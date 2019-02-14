Украина зовёт НАТО на помощь в Чёрное море

НАТО могло бы оказать поддержку Украине и организацией совместных с ВМС ВСУ военных учений.

Киев в очередной раз призвал НАТО оказать помощь в Черноморском регионе. На сей раз с таким предложением выступил постоянный представитель Украины при Североатлантическом военном блоке Вадим Пристайко. По словам украинского чиновника в НАТО могли бы сформировать «пакет помощи для ВМС ВСУ, чтобы увидеть потребности и возможности».Речь идёт о передаче «прошения» о помощи не только военного и военно-технического характера. Также Украина хочет получить от «союзников», которыми часто называет натовские государства, помощь финансовую и политическую.Из заявления украинской стороны:При этом сегодня глава украинского оборонного ведомства Степан Полторак доложит натовцам о том, на что была израсходована предыдущая финансовая помощь. Интересно, о тратах этих средств на вышивание новых шевронов для украинской армии тоже расскажет?ранее официальный Киев приглашал натовские боевые корабли и в Азовское море. По украинской логике, эти корабли должны контролировать «свободное судоходство» и «противостоять российской агрессии». В штаб-квартире НАТО на такой призыв не отреагировали. А в Германии заявили, что свои корабли ни в Чёрном море, ни тем более в Азовское отправлять не собираются.