Украина зовёт НАТО на помощь в Чёрное море
Киев в очередной раз призвал НАТО оказать помощь в Черноморском регионе. На сей раз с таким предложением выступил постоянный представитель Украины при Североатлантическом военном блоке Вадим Пристайко. По словам украинского чиновника в НАТО могли бы сформировать «пакет помощи для ВМС ВСУ, чтобы увидеть потребности и возможности».
Речь идёт о передаче «прошения» о помощи не только военного и военно-технического характера. Также Украина хочет получить от «союзников», которыми часто называет натовские государства, помощь финансовую и политическую.
Из заявления украинской стороны:
При этом сегодня глава украинского оборонного ведомства Степан Полторак доложит натовцам о том, на что была израсходована предыдущая финансовая помощь. Интересно, о тратах этих средств на вышивание новых шевронов для украинской армии тоже расскажет?
Напомним: ранее официальный Киев приглашал натовские боевые корабли и в Азовское море. По украинской логике, эти корабли должны контролировать «свободное судоходство» и «противостоять российской агрессии». В штаб-квартире НАТО на такой призыв не отреагировали. А в Германии заявили, что свои корабли ни в Чёрном море, ни тем более в Азовское отправлять не собираются.
Речь идёт о передаче «прошения» о помощи не только военного и военно-технического характера. Также Украина хочет получить от «союзников», которыми часто называет натовские государства, помощь финансовую и политическую.
Из заявления украинской стороны:
НАТО могло бы оказать поддержку Украине и организацией совместных с ВМС ВСУ военных учений.
При этом сегодня глава украинского оборонного ведомства Степан Полторак доложит натовцам о том, на что была израсходована предыдущая финансовая помощь. Интересно, о тратах этих средств на вышивание новых шевронов для украинской армии тоже расскажет?
Напомним: ранее официальный Киев приглашал натовские боевые корабли и в Азовское море. По украинской логике, эти корабли должны контролировать «свободное судоходство» и «противостоять российской агрессии». В штаб-квартире НАТО на такой призыв не отреагировали. А в Германии заявили, что свои корабли ни в Чёрном море, ни тем более в Азовское отправлять не собираются.
- Использованы фотографии:
- Brian Burnell, George Hutchinson. CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7877791
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter