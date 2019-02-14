В США создадут имитатор ракеты «Калибр»
Командование авиационных систем ВМС США заключило контракт с подразделением Innovation Systems американской компании Northrop Grumman, согласно которому инженеры должны интегрировать в сверхзвуковую ракету-мишень GQM-163A Coyote систему сбрасываемых дипольных отражателей, сообщает Jane.
По данным ресурса, планируемая модификация должна обеспечить имитацию угрозы, создаваемой сверхзвуковыми многоступенчатыми ракетами, в том числе российской ракетой «Калибр», на одном из этапов отделения ступени.
Издание поясняет, что дипольный противорадарный отражатель является одним из средств радиоэлектронного поражения. Он может входить в состав разделяющейся боеголовки ракеты в качестве ложной цели.
Ракета GQM-163A Coyote оснащена твердотопливным ускорителем Hercules MK 70 и маршевым двигателем MARC-R-282. Она создана по примеру российской ракеты-мишени MA-31, которая, по сути, является советской управляемой ракетой средней дальности Х-31 класса «воздух-поверхность», лишенной самонаводящейся головной части и высотомера.
«Калибр» – российские крылатые ракеты, разработанные в ОКБ «Новатор». Их дальность действия – около 2,5 тыс. км. Ими вооружают надводные и подводные корабли ВМФ. Впервые применены в 2015 году по объектам террористов в Сирии. Пуски выполнялись с кораблей Каспийской флотилии.
По данным ресурса, планируемая модификация должна обеспечить имитацию угрозы, создаваемой сверхзвуковыми многоступенчатыми ракетами, в том числе российской ракетой «Калибр», на одном из этапов отделения ступени.
Издание поясняет, что дипольный противорадарный отражатель является одним из средств радиоэлектронного поражения. Он может входить в состав разделяющейся боеголовки ракеты в качестве ложной цели.
Ракета GQM-163A Coyote оснащена твердотопливным ускорителем Hercules MK 70 и маршевым двигателем MARC-R-282. Она создана по примеру российской ракеты-мишени MA-31, которая, по сути, является советской управляемой ракетой средней дальности Х-31 класса «воздух-поверхность», лишенной самонаводящейся головной части и высотомера.
«Калибр» – российские крылатые ракеты, разработанные в ОКБ «Новатор». Их дальность действия – около 2,5 тыс. км. Ими вооружают надводные и подводные корабли ВМФ. Впервые применены в 2015 году по объектам террористов в Сирии. Пуски выполнялись с кораблей Каспийской флотилии.
- Использованы фотографии:
- https://ru.wikipedia.org
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