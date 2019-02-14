Лукашенко: Поддержкой экономики РБ Россия поддерживает и 40 млн россиян

Если кто-то там в России и Беларуси не понимает этого, я думаю, поймут.

В ходе встречи с Владимиром Путиным в Красной Поляне президент Республики Беларусь прокомментировал взаимоотношения между нашими странами. По словам Лукашенко, «в контексте международных отношений отношения Беларуси и России незыблемы, кто бы что ни писал и ни говорил».Белорусский лидер поблагодарил российского коллегу за поддержку со стороны России белорусской экономики, назвав белорусское направление «финишным производством экономики России».Лукашенко отметил, что основное сырьё, комплектующие (на 60-70 процентов) для машиностроения и нефтепереработки Белоруссия закупает именно в РФ.При этом президент Белоруссии отметил, что, поддерживая экономику РБ, Россия поддерживает и до 40 млн россиян (инженеров, рабочих, представителей бизнеса вместе с семьями), которые заняты в сфере поставок продукции Минску.Лукашенко:Президент Белоруссии отметил, что проблемы и вопросы найдутся всегда, но главное то, что эти проблемы необходимо совместно решать.Напомним, что Александр Лукашенко вместе с сыном и представителями правительства РБ совершает трёхдневный визит в Россию. Начался визит с посещения горнолыжного сочинского курорта, где президент Белоруссии покатался на горных лыжах вместе с Владимиром Путиным.Сегодня состоится обсуждение международной повестки, включая сирийский вопрос. В РФ прибудут делегации из Турции и Ирана.