничной платформе «Армата». Также демонстрировался самоходный зенитный артиллерийский комплекс по ОКР «Деривация-ПВО» с 57-мм автоматической пушкой, также построенный на шасси БМП-3.
«Деривация-ПВО» с 57-мм автоматической пушкой
Стрелковое вооружение
Существующая в настоящее время система стрелкового вооружения российских Сухопутных войск базируется на образцах индивидуального оружия солдат (автоматы и снайперские винтовки) и пулеметах двух основных калибров – 5,45 и 7,62 мм. Специалисты ГРАУ считают, что в перспективе возможен отказ от использования в Сухопутных войсках РФ оружия калибра 5,45 мм по причине недостаточного пробивного действия пуль по живой силе противника, оснащенной современными средствами индивидуальной защиты, особенно на средних и повышенных дистанциях боя. И сосредоточение усилий на улучшении ТТХ и модернизации патронов и оружия калибра 7,62 мм.
Источники информации:
Сборник «Ракетно-техническое и артиллерийско-техническое обеспечение ВС РФ – 2018»
http://rbase.new-factoria.ru
https://ria.ru
https://rg.ru
http://iskander.tass.ru
Материалы из открытых источников
- Автор:
- Юферев Сергей
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