После почти шести месяцев расследования я могу без сомнения подтвердить, что сцена в госпитале в Думе была постановочной. В больнице никто не погиб.

В Британии сделали заявление, которое для Запада является сенсацией. Продюсер британской медиакорпорации «Би-Би-Си» рассказал о том, что атака Сирии со стороны США, Франции и Британии в апреле прошлого года (тогда авиация (и не только) этих стран нанесла массированный удар по САР без какой-либо санкции со стороны Совбеза ООН) была осуществлена после инсценировки химической атаки в пригороде Дамаска – Думе.Напомним, 7 апреля 2018 года аффилированная с боевиками «Джебхат ан-Нусры» (*запрещена в РФ) организация «Белые каски» распространила сюжет о якобы совершённой «режимом Асада» химической атаке в восточном пригороде Дамаска - в госпитале. Сюжет традиционно сопровождался комментариями о «погибших детях», заявлениями о «спасении» «Белыми касками» многих пострадавших.Тогда же российское Минобороны назвало сюжет «Белых касок» постановкой. Военнослужащие российского центра по примирению в САР враждующих сторон не нашли никаких следов применения химоружия в столичном сирийском регионе. Это не помешало американцам, британцам и французам бомбить Сирию. Удар был нанесён даже по заводу, на котором производилась бытовая химия. При этом было заявлено, что там якобы производится химоружие.А это тот самый комментарий продюсера «Би-Би-Си» в Твиттере:Официальные Вашингтон, Лондон и Париж это заявление пока оставляют без комментариев. А, по большому счёту, заявление – это доказательство совершённого западными странами военного преступления, основанного на чудовищной лжи.