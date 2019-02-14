Ветеран СВР: ДРСМД рождался в муках, быстро его перезаключить - утопия

Американцы объявили о приостановке действия договора. Если возвращение к его выполнению и в их интересах, то только с большим количеством участников, включая Китай, КНДР, Индию и остальных. Поэтому Трамп и сказал, что в прежний договор они уже не вернутся.

Я не специалист в ракетно-ядерных делах, но, тем не менее, судя по тому настрою… к этому договору они не вернутся и не будут обсуждать исключительно двусторонние ограничения на данный вид ракет.

По большому счёту, она уже идёт, холодная война. Она уже близка и к настоящей войне. Но не в прямом смысле, что между нами будет какая-то конфронтация, а том смысле, что мы можем столкнуться через какую-то третью страну. Будь то Сирия или какая-то другая.

Он и Иран имеет в виду. А ведь это дело очень сложное. Прошлое соглашение вырабатывалось долго, рождалось в муках, а сегодня что-то быстро поправить и перезаключить – это вообще, на мой взгляд, утопия и предлог для того, чтобы выйти из соглашения и затянуть всё так, чтобы перевалить всё на Россию, выставив нас главными виновниками.

Ситуация с ДРСМД будет тянуться так же, как и ситуация на Украине.

Резонансным выглядит заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга по поводу того, что, если в течение полугода Россия «не вернётся к исполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, то НАТО придётся отвечать на это». О том, каким именно будет натовский «ответ», Столтенберг не сказал. В обеих палатах российского парламента назвали заявление Столтенберга провокацией и попыткой переложить вину в фактическом прекращении действия ДРСМД на Россию.«Военное обозрение» попросило пресс-службу организации «Офицеры России» прокомментировать ситуацию вокруг договора, подписанного в 1987 году, и саму возможность возвращения ДРСМД в орбиту международного законодательства. Комментарий по этому вопросу дал член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой Советского Союза, ветеран Службы внешней разведки Владимир Горовой.Владимир Горовой отмечает:Прокомментировал ветеран Службы внешней разведки и вопрос возможного начала новой холодной войны:По мнению Владимира Горового, ситуация с ДРСМД, которая проявляет себя сегодня, будет тянуться достаточно долго. Он напомнил, что Трамп недавно рассказал об ожидании проведения широкоформатных переговоров в «красивой комнате» при участии многих сторон.Владимир Горовой:По словам Владимира Горового, логика Вашингтона такова: «Посмотрите, какая хорошая у нас идея, а Россия такая плохая – не хочет такую хорошую идею поддерживать».Владимир Горовой: