Обновлённая "Сайга" под патрон .223 Remington
В конце прошлого года Концерн «Калашников» в рамках реализации проекта под названием «Лаборатория Оружейного Тюнинга» («ЛОТ») представил новинку - полуавтоматический карабин премиум-класса Сайга-МК «СВАРОГ». Как утверждает производитель, это огнестрельное оружие, созданное на основе легендарной Сайги-МК, максимально приспособлено для занятий спортивной практической стрельбой. Для нового карабина используются патроны калибра .223 Remington.
Презентованная спортивная модель представляет собой удачное и продуманное сочетание решений, которые прошли проверку временем и чемпионатами.
Среди особенностей нового детища концерна, которые отличают его от базовой Сайги 223, «ЛОТ» выделяет наличие эргономического телескопического приклада, кронштейна, эргономичной рукоятки с пеналом принадлежностей (для чистки), переводчика огня с платформой под указательный палец, выреза в щитке предохранителя для удержания затвора в открытом положении, двусторонней рукоятки взведения, а также эргономичного алюминиевого цевья, регулируемого газового блока и эффективного дульного тормоза-компенсатора.
В видео эксперт Концерна «Калашников» Всеволод Ильин, заслуженный мастер спорта по практической стрельбе, даст более подробные комментарии по характеристикам нового исполнения спортивного карабина Сайга-МК.223 Rem.
Презентованная спортивная модель представляет собой удачное и продуманное сочетание решений, которые прошли проверку временем и чемпионатами.
Среди особенностей нового детища концерна, которые отличают его от базовой Сайги 223, «ЛОТ» выделяет наличие эргономического телескопического приклада, кронштейна, эргономичной рукоятки с пеналом принадлежностей (для чистки), переводчика огня с платформой под указательный палец, выреза в щитке предохранителя для удержания затвора в открытом положении, двусторонней рукоятки взведения, а также эргономичного алюминиевого цевья, регулируемого газового блока и эффективного дульного тормоза-компенсатора.
В видео эксперт Концерна «Калашников» Всеволод Ильин, заслуженный мастер спорта по практической стрельбе, даст более подробные комментарии по характеристикам нового исполнения спортивного карабина Сайга-МК.223 Rem.
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- Концерн Калашников
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