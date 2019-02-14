Экс-представитель НАТО в РФ: Россия может доиграться

В ВСУ

И эти ваши братский народ и братская страна ударили вас в спину ножом.

Но, я полагаю, для Украины могут сделать исключение. Россия может доиграться.

В интервью украинскому СМИ бывший представитель НАТО в Российской Федерации Гарри Табах высказался по поводу восприятия им лично и западным военным блоком в целом воссоединения Крыма с Россией. По словам капитана 1-го ранга американских военно-морских сил, «Россия присоединением Крыма нанесла Украине удар в спину».Табах заявил, что в НАТО ожидали от Москвы исполнения пунктов Будапештского меморандума, предусматривающего сохранение украинских границ, но «Россия нарушила обязательства».Из заявления Гарри Табаха в интервью «Апострофу»:При этом у Табаха поинтересовались, каковы шансы на вступление Украины в НАТО. Бывший представитель НАТО в России заявил, что в натовском уставе чётко прописан пункт о запрете на принятие в состав альянса стран с неразрешёнными территориальными проблемами. И тут же добавил:На самом деле принятие Украины в НАТО при наличии территориальных вопросов может привести к тому, что «доиграется» главным образом сам Североатлантический блок. Ведь Украина спит и видит, когда натовские страны выступят в военном плане в «операции по возвращению Крыма и Донбасса». Если Украину в НАТО примут, то власти этой страны будут эксплуатировать риторику о «жертве агрессии», фактически призывая страны альянса вступить в войну против России. И есть мнение, что далеко не все в НАТО решат пойти по этому пути. А это уже остро поставит вопрос о «единстве НАТО».